Пластические операции

Возникший относительно недавно на волне "зарплатных проектов", российский рынок пластиковых банковских карт демонстрирует впечатляющие темпы роста. По оценкам Центробанка, на 1 января 2006 г. было выпущено 54,5 млн пластиковых карт, что в полтора раза больше, чем на начало 2005 г. На Дальневосточном рынке этот рост оказался несколько ниже, хотя и не намного - с 1,45 до 2,06 млн штук, т. е. в 1,45 раза. Несмотря на столь значительные показатели, по некоторым оценкам экспертов, потребуется от 5 до 10 лет, чтобы российский рынок безналичных расчетов достиг уровня развитых стран.

Извольте пластик

Visa относит Россию, наряду с Бразилией, Индией и Китаем, к рынкам, находящимся на ранней стадии развития. По-настоящему рынки безналичных расчетов развиты в США, Канаде, Великобритании. Сравнение с этими странами не в нашу пользу. Например, то количество POS-терминалов, что появилось в России к концу 2005 года - более 120 тыс., - с учетом численности населения, составляет примерно лишь одну двадцатую от показателя Великобритании.

Что ж, мало, но зато нам есть к чему стремиться, и российский рынок это ярко показывает, особенно в последние годы. По мнению начальника отдела розничных услуг ОАО "Дальневосточный банк" Александра КУЗНЕЦОВА, "Россия демонстрирует относительно высокий коэффициент восприятия карточных платежных технологий по сравнению с другими странами с переходной экономикой".

Все большее число россиян становится владельцами пластиковых карточек. Не говоря о работающих гражданах, которые активно приобщаются к безналичному рынку расчетов через "зарплатные" проекты; в последние годы и те пенсионеры, кто получает пенсии на банковский счет, обзаводятся пластиковыми карточками.

Сегодня из большого перечня кредитных организаций, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе, большинство эмитирует пластиковые карточки, чего не было еще несколько лет назад.

Те же единицы, кто не выпускает собственные карты, как правило, "эквайрят" чужие, используя возможность за счет держателей карт, принадлежащих разным платежным системам, расширить собственную клиентскую базу.

Досье Банками ДВФО выпускаются и обслуживаются следующие виды карточек: Visa International, MasterCard, "Золотая Корона", STB Card, Union Card, Diners Club, American Express, Accord card, Русский Стандарт, КОММОН КАРД, JCB International, "Региобанк-универсал", РОСБАНК, "АС Сберкарт", Карта локальной расчетной системы Чукотской Республики, "Автокард". Из 22 региональных банков ДВФО эмиссией карточек Visa International занимаются 6 банком, эквайрингом - 8, эмиссией карточек MasterCard - 10 банков, эквайрингом - 18, эмиссией и эквайрингом карточек "Золотая корона" занимаются 10 региональных банков.

Банки в Дальневосточном регионе эмитируют и обслуживают 17 видов карт, но особой популярностью пользуются карточки трех платежных систем - Visa, MasterCard и "Золотая Корона". Причем регионалы с большим уважением относятся к отечественной платежной системе "Золотая Корона" с ее чиповой карточкой.

Досье Количество карт в национальной платежной системе "Золотая Корона" достигло 3 млн штук, из которых 83,9% - многофункциональные микропроцессорные карты и 16,1% - магнитные карты. Прирост за год составил 40%. Участниками системы являются 219 банков из 75 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

В качестве кобрэндинговой карты выбирается, как правило, MasterCard. Так, в Хабаровском крае, лидирующем среди других субъектов Федерации округа по наличию карт в безналичном обороте (на 1.01.2006 г. - 834, 1 тыс., на втором месте Приморский край - 464,9 тыс.), сегодня это самые распространенные карточки - 66% рынка (крупнейший эмитент - Далькомбанк). Дальвнешторгбанк в Амурской области является тоже своего рода лидером - по эмиссии "Золотой Короны". По данным на 1 января 2006 г., банк выпустил 88 тыс. карт, но уже на 1 февраля их число достигло 107 тыс., т. е. за месяц выросло на 21%. Всего же в области на начало года было 232,1 тыс. владельцев пластиковых карт.

