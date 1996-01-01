В России задумались о подготовке кредитных экспертов МФО

В начале декабря в Берлине прошла международная встреча лидеров микрофинансовых организаций, приуроченная к году микрокредитования (2005 год объявлен ООН годом микрокредитования). Со слов директора Фонда поддержки предпринимательства "Каунтерпарт Бизнес Фонд" Алексея ШУМИЛОВА, участника мероприятия, главными вопросами, обсуждаемыми на встрече, стали трансформация МФО и работа с инвесторами.

Микрокредитование активно развивается по всему миру уже несколько десятилетий. Однако сегодня перед зарубежными МФО стоят вопросы, актуальные и для российских компаний. "Стоило ли становиться коммерческими, формальными и регулируемыми институтами?" - спрашивают себя зарубежные кредитные союзы и фонды и ищут ответ. С одной стороны, инвесторы предпочитают работать с коммерческими организациями. С другой, излишняя формализованность процессов делает менее доступными услуги МФО для простых людей. "Стоит ли становиться коммерческими?" - задают вопрос российские МФО и смотрят на коллег из других стран.

Как плюс Алексей Шумилов отмечает тот факт, что за границей - и в Азии, и в Европе, и в США - целенаправленно занимаются подготовкой специалистов для МФО. В то же время в России такой специальности, как кредитный эксперт МФО, не существует. Еще он говорит о том, что за рубежом во многих странах действуют крупные, национальные сети МФО. И российским компаниям как в плане технологий кредитования, так и в плане обслуживания клиентов есть чему у них поучиться.