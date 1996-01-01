Амурстройбанк пришел в Хабаровск

ГУ ЦБ по Хабаровскому краю зарегистрировало Хабаровский региональный филиал Амурпромстройбанка (Благовещенск).

Cостоявшееся событие "ЗР" прокомментировал управляющий филиала Игорь ФИЛИППОВ. "Пока мы только зарегистрировали филиал по адресу Карла Маркса, 143а, - сказал он. - Первое отделение откроется в середине февраля. Оно будет пилотным в том плане, что мы будем отрабатывать наши взаимоотношения с ГУ ЦБ, с РКЦ. Для клиентов отделения банка откроются одновременно в Хабаровске и в Комсомольске в середине марта".

По словам Игоря Филиппова, в течение двух лет Амурпромстройбанк планирует открыть в Хабаровске не менее 10 отделений, в Комсомольске не менее 5. Банк позиционирует себя как универсальный, следовательно, клиентам - и физическим, и юридическим лицам - будет предложен полный перечень банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание, привлечение денежных средств, размещение денежных средств, в том числе переводы. "Мы будем стремиться к тому, чтобы наши тарифы были на порядок выгоднее, чем у наших конкурентов", - подчеркнул Игорь Филиппов.