Вице-президент Далькомбанка Игорь САРАЕВ так комментирует эти сведения:

- Данный выбор обусловлен, с одной стороны, очевидными преимуществами микропроцессорных технологий в функциональности, надежности в эксплуатации и, что сейчас становится особенно актуально - в экономической безопасности. С другой стороны, таким выбором мы поддерживаем национальную безопасность - убираем зависимость функционирования платежной системы от иностранных партнеров (вспомните 1997 г.) и возможность контролирования ими финансовых потоков наших клиентов. Кобрэндинговые карты, в первую очередь, удобны той категории клиентов, кто планирует использовать их в поездках за границу.

Досье На 1 января 2006 г. более 210 тыс. человек пользовались картами Далькомбанка (рост 40%). Инфраструктура Далькомбанка включает 108 банкоматов, 97 кассовых и 413 платежных терминалов. В 2005 г. через терминалы и банкоматы банка совершено 5,79 млн операций на сумму 18,2 млрд руб. (рост 44% и 79% соответственно).

Инфраструктура не готова

Если рост эмиссии пластиковых карточек лишь немногим в среднем не дотягивает 50% за год, то инфраструктура развивается более внушительными темпами. Здесь рост в некоторых случаях достигал 80%.

Досье Хабаровский филиал Внешторгбанка эмитирует карты международных платежных систем: Visa International, Master Card International. Объем эмиссии по состоянию на 01.01.2006 г. составил 71 950, прирост за 2005 г. - 16 805 (по состоянию на 01.01.2005 г. - 55 145) Инфраструктура обслуживания: 43 банкомата, из них 28 - в Хабаровске, 177 терминалов для безналичных расчетов.

И все же опрошенные специалисты признают факт недостаточной развитости инфраструктуры безналичных карточных расчетов, тормозящей в конечном итоге развитие рынка. Вот для примера статистика по наиболее благополучному в этом отношении Приморскому краю. По данным ГУ ЦБ, только 3% зарегистрированных в крае торговых точек оборудованы устройствами по приему пластиковых карт.

В развитых странах в начале 90-х годов держатели карт зарубежных банков почти повсеместно могли рассчитаться картой в магазинах, соответственно доля снятия наличных составляла 10-15%. К 2000 году, т. е. спустя десятилетие, держателям карт зарубежных банков уже были доступны кредитные карты, которые предоставлялись клиенту бесплатно с доставкой по почте. И вот яркие показатели по нашему региону. В Хабаровском крае из 3,4 млн операций, совершенных держателями пластиковых карт, 3 млн (90,3%) операций пришлось на снятие наличных денег. В Приморском крае на обналичивание пришлось 94% всех карточных операций. Список можно продолжать.

Может ли быть оправдан такой шаг, как повышение размера комиссионных за снятие наличных, что пытаются сделать некоторые российские банки, ссылаясь на высокие издержки по обслуживанию пластиковых карт и стремление стимулировать клиентов оплачивать покупки с помощью безналичных расчетов?

"Нет, - считает экономист отдела активно-пассивных операций филиала "Приморский" КБ "БФГ-Кредит" Максим ДЕРЮГИН. - В ситуации, когда большинство людей в России стало владельцами карт в рамках зарплатных проектов, а количество торгово-сервисных предприятий, принимающих их к обслуживанию, можно пересчитать по пальцам, повышение тарифов за обналичивание назвать стимулированием язык не поворачивается".

По мнению Александра Кузнецова (Дальневосточный банк), повышение комиссионных за обналичивание может только частично стимулировать безналичные расчеты по картам в торгово-сервисной сети и будет иметь кратковременный эффект. В итоге это наоборот может явиться сдерживающим фактором использования карт вообще. Для этого надо искать другие методы, соглашается Игорь Сараев (Далькомбанк). Специалисты банка "Приморье" считают, что повышать процент комиссионных за обналичивание бесперспективно, чем больше будет торгово-сервисных точек с качественным обслуживанием, тем чаще клиент будет расплачиваться карточкой.

