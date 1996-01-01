Пенсионная реформа никому не нужна?

С начала пенсионной реформы прошло четыре года. Последние пенсионные выборы в очередной раз подтвердили нежелание населения участвовать в этом процессе.

Идея реформы заключается в двух моментах: с одной стороны, обеспечить достойную жизнь пенсионерам, которых с каждым годом все больше, с другой - организовать работу "длинных" пенсионных денег на благополучие российской экономики.

Нормальному, планомерному развитию реформы должно сопутствовать выполнение нескольких задач: создание распределительно-накопительной системы пенсионного обеспечения, вывод зарплат из тени за счет заинтересованности работников в будущей пенсии и, конечно, приватизация пенсионной системы, - то есть делегирование полномочий по работе с пенсиями негосударственным компаниям.

Не сдвинется печь под парусом

В 2005 г. реформу перестали дергать в разные стороны и, наконец, удалось навести относительный порядок в пенсионном законодательстве. Правда, эти достижения меркнут на фоне проблем, нажитых в предыдущие годы, но не решенных до сих пор.

В частности, болезнь по отсутствию большой и красноречивой, а главное, общефедеральной информационной кампании о реформе перетекает в хроническую форму. Люди, чья будущая пенсия поставлена на карту, четвертый год остаются в неведении относительно участников нового пенсионного рынка и механизмов работы системы. Да и откуда им знать? Государственные миллионы, выделенные на информационную кампанию еще в 2003 г., успешно сэкономлены и не потрачены до сих пор.

Опрос "ЗР" среди будущих пенсионеров показал: из 50 человек в лучшем случае только 5 могут толково сформулировать основные положения реформы. Большинство не знает даже того, что их пенсия состоит из трех частей: базовой, страховой и накопительной.

Досье Базовая часть у всех одинакова и финансируется из госбюджета. Страховая и накопительная формируются за счет отчислений из зарплаты работника. Раз в год накопительную часть для приумножения можно передавать в доверительное управление одной из частных управляющих компаний (УК), одному из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) или государственной управляющей компании - Внешэкономбанку (ВЭБ).

По мысли реформаторов, как раз накопительная часть и должна воплощать в реальность грезы о сытой старости тех, кто родился после 1967 г.

Надежды на то, что население узнает о всех тонкостях благодаря активной саморекламе управляющих компаний или негосударственных фондов, не оправдались. Ну не хотят компании и фонды выполнять чужие функции - и все тут. Даже идея заполучить пенсионные накопления граждан их пока не очень-то привлекает. И как при таком положении дел страна может достичь двух благородных целей, ради которых реформа вообще затевалась?

С другой стороны, нельзя поверить, что о ней никто не знает. Реформа все-таки "в воздухе витает" уже 4 года, а вот граждане уже третьи "пенсионные выборы" никакой активности не проявляют.

Наше молчание. Чье золото?

Итоги "пенсионных выборов" в 2005 г. показали, что "продвинутых" приморцев становится все больше. Цифры демонстрируют однозначный рост интереса граждан, но к реформе ли? По данным Отделения ПФР по Приморскому краю, из 6,943 тыс. человек, проявивших активность, 5,636 доверили накопление пенсии негосударственным фондам, и только 1,308 тыс. перевели пенсионные накопления в управляющие компании. Общая цифра больше чем за предыдущие два года вместе взятые. Но если посмотреть на распределение интереса граждан между НПФ и управляющими компаниями, все становится ясно. Люди уводят накопления из Пенсионного фонда России в негосударственные фонды. Закон говорит о том, что накопительная часть пенсии, доверенная управляющей компании, остается в ПФР, и именно ПФР потом назначает пенсию. Если передать деньги негосударственному фонду, то он формирует, назначает и выплачивает пенсию.

Досье По данным Приморского отделения ПФР, в Приморском крае проживают 672,72 тыс. человек - участников реформы. В 2003 г., когда в негосударственном секторе обязательного пенсионного страхования работали только управляющие компании, 4,55 тыс. приморцев передали им накопительную часть своей пенсии. В 2004 г. к управляющим компаниям присоединились НПФы. Заявления в пользу УК подали 410 человек, а в пользу фондов - 846. В результате за первые два года активной стадии реформы только 0,85% приморцев проявили участие к накопительной системе. Аналогичный среднероссийский показатель - 2,2%.

У успеха выборной кампании 2005 г. есть свой нехитрый секрет: впервые теоретические сроки приема заявлений совпали с фактическими, и кампания продолжалась три месяца: с 1 октября до 31 декабря. Это и вправду, хорошо. Но этого явно недостаточно.

Загвоздка заключается в том, что цифры 99,1% и 0,9% - несравнимы. Именно в таком соотношении достались пенсионные деньги приморцев (за 2003-2004 годы) Внешэкономбанку и всем остальным управляющим компаниям и фондам.

Эта тенденция характерна в целом для страны. На пятом году реализации реформы таких "молчунов" порядка 97% на всю Россию! "Молчуны" "озолотили" государственного управляющего деньгами, но скоро он может просто захлебнуться в этом богатстве. Основной инвестиционный актив ВЭБа - государственные ценные бумаги.

