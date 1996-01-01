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Пришло время подумать самим

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Людмила ДРЯБЛОВА, директор Приморского филиала негосударственного пенсионного фонда "Благосостояние":

- Об успехе пенсионной реформы будем судить тогда, когда коэффициент замещения пенсией зарплаты среднего уровня достигнет планки в 40%, то есть приблизится к мировым стандартам. По предварительным данным Федеральной службы государственной статистики, этот коэффициент в целом по России составляет 28,3%. Думаю, реальные цифры иные, и этот показатель немного превышает 20%. Однако, по международным стандартам, он не должен опускаться ниже планки в 40%.

По результатам кампании выбора инвестиционных управляющих для накопительной части пенсий в 2005 году могу отметить рост интереса к негосударственным пенсионным фондам, а значит, и к реформе. Правда, результаты могли быть и лучше, но государство предпочитает молчать о реформе, несмотря на то что в последнем интервью президент Владимир ПУТИН отметил: накопительная пенсионная система в стране будет развиваться и дальше.

Владимир КИРИЛЛОВ, генеральный директор управляющей компании "КИТ Финанс":

- Несмотря на большое количество критики, реформа идет. Главное, что все участники процесса, включая государство, осознают растущую ответственность за ее результат, предпринимают шаги по изменению ситуации в лучшую сторону. Конечно, доля пенсионных накоплений, которая находится в управлении негосударственных компаний, пока очень низка. Однако она постепенно увеличивается, в том числе и за счет средств негосударственных пенсионных фондов.

Говорить о заметном росте интереса к реформе пока рано, но он становится все более осмысленным. Граждане получают больше информации о своей будущей пенсии, о результатах инвестирования накоплений, да и сами эти суммы год от года становятся все больше. На примере "КИТ Финанс" мы можем увидеть существенный рост объемов накоплений в управлении за последние 2 года, что для нас является самым важным показателем.

Мы не думаем, что произойдут принципиальные изменения, однако улучшать параметры системы обязательного пенсионного страхования можно и нужно. Это касается и вопросов работы с пенсионными накоплениями. Например, очень важным является решение вопроса о направлении накоплений так называемых "молчунов" в управление негосударственным компаниям, а не ВЭБу. Это будет способствовать как росту качества управления активами, так и развитию российского рынка ценных бумаг.

Александр ЗЫКИН, генеральный директор НПФ "Порт-Гарант":

- Пенсионная реформа в России продолжается согласно намеченному плану и в соответствии с нынешней политической ситуацией в стране.

Со стороны населения к реформе по-прежнему нет никакого интереса. Редкое исключение составляют очень грамотные и экономически подкованные граждане.

Татьяна ДРИБЕНЕЦ, директор Дальневосточного регионального филиала негосударственного пенсионного фонда Электроэнергетики:

- Говорить о реформе сложно. Скорее всего, у нас реализуется не пенсионная реформа, а план мероприятий по спасению ситуации с пенсионным обеспечением граждан России. Единственным положительным, но очень важным фактом является то, что в 2005 году свой выбор, заключив договор об обязательном пенсионном страховании на перевод накопительной части трудовой пенсии из ПФР в негосударственные пенсионные фонды, сделало значительно большее количество застрахованных лиц, чем в 2004 году.

Только по Дальневосточному региональному филиалу негосударственного пенсионного фонда Электроэнергетики договоров заключено в 7 раз больше.

Полагаю, что сами граждане в большинстве своем еще не совсем понимают свою "участь". Пенсионная реформа пока не дает выхода из ситуации, не гарантирует человеку достойной жизни на пенсии. Главное здесь в том, что на 157 работающих в стране 100 пенсионеров и пропорция будет сокращаться. Население стареет, и взносов, которые выплачивает рабочее население, не хватает для того, чтобы содержать пожилое население.

Естественно, что сегодня каждый человек должен и в рамках пенсионной реформы думать о том, как добровольно накопить, какую стратегию инвестирования накапливаемых средств за оставшиеся до выхода на пенсию годы выбрать. Первый шаг сделан. Введен накопительный принцип. Но это для тех, кто с 1967 года рождения. А остальные? Сегодня никто не скрывает положения дел с пенсионным обеспечением. Да, средняя пенсия по стране и у нас в Приморье ниже прожиточного минимума. Пришло время нам самим подумать о будущем.

Я уверена, что в дальнейшем предложения правительства будут носить позитивный характер и выбору граждан будут представлены различные инструменты решения задачи достойного пенсионного обеспечения как распределительно-накопительные, так и добровольные.

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