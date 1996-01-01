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За "Импэкс" дают $550 млн
Российским бизнесменам, кажется, все-таки удалось убедить иностранцев, что наши банки чего-то стоят. Как сообщают "Ведомости", Борис ИВАНИШВИЛИ договорился о продаже Импэксбанка, но не Deutsche Bank, как собирался раньше, а австрийской финансовой группе Raiffeisen. Покупатель, утверждают в "Импэксе", готов выложить $550 млн.
ДосьеИмпэксбанк образован в 1993 г., 91% его акций владеют пять столичных ООО, конечные бенефициары - Борис Иванишвили (две трети банка) и Виталий МАЛКИН (одна треть). По данным "Интерфакс-ЦЭА", на 1 октября 2005 г. активы банка составляли 48,6 млрд руб. (22-е место), собственный капитал - 5,5 млрд руб. (31-е), частные депозиты - 18,6 млрд руб. (12-е). Банковская группа Raiffeisen, по данным The Banker, на начало 2005 г. была третьей в Австрии по капиталу и активам ($4,26 млрд и $91,7 млрд). Подразделение Raiffeisen International Bank-Holding управляет 16 "дочками" в странах Центральной и Восточной Европы с более чем 970 отделениями в регионе, обслуживает более 5,7 млн клиентов.
На прошлой неделе началось подписание соглашения о продаже 100% акций Импэксбанка Raiffeisen International Bank-Holding AG, рассказал "Ведомостям" президент и председатель совета директоров Импэксбанка Дмитрий ЕРОПКИН. По словам Еропкина, после подписания соглашения сделку должны одобрить власти России и Австрии - ЦБ, антимонопольные органы. После получения всех разрешений сделка должна быть закрыта не позднее 15 мая, ее сумма составит $550 млн. По словам Еропкина, покупатель переведет продавцам $500 млн до мая, а $50 млн - в конце 2006 г. Переговоры с Raiffeisen начались полгода назад, рассказал банкир.
Основная часть розничного бизнеса Raiffeisen приходится на Москву, у Импэксбанка больше половины розничного бизнеса - на регионы, и покупка "Импэкса" дает австрийцам толчок для развития бизнеса, говорит Еропкин. По его словам, до 2007 г. Импэксбанк и московский "Райффайзен" будут существовать как два самостоятельных банка, а по окончании расчетов могут слиться.
По словам одного из банкиров, работающих на российском рынке, Иванишвили с 2005 г. пытался, по его признанию, продать "Импэкс" банкам Франции, Германии, Нидерландов. Фаворитом был Deutsche Bank, но в середине 2005 г. тот отказался от покупки розничного бизнеса, отдав предпочтение инвестиционному - банк приобрел ОФГ. Raiffeisen всегда был в числе претендентов на "Импэкс". "После того, как от сделки отказался Deutsche Bank, австрийский банк предложил серьезные условия, которые нас устроили", - признался источник, близкий к "Импэксу".
Австрийцам достанется крупный по российским меркам розничный бизнес. Импэксбанк, по его собственной оценке, входит в десятку лидеров по числу точек продаж и охвату регионов (335 банкоматов и более 400 офисов). Иванишвили и Малкин купили этот банк в 1999 г., передав "по наследству" клиентскую базу "Российского кредита", находившегося после кризиса 1998 г. в процессе санации. В 2004 г. с помощью японского инвестбанка Daiwa Securities была разработана стратегия развития "Импэкса" с упором на кредитование малого бизнеса, розничных клиентов, а также денежные переводы. По данным самого банка, за прошлый год он увеличил кредиты физлицам в 5,2 раза - до 12,5 млрд руб. (весь кредитный портфель - на 67% до 38,3 млрд руб.), а привлеченные от них средства - на 76% до 22,6 млрд руб.
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