"Настоящий бум пластиковый рынок начнет переживать, когда карты можно будет использовать повсеместно, а не один-два раза в месяц для снятия зарплаты, - считает М. Дерюгин.

Основные проблемы, которые являются сдерживающим фактором в развитии пластикового бизнеса на сегодняшний день, Александр Кузнецов (Дальневосточный банк) видит в следующем: высокие издержки на развитие инфраструктуры обслуживания карт (в основном за счет банков), законодательные препятствия, психологическое сопротивление населения в использовании безналичных форм расчетов, низкий уровень доходов населения (несмотря на то что официальная статистика показывает рост среднего уровня доходов населения, большая доля этих доходов расходуется на товары первой необходимости), внушительный объем "серого" оборота.

Досье ОАО "Дальневосточный банк" эмитирует карточки Visa International, на начало 2006 года эмиссия карт составила более 44 тыс. (рост 27%). Общее число операций, совершенных с помощью карт банка в 2005 г., выросло на 45%, частота использования карт для снятия наличных - на 44%, а частота использования в торгово-сервисной сети - на 79%. Банк имеет 35 банкоматов и 152 терминала в розничной сети (рост 50%). В банкоматах банка комиссия за снятие наличных по зарплатным картам составляет 0%. Комиссия за снятие наличных в сети других банков - 1%, минимум $3.

Специалисты Южно-Сахалинского филиала банка Москвы считают, что развитию эквайринга препятствуют также и слабая подготовка сотрудников предприятий торговли и сервиса, принимающих к оплате карточки. Клиент при оплате услуги (товара) может столкнуться с тем, что стоимость приобретаемого в магазине товара, оплачиваемого карточкой, оказывается выше, чем при оплате наличными. Часты также технические сбои, задержки при безналичной оплате в терминалах, мошеннические операции при безналичной оплате.

Дальнейшее развитие пластикового бизнеса, по мнению Кузнецова, будет зависеть от способности и желания участников рынка совместно решать возникающие проблемы. Такое желание есть. Ни один банк из опрошенных "ДК" не заявил, что отказывается от продвижения карточных услуг. Более того, банкиры планируют сделать ставку на дальнейшее развитие зарплатных проектов, продвижение дополнительных сервисов для владельцев карт - прием коммунальных платежей и управление счетами срочных вкладов через банкоматы и терминалы своих банков, развитие программ лояльности в торгово-сервисной сети, расширение инфраструктуры обслуживания, а также на внедрение кредитных карт. Специалисты считают, что данные меры могут способствовать тому, что уже в ближайшие несколько лет мы сможем достигнуть мирового уровня развития рынка.

Грядет смена локомотива

Будущее безналичных расчетов - за сферой потребительского кредитования, признают эксперты. Этому способствует несколько обстоятельств. С одной стороны, банки накопили определенный опыт кредитования физлиц, научились просчитывать риски. С другой - законодатели сделали серьезные шаги, способствующие развитию рынка кредитных карт в России: вступила в действие поправка к Налоговому кодексу, дающая владельцам карт возможность беспроцентного пользования кредитом (льготный период), и закон о кредитных бюро. Со временем, считают эксперты, кредитные карты потеснят, а то и совсем вытеснят потребительские кредиты. Интересно, что бум развития розничных услуг (в т.ч. и карт) в Японии начался с 2004 г., после отмены государством ограничений на потребительские кредиты.

На сегодня сегмент кредитных карт в России занимает 4,2% рынка пластика, однако его темпы роста обгоняют дебетовые карты. Прирост за год составил 82% против 50%. К 2008 г. число кредитных карт может достигнуть 15-20 млн единиц, что на порядок выше нынешних 1,8 млн, считает глава представительства MasterCard в России Андрей КОРОЛЕВ. Он, кстати, отмечает, что на настоящем этапе развития рынка банковских карт самым востребованным продуктом является револьверная кредитная карта. А эпоха дебетовых зарплатных проектов, 10 лет назад ставшая локомотивом развития пластикового рынка, уходит в прошлое.

