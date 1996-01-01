Время делать вклады, время - страховать

В первые дни февраля профильные комитеты Госдумы начали в срочном порядке корректировать законодательную базу по страхованию вкладов и защите банков, работающих с вкладами населения. Необходимость этого вызвана началом реальной работы системы страхования вкладов (ССВ), законодательные условия работы которой в настоящее время установлены лишь рамочно. Но дело не только в этом.

Во-первых, с началом функционирования ССВ резко возрастают риски для банков. Не станет проще жизнь и для самих вкладчиков, которые, как это ни парадоксально, даже при наличии ССВ, могут остаться фактически один на один с недобросовестным партнером, будь то банк, трастовый фонд или управляющая компания.

Напомним, участники системы страхования вкладов окончательно определились только к началу 2006 г. Отбор был продолжительным и жестким - к осени 2004 года, по данным ЦБ, в систему стремились 1150 из 1183 банков, имевших лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, то есть граждан, и на открытие и ведение их счетов. К весне 2005 г. уже отсеялось 290 банков. И в итоге к 30 декабря 2005 г., когда официально прием в систему был завершен и рассмотрены все апелляции и спорные решения, Центробанк имел на руках документ, согласно которому 1 января 2006 г. участниками системы страхования вкладов был объявлен 931 банк. Счастливчики стали обладателями огромных денежных средств: к концу 2005 г. в застрахованных банках находились вклады населения в объеме 2,555 трлн руб., да еще и активы на 8,898 трлн.

Над не попавшими в систему нависла угроза отзыва лицензий на работу с физическими лицами. В конце концов, банки-неудачники убедили кассационную коллегию Верховного суда РФ в незаконности аннулирования их лицензий, которая 18 января вынесла соответствующий вердикт, предложив Центробанку исправить свое ошибочное решение. Лицензии на работу с физическими лицами у них не отнимут, но это не означает, что такие банки, существующие вне системы, смогут привлекать средства граждан.

Просто им дана отсрочка, причем на законных основаниях, - теперь они смогут довести счета граждан до окончательного срока их действия.

Какие же перемены произошли в банковском секторе в связи с введением системы? Первое, что бросается в глаза, - это замедление темпов роста частных вкладов банках, не вошедших в систему. Часть нашего населения, имеющая достаточно пухлый кошелек, любит и не всегда умеет рисковать, но в данном случае поступает вполне разумно, доверяя деньги, прежде всего, застрахованным банкам. А банкам незастрахованным ничего не остается, как в свою очередь идти на риск, поднимая планку ставок по вкладам, ведь где ставки выше - туда и несет свои деньги вкладчик.

По данным ЦЭА "Интерфакс", во втором квартале 2005 г., например, наибольшего темпа роста вкладов добились преимущественно иностранные банки, где уровень процентных выплат составил около 6% годовых, - у них объем вкладов увеличился более чем на 15%. Тех же 15% добились банки, которые вели агрессивную политику, выплачивая 11% годовых. Российские "середнячки", которые платили по 6-7% годовых, получили всего 5,8% прироста объемов вкладов, а вклады в агрессивные баки росли по сравнению с ними вдвое быстрее.

Еще одна тенденция, проявившаяся после введения системы страхования вкладов, - рост дистанции между ставками крупных и средних банков.

Эксперты банковского сектора, проанализировавшие в течение года динамику этого процесса, констатируют: у 30 крупнейших банков уровень процентных выплат по вкладам последовательно снижался, средние банки, например московские, отличались очень небольшим снижением, а у банков региональных процентные выплаты вообще росли.

Введение системы, естественно, обострило конкуренцию между банками и прибавило головной боли Центробанку, от которого в нынешних условиях требуется более оперативный и квалифицированный надзор за "агрессорами", вошедшими в систему. А в ней крупные банки чувствуют себя намного комфортнее, чем средние, ведь крупные банки на сто процентов используют свои преимущества, привлекая вклады, которые превышают лимит ответственности системы страхования вкладов.

"Середнякам" приходится все труднее бороться за свое выживание. А если вернуться к психологии российского вкладчика, который любит рисковать, порой не задумываясь, надежный перед ним банк или нет, вполне возможно, что система будет способствовать повышению системных рисков из-за переливания частных вкладов в те самые ненадежные банки, которые больше платят.