Досье По итогам работы управляющих компаний за 2005г. доходность ВЭБа составила 12,07%, среднее значение доходности частных управляющих - 20-30% при максимальной доходности в 51,72% у компании "Тройка Диалог".

Летом прошлого года Федеральная служба по финансовым рынкам направила в правительство проект стратегии развития финансового рынка РФ с изложением новой концепции инвестирования пенсионных накоплений, которая может разрешить проблему "молчунов". Проект был опубликован на сайте ФСФР. В нем сказано: "Существенной проблемой реализации пенсионной реформы... является высокая концентрация пенсионных накоплений под управлением государственной управляющей компании, что в условиях явной недостаточности уже в ближайшие годы спектра государственных ценных бумаг для инвестирования пенсионных накоплений несет угрозу снижения эффективности управления этими средствами". Вот так. А управляющие компании и негосударственные фонды не спешат давать населению уроки пенсионной реформы.

Впрочем, снижение интереса со стороны негосударственных управляющих объяснимо. Большая часть проблемы берет корни из снижения ставки единого социального налога (ЕСН) в начале 2005 г. с 35,5% до 26%.

Досье До 2005 г. работодатель платил за сотрудника 35,5% ЕСН. Из них 28% получал Пенсионный фонд России (ПФР): 14% полностью тратились на выплату пенсий, другие 14% использовались при формировании будущей пенсии работника: 3% - на накопительную часть, 11% - на страховую. Страховые части пенсий тоже идут на выплату сегодняшних пенсий, но их размер в будущем учитывается при определении размера пенсии. После снижения ставки ЕСН до 26% в ПФР поступает лишь 20%. На формирование пенсий ныне работающим до сих пор уходит 14% (из них - 10% страховой части), а вот на текущую выплату пенсий - всего 6%. Когда из накопительной системы исключили людей старше 1967 г. рождения, все 14% их отчислений остались в страховой части, используемой на выплату пенсий сегодня.

Предполагалось, что снижение ставки ЕСН станет стимулом для вывода зарплат из тени. Но рынок не среагировал на налоговые изменения.

Как результат - падение объема сборов и усугубление положения и так "обрезанного" бюджета Пенсионного фонда России.

Невкусно и неполезно

Исключение "сорокалетних" из накопительной системы не помогло справиться с бюджетной проблемой, но доверие к реформе подорвало основательно. Ведь именно у этой категории населения самые высокие доходы и соответственно самые большие пенсионные отчисления. Никто не был бы против получить эти средства в управление.

Пытаясь хоть как-то натянуть пенсионное одеяло на голые пятки дефицита, в правительстве предлагали снизить процент накопительной пенсии тем, кто в реформе остался.

Досье В 2005 г. на накопительную часть пенсии шли 3% ЕСН, в 2006 г. уходит 4%. Планируется, что в 2007 г. показатель вырастет до 5%, а к 2008 г. достигнет 8% и останется на этом уровне. Для сравнения: в Казахстане сегодня на накопительную часть расходуется 10% от зарплаты.

В конце 2005 г. министр финансов РФ Алексей КУДРИН назвал два наиболее реальных, на его взгляд, решения "проблемы нашего с вами поколения": для того, чтобы не пришлось в будущем плакать над мизерной пенсией, можно накапливать пенсию самостоятельно в негосударственном фонде либо использовать средства Стабилизационного фонда.

"Стабфонд может поработать на будущие пенсии", - сказал Кудрин.

Как бы в поддержку слов министра, все в том же проекте стратегии развития финансового рынка России ФСФР отметила, что накопительные пенсионные системы требуют дальнейшего развития в сторону действующих механизмов обязательного и добровольного пенсионного обеспечения.

Малой скоростью

Сегодня высокие задачи и цели реформы упираются в отсутствие четкой стратегии реализации пенсионной реформы в России. Нет ведомства, отвечающего за ее реализацию, хотя реформированием занимаются сразу несколько ведомств: Министерство социального развития, Министерство финансов, Министерство экономического развития и Федеральная служба по финансовым рынкам. Процесс преобразований совершенно лишен динамики.

У реформы есть и "региональные" проблемы. Например, в Приморском крае пассивность граждан во многом обусловлена удаленностью региона и практически полным отсутствием представителей частного сектора обязательного пенсионного обеспечения. Из почти 100 негосударственных фондов по обязательному пенсионному страхованию в крае работают только 3: филиал уполномоченного фонда ОАО "Российские железные дороги" "Благосостояние", филиал фонда Электроэнергетики и приморский фонд "Порт-Гарант".

Из 55 управляющих компаний во Владивостоке представлена лишь одна - филиал "КИТ Финанс". По сути, только у этих представителей рынка можно получить "живую" информацию. Работники Пенсионного фонда России не вправе даже косвенно влиять на выбор человека.

По истечении четырех лет многотрудной работы пенсионной реформы налицо следующие результаты. Распределительно-накопительная система создана, но накопительный процент слишком мал, чтобы в будущем обеспечить счастливую старость. Ради призрачных надежд на будущее работники предприятий не устраивают бунтов боссам и не ратуют за вывод зарплат из тени. Что касается приватизации пенсионной системы, то на четвертом году реформы только 3% россиян передали свою пенсию в накопление частникам, а не 20-30%, как предполагалось изначально.

