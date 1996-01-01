Дальвнешторгбанк вошел в дальневосточную розницу

Мы живем в пору унификации банковского бизнеса. В своей продуктовой стратегии банки копируют друг друга. Кредит - он везде кредит. Так почему один банк может на нем заработать миллиард, а другой - только 100 миллионов? Перспективы развития розничной модели банковского бизнеса в новом году "ЗР" обсуждает с Владиславом ПЕРШИНЫМ, первым заместителем председателя правления ОАО АКБ "Дальвнешторгбанк".

Формула бизнеса - это...

...Направленность банка на оказание трех-четырех востребованных услуг из всего продуктового ряда. Сегодня для частных лиц банки предлагают около 200 различных услуг. Стремление к оказанию широкого спектра услуг, к расширению продуктового ряда имеет свои преимущества, но не позволяет сконцентрироваться на наиболее востребованных из них. "По определению универсальным банкам практически невозможно конкурировать со специализированными, - считает Владислав Першин. - Наш банк предоставляет различные общепринятые услуги. Но есть те, которые мы продвигаем, сознательно несем маркетинговые расходы. На них строится бизнес банка".

Следует отметить еще один параметр успешности - время. Все последние исследования подтверждают, что именно оно становится главным показателем банковского сервиса. Минимальное время на оформление кредита остается основным конкурентным преимуществом. Не все готовы к тяжелому процессу оформления. Исключение пока - ипотека, здесь без дополнительных формальностей не обойтись. Дальвнешторгбанк показывает самую высокую динамику роста кредитного портфеля на Дальнем Востоке за последние полгода. Речь идет о динамике количества выданных кредитов в день, по этому показателю банк подходит к третьей позиции среди основных игроков.

Общим видом овладели, пора вникать в детали

Вряд ли мы всерьез задумываемся о слагаемых успеха банковского бизнеса. Мешает образ денежного мешка: где-то деньги взяли и куда-то вложили. Но как? Еще два года назад мы имели просто кредит на определенных условиях. Сегодня методы продвижения делают этот продукт для банка рентабельным или нерентабельным. На первый план выходят продвижение и продажи, а маркетинг - вещь сложно копируемая. И, чаще всего, неповторимая, в силу меняющейся рыночной конъюнктуры.

"Рынок настолько живой, что приходится регулярно работать, модифицируя продуктовый ряд. Дальше идет дифференциация продукта, инструментов продаж. Услуга та же - кредит, но метод продажи другой. Это ключевой момент банковского бизнеса", - уверен Владислав Першин. Услуга унифицируется, приводится к стандарту, но различия в методах продвижения приводят к разным результатам.

"От" и "до": кому бы заплатить, чтобы больше заработать

От маркетинговых разработок до программ стимулирования персонала: почти как от простого к сложному. Один пример: кредит с доставкой на дом - чисто маркетинговый ход по отношению к клиентам. Клиенту никуда ходить не надо: по телефону вызвал клерка - удобно. Но и банк сталкивается с конкретным гражданином в его же квартире. Риски ниже, хотя затраты выше. Сложнее со стимулированием по ряду психологических причин российского менеджмента. В общественном сознании банкиров часто противопоставляют интеллектуалам. Но тем не менее банковский бизнес в значительной степени построен на личностном потенциале персонала. Интеллектуальном в том числе. В основе банковской технологии - человек.

"Можно долго формировать продукт, готовить программу его продвижения на рынке, но конечный специалист, который и осуществляет продажу, решит исход дела. По нашему опыту качественно настроенная программа стимулирования повышает продажи в два раза, - комментирует Владислав Першин - а это сотни и тысячи сотрудников".

Новогодний прогноз. Региональный аспект

Дальвнешторгбанк - это новый проект создания крупного розничного банка на Дальнем Востоке. Идет формирование собственной сети в регионе. Сегодня это более 50 отделений. В планах на следующий год - открытие 15 отделений в Приморье. "Создание сети продиктовано нашим основным продуктом, его доступностью потребителю. Наша задача - чтобы он пользовался нашими услугами и дальше, - считает Владислав Першин. - Это, скорее, метод, но не единственный". Банки-партнеры Дальвнешторгбанка: Сибакадембанк (Новосибирск) - ресурсная поддержка, банк "Столичное кредитное товарищество" (Москва) - розничные технологии.

Полное интервью с Владиславом Першиным читайте в январском номере журнала "Дальневосточный Капитал".