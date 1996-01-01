"КИТ Финанс" начал работать с ипотекой

Заместитель председателя правления Инвестиционного Банка "КИТ Финанс" Сергей БАРСУКОВ официально объявил о начале работы ипотечных программ банка в Приморском крае.

"Мы выходим на рынок позже многих других банков. Поэтому изучили существующие предложения по ипотеке и создали условия, которые должны иметь ряд преимуществ", - отметил Сергей Барсуков.