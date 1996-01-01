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Банк "Приморье" проведет ребрендинг

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Достижение лидерских позиций в нескольких сегментах рынка заставило руководство банка задуматься о выходе из региональных пределов, а бурный рост денежных операций с ведущими государственными банками КНР предопределил выбор направления развития банка "Приморье" и его нового названия.

Досье

Русско-Азиатский банк до революции был крупнейшим частным банком России, ведущим оператором на европейско-азиатском направлении, организатором крупнейших монополий: военно-промышленного концерна, Табачного треста, Русской генеральной нефтяной корпорации. Бессменным руководителем банка был известный промышленник и государственный деятель царской России Алексей ПУТИЛОВ, после революции банк был национализирован.

Окончательное решение о смене названия банка будет принято на годовом собрании акционеров, в качестве аргументов им будет представлен значительный рост собственного капитала банка, который, увеличившись на четверть, превысил символический рубеж в 1 млрд руб. Также в прошлом году АКБ "Приморье" показал рекордную в своей истории прибыль, став лидером по этому показателю среди банков Дальнего Востока. Эти достижения позволили банку увеличить свое положение в рейтинге частных российских банков на 19 пунктов и занять 150-ю строчку.

"Мы достигли определенных пределов в развитии на одной территории и благодаря успехам у нас появились ресурсы и осознанная необходимость для значительных изменений", - обосновал стратегию банка на текущий год генеральный директор АКБ "Приморье" Сергей БОГДАН. По его словам, ребрендинг продлится до конца года.

"Собственный капитал банка позволяет рассчитывать на "длинные" деньги, и поэтому у нас появился необходимость участия в крупных инвестиционных проектах. Сегодня мы можем предлагать наши услуги и среднему бизнесу, причем мы не останавливаемся на традиционном кредитовании и предлагаем активные лизинговые схемы и инвестиционное кредитование", - обрисовал стратегию развития банка председатель совета директоров АКБ "Приморье" Олег КИРСАНОВ. Также он подчеркнул необходимость развития китайского направления в свете государственной политики и задач по увеличению товарооборота между нашими странами.

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