Эта оценка совпадает с мнением специалистов Южно-Сахалинского филиала Банка Москвы. Эксперты банка уверяют, что в ближайшие годы эмиссия именно кредитных карт будет являться основным локомотивом роста рынка пластика.

Досье Прирост эмиссии карт в Южно-Сахалинском филиале Банка Москвы в 2005 г. составил 53,96% (с 12442 до 24910 шт.). Основная масса карт выпущена по так называемым зарплатным проектам. Банк эмитирует и обслуживает международные карточки платежных систем Visa International и MasterCard International. Комиссия за обналичивание в собственных банкоматах - 0%.

По оценкам Visa, растущий ритейловый рынок подтолкнул развитие рынка кредитных карт в России, поскольку именно кредитные продукты являются наиболее удобным инструментом удовлетворения потребительского спроса и одним из самых эффективных способов для банка управлять своим кредитным портфелем и рисками. На прошлогодней встрече в Торонто (Канада) руководство Visa International отметило, что развитие рынка кредитных карт в России является одной из приоритетных задач платежной системы. Visa прилагает для этого усилия в различных направлениях, среди которых: разработка маркетинговых программ, проведение исследований рынка и консультационная помощь банкам в сегментации рынка. Кроме того, Visa рекомендовала российским банкам-членам разрабатывать и внедрять новые кобрендинговые программы, программы лояльности, различные бонусные программы на основе кредитных карт в более массовом порядке.

Досье Банк "Приморье" эмитирует карточки Visa International. В собственной сети банкоматов банк взимает либо не взимает комиссию, согласно персональному договору с клиентом, стандартная комиссия - 0,5%. Комиссия с держателей пластиковых карт, эмитированных сторонними банками, от 1% и выше. Банк имеет 45 банкоматов и 31 терминал.

Национальная платежная система заявила о себе

Еще одной особенностью современного рынка пластиковых карт в России является усиливающаяся конкурентная борьба между ведущими платежными системами за российский рынок. Она наиболее заметна между Visa International и MasterCard. Ярким событием в ряду стало январское решение российского дочернего банка Citigroup - Ситибанка полностью отказаться от выпуска карт платежной системы Visa International в пользу перехода на карты ее основного конкурента - MasterCard. По мнению банкиров, в стремлении догнать своего конкурента в России MasterCard предложила Ситибанку чрезвычайно привлекательные условия. Впрочем, эксперты сомневаются в успешности этой борьбы, учитывая, что Visa в России пока более популярна, и то, что ее главным эмитентом является Сбербанк.

То, что эти две крупнейшие платежные системы конкурируют за российский рынок, ни для кого не является открытием. Интересно другое. Сбербанк в прошлом году посчитал возможным создать собственную национальную платежную систему и в октябре заявил об этом в полный голос. Ставка сделана Сбербанком на его внутреннюю платежную систему СБЕРКАРТ. Отныне она открыта для любых российских банков, которые согласны с условиями работы в рамках Российской платежной системы (РПС) ЗАО "СБЕРКАРТА".

Авторы РПС рассчитывают сыграть на создании системы обслуживания повседневных массовых платежей населения на базе микропроцессорных технологий, которые для международных платежных систем пока остаются делом будущего. В России в отличие от международных рынков к этому есть все объективные предпосылки. Собственно, ядро инфраструктуры потенциальной национальной платежной системы уже создано. По словам главы СБ РФ Андрея КАЗЬМИНА, установлено более 11 тыс. терминалов и 3,5 тыс. банкоматов, организовано более 5 тыс. точек выдачи наличных и выпущено более 3 млн карт. Элементы данной инфраструктуры присутствуют во всех регионах, где есть отделения Сбербанка, так что можно говорить о национальном масштабе. Не забудем также, что на основе этой технологии уже много лет работает платежная система "Золотая Корона". Сбербанк рассматривает варианты сотрудничества с другими платежными системами, в том числе и российской "Золотой Короной".