Приоритетная задача ВТБ: больше внимания регионам

Сегодня среди приоритетных задач ВТБ - еще больше внимания регионам. Банк внедряет новую модель работы, цель которой - дальнейшее развитие партнерских отношений с региональными клиентами.

Внешторгбанк свои возможности и перспективы тесно связывает с развитием региональной сети. С целью увеличения финансирования региональной экономики Внешторгбанк внедряет новую модель работы с региональными клиентами. Суть этой модели - проактивный подход к клиентам, максимальная настройка на потребности. За клиентом закрепляется команда менеджеров, которая несет личную ответственность за эффективность взаимодействия, продуктовое предложение формируется исходя из анализа бизнеса компании, ее стратегии развития.

Новая схема основана на опыте работы лучших филиалов банка, использует передовой международный опыт в области технологий. В рамках новой модели перестраивается и стандартизируется работа клиентских менеджеров и продуктовых специалистов - им предписывается четкая последовательность действий и распределение ролей. Клиентскую работу поддерживают специально разработанные автоматизированные инструменты.

Другими словами, речь идет о внедрении качественного системного подхода к обслуживанию клиентов, который позволит банку предугадывать потребности каждой компании, четко планировать и контролировать процесс взаимодействия с ней клиентского менеджера. "Новая модель предполагает более технологичную процедуру, повышение оперативности и пропускной способности филиалов банка. Мы стремимся работать эффективно", - подчеркивает управляющий Хабаровским филиалом ВТБ Владимир ВОЕЙКОВ.

Досье Внешторгбанк является крупнейшим коммерческим банком страны по размеру уставного капитала, величина которого составляет 42,1 млрд руб. Главным акционером Внешторгбанка с долей в 99,9% является Правительство РФ. Размер собственных средств Внешторгбанка по состоянию на 1 октября 2005 года составил 71,2 млрд руб., чистых активов - 508 млрд руб. Внешторгбанк имеет наивысший для российских банков рейтинг международных рейтинговых агентств Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s и Fitch. Российские рейтинговые агентства традиционно относят Внешторгбанк к высшей группе надежности.

"Модель включает унифицированный подход к проведению сделок, сокращение сроков рассмотрения заявок, объективный и максимально упрощенный алгоритм принятия решений, - комментирует Управляющий филиалом ВТБ во Владивостоке Вячеслав ГРИЦАЕНКО. - И эта модель близка нам, так как уже несколько лет мы фактически работаем по тем принципам, что лежат в ее основе: анализ отрасли и ситуации на рынке, доскональное выяснение потребностей клиентов, разработка индивидуальных предложений. Сейчас на эту базу накладывается программное обеспечение. Мы переводим наши предположения по развитию взаимоотношений с клиентами в конкретные цифры".

К группе региональных клиентов Внешторгбанк относит предприятия со среднегодовой выручкой от $3 млн до $100 млн (за исключением предприятий, входящих в вертикально интегрированные общенациональные холдинги). Это масштабный рынок: в Приморье таких компаний около 400, в Хабаровском крае в эту категорию входит около 300 компаний, половина из которых уже является партнерами ВТБ. Кроме того, "это очень перспективный сегмент рынка, и главная черта, которая характеризует его, - отказ от "серых" схем. Компании готовы показывать прозрачную структуру финансовых потоков, что открывает новые перспективы для развития бизнеса, привлечения финансовых ресурсов, - говорит глава Владивостокского филиала Вячеслав Грицаенко.

По оценке экспертов, ежегодный рост средних предприятий составляет более 20%. Поэтому, как отмечают специалисты банка, в регионе есть потенциал для роста и потребности в финансировании. К 2008 году в целом по России Внешторгбанк намерен занять до 8% данного рынка и направить на финансирование региональных клиентов до $5-6 млрд. Очевидно, что увеличение объемов кредитования ВТБ придаст импульс развитию экономики многих регионов, в том числе дальневосточных. В результате внедрения новой модели работы с региональными клиентами ВТБ обеспечит 40-процентный рост кредитования в Хабаровском крае и рост объемов капиталовложений в экономику Приморья более чем в два раза.

Весной-летом этого года новая модель обслуживания клиентов была протестирована в трех филиалах и двух московских дополнительных офисах ВТБ. Затем руководство банка выбрало базовые филиалы для первоочередного внедрения программы в каждом из федеральных округов. На Дальнем Востоке была сформирована команда из специалистов Хабаровского и Владивостокского филиалов. Они будут отвечать за внедрение новой модели работы с региональными клиентами на всей территории Дальнего Востока - на это отводится 3 месяца. Хабаровский и Владивостокский филиалы намерены завершить работу к январю 2006 года.

"Внедрение новой модели - это трансляция в регионы передового международного опыта, - резюмирует Владимир Воейков. - Если говорить о тех плюсах, которые получат в конечном итоге наши клиенты, - это, в первую очередь, активная позиция банка по отношению к ним, "настройка" под их бизнес и персональное внимание к каждому. Если говорить о регионе, то новая технология позволит нам своевременно удовлетворять спрос на финансовые ресурсы со стороны региональной экономики. В целом новая схема работы поможет нам оставаться партнерами и консультантами предприятий".