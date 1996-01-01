Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Амурстройбанк пришел в Хабаровск
ГУ ЦБ по Хабаровскому краю зарегистрировало Хабаровский региональный филиал Амурпромстройбанка (Благовещенск).
Cостоявшееся событие "ЗР" прокомментировал управляющий филиала Игорь ФИЛИППОВ. "Пока мы только зарегистрировали филиал по адресу Карла Маркса, 143а, - сказал он. - Первое отделение откроется в середине февраля. Оно будет пилотным в том плане, что мы будем отрабатывать наши взаимоотношения с ГУ ЦБ, с РКЦ. Для клиентов отделения банка откроются одновременно в Хабаровске и в Комсомольске в середине марта".
По словам Игоря Филиппова, в течение двух лет Амурпромстройбанк планирует открыть в Хабаровске не менее 10 отделений, в Комсомольске не менее 5. Банк позиционирует себя как универсальный, следовательно, клиентам - и физическим, и юридическим лицам - будет предложен полный перечень банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание, привлечение денежных средств, размещение денежных средств, в том числе переводы. "Мы будем стремиться к тому, чтобы наши тарифы были на порядок выгоднее, чем у наших конкурентов", - подчеркнул Игорь Филиппов.
ДосьеАмурпромстройбанк основан в 1992 г. За 14 лет работы достиг положения ведущего регионального банка Амурской области. В 2005 г. банком принята новая концепция развития, одной из основных задач которой является расширение филиальной сети, что подразумевает открытие филиалов банка во всех субъектах ДВФО и СФО в течение 2005-2006 гг. К настоящему моменту филиалы банка зарегистрированы в Приморье, в Хабаровске, в Бурятии, в Якутии. Кроме того, действует дочерний банк на Камчатке. В планах - открытие филиала на Сахалине и в ЕАО.
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Провал резидентов
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель