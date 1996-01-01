Храните ваши денежки по банкам и углам

Резкое падение доллара в начале года заставило встрепенуться консервативных россиян, традиционно предпочитавших хранить свои накопления в американской валюте. Теперь они энергично ищут более надежные формы сбережений. Однако не стоит делать резких движений...

"Не следует избавляться "сию же минуту" от долларов, лучше снижать их долю постепенно, дождавшись коррекции доллара в сторону повышения", - уверена аналитик инвестиционной компании "ФИНАМ" Ольга БЕЛЕНЬКАЯ.

Один из самых выгодных способов сбережения средств - инвестиции в ценные бумаги российских компаний. Отчаянные инвесторы могут рискнуть и начать свою игру на фондовом рынке. Более осторожные могут отдать деньги в доверительное управление, но для этого необходимо располагать крупной суммой - от 5 млн руб. Если сумма сбережений меньше, то частному инвестору лучше всего купить пай ПИФа (паевого инвестиционного фонда). Для этого достаточно суммы в 3 тыс. руб. Управляющие фондом сами разберутся, какие бумаги лучше покупать.

Доходность этих вложений во многом зависит от динамики российского рынка акций. А она не перестает удивлять. Со второй половины 2005 г. отечественный фондовый рынок пережил три волны роста. К концу января индекс РТС превысил отметку в 1350 пунктов, поднявшись с начала года более чем на 17%. По мнению аналитика инвестиционной компании "ОЛМА" Антона СТАРЦЕВА, цель повышения по индексу РТС лежит в районе 1450-1500 пунктов. То есть он может вырасти еще на 7-11%.

По мнению начальника отдела активных и пассивных операций казначейства КБ "Московский Капитал" Константина ФЕЛЬТОВА, на рынке акций лидерами роста в ближайшее время могут стать компании телекоммуникационного сектора как наиболее недооцененные. На их рост может оказать влияние ожидаемая приватизация "Связьинвеста".

По мнению старшего аналитика отдела макроэкономического и бюджетного анализа ООО "АВК-Аналитика" Натальи ТУРКОВСКОЙ, большой потенциал роста цен и у вновь появляющихся на рынке энергетических компаний. "Среди акций "второго эшелона" большие перспективы у бумаг химических и нефтехимических компаний", - полагает Турковская.

Антон Старцев добавляет, что помимо высокого потенциала роста бумаги машиностроительного, химического (включая производителей удобрений), металлургического секторов обладают защитой в случае падения цен на нефть.

Нынешняя конъюнктура на внешних сырьевых рынках благоприятно влияет на отечественный фондовый рынок. Высокие цены на нефть, газ, продукцию металлургических комбинатов за пределами России способствуют притоку денег на внутренний рынок. И значительная часть растущих экспортных доходов вкладывается в акции и облигации российских компаний. Иными словами, спрос на ценные бумаги отечественных эмитентов растет, а вслед за ним и цена. Однако благоприятной конъюнктуры на мировых рынках может оказаться недостаточно для длительного и непрерывного роста рынка. И в самый неподходящий момент он сменит рост на падение. Тогда придется ждать очередного подъема, а ожидание может затянуться.

Другое дело - облигации. Доход по ним может оказаться значительно ниже, чем по акциям. Зато он предсказуем.

"Наибольшим спросом будут пользоваться облигации федерального займа и "голубые фишки" прочих сегментов внутреннего долгового рынка. И здесь, главным образом, "руку приложат" иностранные инвесторы, - считает Наталья Турковская. - С другой стороны, внутренний спрос обусловит рост цен наиболее надежных и ликвидных облигационных выпусков "второго эшелона". Поскольку иностранцы вытесняют отечественных инвесторов с "верхних" эшелонов, последние начинают более активно оперировать менее качественными инструментами. В этой связи разница в доходности облигаций "второго эшелона" и высококачественных выпусков сузится".

По мнению аналитиков, вкладывать деньги в ценные бумаги на срок менее года большого смысла не имеет. Высока вероятность "остаться с носом". Если у инвестора нет желания расставаться с деньгами надолго, то лучше повременить с инвестициями в ценные бумаги. И выбрать инструмент, менее подверженный ценовым колебаниям и достаточно ликвидный. Например, ценные металлы. Конечно, покупать золото в слитках невыгодно. Надо платить при покупке НДС, а это плюс 18%. Избежать уплаты налогов можно, открыв "металлический" счет в банке. Его доходность находится в прямой зависимости от цен на драгоценный металл.

По единодушному мнению экспертов, несмотря на стремительный подъем мировых цен на золото (до 25 летних максимумов), потенциал роста цен не исчерпан. Спрос на золото поддерживают усиление геополитической нестабильности, высокие мировые цены на нефть, ожидания дальнейшей девальвации курса доллара. "Кроме этого, недавно крупнейшая в мире золотодобывающая компания Newmont объявила о сокращении продаж золота в 2006 году, что также подстегнет рост цен", - добавляет Наталья Турковская.

По прогнозам специалистов, цена тройской унции желтого металла может достичь в 2006 г. $600. Пока она колеблется около $500. То есть доходность инвестиции в золото может составить 20% в течение года.

Традиционные срочные счета вряд ли обеспечат такую доходность: процентные ставки по ним инфляции не покрывают.