Население молчит, власть латает систему. 19 января правительство утвердило программу социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы). Основные акценты в ней сделаны на расширение возможностей по инвестированию пенсионных накоплений и стимулирование добровольного участия граждан в формировании накопительной части трудовой пенсии.

Все в твоих руках

По данным Федеральной службы государственной статистики, коэффициент замещения сегодняшней пенсией средней зарплаты составляет всего 28,3%. До реформы этот показатель был свыше 30%. В отсутствие четкой стратегии развития реформы перспектива накопления пенсии своими силами становится все более реальной. И финансовых инструментов для этого достаточно: негосударственные пенсионные фонды, паи, инвестиционные проекты, биржевой рынок и так далее. Вот только умения всем этим воспользоваться не хватает. А ведь так живет весь цивилизованный мир, между прочим, те круизы и путешествия, которые могут себе позволить пенсионеры из США или Европы, оплачиваются вовсе не из государственных пенсий. У них она тоже соответствует лишь "тамошнему" прожиточному минимуму.

У негосударственного пенсионного обеспечения есть еще одно достоинство. "Развитие на базе региональных НПФ дополнительного пенсионного обеспечения на паритетной основе за счет средств работодателя, местного или регионального бюджета и самого работника является существенным фактором повышения уровня социальной защищенности населения, оздоровления социального климата и закрепления кадров. Аккумулированные региональными НПФ финансовые ресурсы инвестируются в развитие действующих предприятий, строительство новых промышленных объектов и объектов инфраструктуры, строительство коммерческой недвижимости и жилья, в том числе с использованием ипотеки", - рассказала Марина ПЕТРОВА, начальник отдела организации и учета процесса инвестирования Отделения ПФР по Приморскому краю.

Несмотря на это, в Приморском крае пенсионный сектор финансового рынка практически не развит. Здесь работают пять негосударственных пенсионных фондов, зарегистрированных на территории Приморского края, в том числе "Порт-Гарант" и два филиала общероссийских отраслевых фондов: НПФ "Благосостояние" и НПФ Электроэнергетики. Представить масштабы средств, которые могли бы работать в Приморском крае, можно на примере сумм, отчисленных работодателями за работников в составе ЕСН с 2002 по 2005 год.

Досье За время действия пенсионной реформы работодатели Приморского края перечислили следующие суммы страховых взносов на накопительную часть пенсий своих сотрудников в 2002 г. - 471,5 млн руб., в 2003 г. - 683,7 млн руб., в 2004 г. - 967,5 млн руб., в 2005 г. (несмотря на исключение сорокалетних) - 943,1 млн руб. Итого объем обязательных пенсионных накоплений приморских граждан составляет 3,1 млрд руб.

Для развития пенсионного сектора регионального финансового рынка сегодня практически сформирована законодательная база на федеральном уровне, и даже есть успешная практика формирования регионального законодательства и реализации региональных пенсионных программ, - отметила Петрова.

Что касается реформы, то отношение а-ля "мы лучше переждем" ничем не оправдано. Всем нам пора повзрослеть и понять, что переход от распределительной пенсионной системы к обязательному пенсионному страхованию означает одно: отныне каждый сам отвечает за себя, равно как и за свою пенсию.

Опрос "ЗР". Что вы знаете о пенсионной реформе?

Борис, 27 лет, инженер-проектировщик:

- Смутно слышал про то, что все вступают во всякие пенсионные фонды и переводят туда свои деньги из государственного. Но в суть не вникал. Как-то некогда в такое вникать, масса разных текущих проблем...

Павел, 34 года, директор предприятия:

- Нельзя надеяться ни на какие реформы. Нужно работать на себя и свою пенсию сейчас, что я и делаю. Все эти мизерные отчисления не успевают за инфляцией, и где гарантия, что после очередного дефолта ты зубы на полку не положишь или челюсть вставную, если доживешь до такого возраста!

Андрей, 26 лет, страховой агент:

- Я не знаю, в чем заключается реформа.

Евгений, 32 года, технолог:

- Я так понимаю: теперь у меня есть накопительная часть, которую можно отдавать в инвестиционные фонды на приумножение. Другое дело, что непонятно, обеспечит ли эта накопительная часть достойную пенсию. Думаю, при существующем порядке в стране - вряд ли.

Диана, 22 года, косметолог:

- Я уже думаю, куда вложить свою накопительную часть пенсии. В этом году постараюсь найти побольше информации о работе управляющих компаний и фондов. Кто знает, может, действительно что-нибудь получится?

Анна, 21 год, юрисконсульт:

- Уже поздно говорить о том, хороша или плоха пенсионная реформа. Система создана, она уже работает. Уже два года я более-менее пристально слежу за реформой, хотя знаю, что многие мои сверстники и люди старшего возраста ничего об этом даже не слышали. Доходность частных управляющих компаний, в разы перекрывающая инфляцию, воодушевляет. В этом году я обязательно передам свою пенсию негосударственной компании.