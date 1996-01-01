Срок вклада ограничен

6 марта истекает срок действия вклада для физических лиц "Экспресс" от Балтийского Банка Развития. Этот праздничный вклад позволяет заработать солидный процент при небольшой сумме взноса.

В рублевом варианте минимальная сумма - 3 тыс. руб. Процентная ставка при сроке вклада 3 месяца составляет 8%, 6 месяцев - 9% и годовом обслуживании - 10%. Минимальный размер вклада в валюте - $100. За 3 месяца по вкладу начисляется 6,5%, за 6 месяцев - 7%, за год - 8%. Вклад не пополняемый, проценты выплачиваются при закрытии.