"Дальлестрах" выплатил $163 тысяч

22 декабря 2005 г. судно "Able Marino" на пути следования из порта Находка в порт Нанао (Япония) попало в зону сильного ветра. "Able Marino" накренилось, в результате палубный груз - круглый лес, застрахованный компанией "Дальлесстрах", - смыло за борт. Сумма ущерба составила $229,748 тыс.

9 февраля 2006 г. компания "Дальлесстрах" произвела первую часть выплаты в размере $163 тыс. До конца февраля выплата будет произведена в полном объеме. Часть убытка погасят перестраховочные компании.