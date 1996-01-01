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На заметку инвестору
Вкладывая деньги в ценные бумаги, инвестору придется оценить затраты. Если он будет самостоятельно играть на бирже, ему придется заключить договор с брокером и положить на счет определенную сумму денег. После чего брокер даст новому участнику рынка специальное программное обеспечение (как правило, безвозмездно).
Оно позволит в режиме реального времени получать информацию о ходе торгов, подавать заявки и совершать сделки через Интернет. И за это брокеру придется тоже заплатить. Брокерские компании обычно предлагают два варианта оплаты услуг - процент с каждой сделки (от 0,01% до 0,1%) или ежемесячная комиссия (примерно $500) с неограниченным количеством сделок.
Помимо оплаты брокерской деятельности частному инвестору придется оплатить услуги биржи, а также депозитария, который занимается учетом ценных бумаг. Эти суммы измеряются тысячными долями процента и варьируются от вида ценных бумаг, депозитария и биржи.
За доверительное управление профессиональные финансисты возьмут с инвестора около 1% от суммы вложенных средств в год. Год - минимальный срок доверительного управления. Помимо этого управляющая компания заберет 10% от суммы прибыли, на которую ей удастся увеличить вложенный капитал.
Паи инвестиционных фондов продаются с наценкой, как правило, около 2%, а выкупаются с такой же скидкой. Но некоторые ПИФы выкупают паи по рыночной стоимости. Правда, только в том случае, если пайщик держит средства в фонде не менее года.
Фонды бывают открытые и интервальные. Паи открытых фондов можно купить и продать в любое время года. А паи интервальных - только в определенный промежуток времени. Обычно в течение недели-двух два раза в год. Иными словами, инвестор не сможет в любое время и без потерь забрать вложенные деньги из такого фонда. К тому же есть риск, что в момент открытия интервала для совершения сделок конъюнктура рынка будет не самой удачной для продажи или покупки пая.
По доходности фонды делятся на три типа: акций, облигаций и смешанный. Фонды акций подойдут инвесторам, готовым рискнуть ради максимально возможной прибыли.
Фонды облигаций по душе тем, кто не готов к потерям и хочет получить доход, хоть и маленький. Фонды смешанных инвестиций - это золотая середина для инвесторов, желающих минимизировать риски и при этом получить доход больший, чем в фонде облигаций.
Получив доход, надо заплатить подоходный налог 13%. Пайщики ПИФов получают "налоговое укрытие": они платят налог, только когда продают пай. А до этого момента сумма налога реинвестируется. Работая через брокерскую компанию, инвестор должен заплатить налог с полученной прибыли от продажи акций, то есть когда зафиксировал прибыль. В индивидуальном доверительном управлении налог взимается даже если клиент не зафиксировал прибыль.
Об авторе. Евгений СТАРОДУБЦЕВ, аналитик ИК "Восток-Инвест".
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