Копить невыгодно

По данным экспертов Центра макроэкономических исследований (ЦМЭИ) компании "БДО Юникон", в минувшем январе все банковские вклады оказались убыточными. Сумма вклада, его валюта и срок действия влияют лишь на размер потерь.

Меньше всех пострадали рублевые вклады. В зависимости от срока вложения они обесценились на 1,58-2,02%. Депозиты в евро подешевели за январь на 2,31-2,58%. Но больше всего обесценились депозиты в долларах. "Из-за резкого снижения курса доллара США по отношению к рублю (за месяц - на 2,3%) доходность вкладов составила минус 4,1-4,37%, в зависимости от сроков размещения", - говорится в обзоре ЦМЭИ.

Причины убыточности вкладов традиционны. Доход от рублевого вклада съедает инфляция, которая, напомним, в январе составила 2,4%, а на удешевление валютных вкладов оказывает влияние еще и укрепление рубля. Единственным месяцем, в котором все вклады оказались прибыльными, стал прошлогодний август. Рублевым депозитам помогла дефляция, вкладам в евро - укрепление курса этой валюты по отношению к рублю. Даже долларовые вклады, несмотря на укрепление рубля, сумели тогда удержаться на "запасе прочности", хотя их доходность и оказалась самой низкой. Впрочем, уже тогда сами банкиры предлагали вкладчикам не обольщаться и говорили, что по итогам года все вклады окажутся в минусе.

Еще осенью прошлого года некоторые банки начали уменьшать ставки по своим депозитам. А после снижения в конце декабря Банком России ставки рефинансирования с 13 до 12% этот процесс только ускорился. "Общий тренд на понижение ставок присутствует на рынке давно, - говорит генеральный директор ЦМЭИ Елена МАТРОСОВА. - Естественно, при наличии хорошей ликвидности и большого количества денег банки стремятся удешевить обслуживание своих внутренних обязательств". Поэтому, даже если правительство сумеет удержать инфляцию в пределах обещанных 8-9%, далеко не все рублевые вклады смогут перекрыть инфляцию. Подавляющее большинство ставок по рублевым депозитам, которые предлагают сейчас коммерческие банки, колеблется в районе 6-10% годовых. Более того, по словам Елены Матросовой, ставки давно формируются банками без четкой привязки к инфляции или ставке рефинансирования. "Сейчас это чисто рыночный процесс", - говорит она.

Ожидать, что в этом году тенденция изменится, не приходится. По мнению экспертов, ставки будут продолжать снижаться, а доходность по вкладам - уходить в минус. Можно сказать, что практически любые перемены экономической ситуации в стране банкиры расценивают как повод для снижения процентных ставок по вкладам.

"В этой ситуации остается посоветовать людям не копить деньги, а тратить их. Причем лучше всего - за границей, где стоимость товаров в долларах уже ниже, чем в России", - говорит Елена Матросова.