Дальневосточный банк: заглядывая в будущее

На пресс-конференции по случаю 15-летия Дальневосточного банка - ровесника российской банковской системы - обсуждались основные "региональные" темы: консолидация банковского бизнеса, инвестиции в реальную экономику, развитие ипотеки в крае, создание кредитных бюро.

О будущем

Вступление России в ВТО и необходимость конкурировать с иностранным банковским капиталом в условиях открытой экономики диктуют свои правила. Сценарии будущего российских банков так или иначе развиваются вокруг консолидации бизнеса. Процесс подстегивают требования Банка России к величине капитала, его, в свою очередь, стимулирует Базельский комитет. Укрупнение, активное наращивание капитала определяют тенденции развития банковского бизнеса сегодня. Акционеры Дальневосточного банка сделали свой выбор - в течение следующего года капитал банка будет увеличен на 1 млрд руб. и превысит 1,5 млрд руб. Таким образом, банк займет лидирующие позиции в дальневосточном регионе по этому показателю, принципиальному для дальнейшего развития бизнеса. Это позволит не только значительно увеличить объемы кредитования каждого заемщика, но и предоставит банку дополнительные возможности работы на международном рынке.

Два года назад стратегическим акционером банка стали компании, входящие в группу НК "Роснефть", в том числе и ОАО "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР). Сегодня эти два банка связывают не просто узы стратегического партнерства, на повестке дня вопрос консолидации финансовых активов нефтяной компании на Дальнем Востоке, а это крупнейший в регионе Дальневосточный банк с многочисленными филиалами не только в Приморском крае, филиалы ВБРР в Хабаровске и Иркутске, дочерний Оха-банк на Сахалине. По словам председателя совета директоров Дальневосточного банка, президента, председателя правления ВБРР Дмитрия ТИТОВА, сегодня обсуждается вопрос создания во Владивостоке большого регионального Азиатско-Тихоокеанского центра. Перспективные планы в значительной степени определяются приоритетными задачами наращивания мощностей на востоке страны государственной нефтяной компании "Роснефть" - главного акционера ВБРР.

Об инвестициях

В прошлом году Дальний Восток смог поднять рейтинг инвестиционной привлекательности территорий. И это в условиях продолжающегося оттока населения.

По словам президента Дальневосточного банка Ядвиги ДОБРЯНСКОЙ, банки, и в том числе региональные, вносят значительный вклад в развитие экономики региона, но он мог быть еще весомее, если бы банки располагали более "длинными" деньгами. Пока в экономике региона, как и страны в целом, работают относительно "короткие" деньги. Дальневосточный банк предоставляет кредиты на срок не более трех лет. За последние пять лет ежегодный темп роста кредитного портфеля составил 15-20%. Размер кредитного портфеля банка на сегодняшний день - более 3 млрд руб. - 3 тыс. договоров. Более 11 тыс. компаний работают с Дальневосточным банком, т.е. каждое пятое предприятие Приморского края.

Максимальный объем финансирования одного заемщика - $3 млн. В числе крупных проектов, реализованных с участием банка, - обновление флота для таких компаний, как ОАО "ТУРНИФ" и ЗАО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", закупка оборудования для активно развивающихся транспортных компаний и др.

О создании регионального кредитного бюро

Один из вопросов, заданных на пресс-конференции, коснулся планов банка по работе с каким-либо из вновь созданных кредитных бюро. Закон "О кредитных историях" уже вступил в силу, он обязал банки до 1 сентября 2005 года выбрать себе для сотрудничества хотя бы одно бюро кредитных историй и заключить с ним договор. Речь идет не только о новой форме работы, но и о новом для России виде бизнеса. Общенациональные банки уже создают свои структуры, место регионального кредитного бюро, которое объединит в свою базу данных заемщиков региональных банков, пока вакантно. Оно должно появиться в Приморском крае - это дань не только патриотизму, но и экономической целесообразности. Понятно, что стоимость отчетов в крупных центральных бюро будет выше, чем в региональных. Как говорится, кто владеет информацией... Ядвига Добрянская, президент ДВБ, так прокомментировала ситуацию: "ЦБ заинтересован в создании регионального бюро, после получения лицензии мы готовы с ним работать".

О потребительском кредитовании и ипотеке

Дальневосточный банк всегда отличался консервативным подходом к ведению бизнеса. И сегодня, когда конкуренция обостряется, особенно на рынке потребительского кредитования, банк не намерен менять свой стиль работы. Он проверен временем и всегда выручал в условиях нестабильности российской экономики. Банк активно работает над новыми кредитными продуктами для граждан, делая их доступнее для разных слоев населения, однако особенно либеральных подходов к оформлению займов не обещает, рассчитывая на понимание клиентов, для которых надежность банка важна не меньше, чем для его акционеров.

Все мечты о бурном развитии ипотеки в России упираются в суровую действительность. Высокий спрос диктует цены на рынке. "Нельзя привлечь деньги на неделю, а возвращать десять лет", - сказал на пресс-конференции Дмитрий Титов. Иначе говоря, наши потребности в получении кредита сроком на 20 лет мало соотносятся со структурой привлеченных средств банков. Кроме того, большое значение имеет ставка по ипотечному кредиту. Дмитрий Титов пояснил, что, по оценкам специалистов, "сегодняшний российский средний класс вряд ли осилит ставку в 14% годовых. Требуемая ставка - по крайней мере, в 10% годовых с рассрочкой на двадцать лет. Сейчас банки кредитуют ипотеку 12,6-13% в валюте и 16% в рублях. Подобные кредиты в США и Европе обходятся в 5% годовых. При этом мы не учитываем удорожание кредита за счет комиссий, услуг по оценке стоимости жилья, страхование и пр".

Тем не менее, у ВБРР есть совместный проект с японским Мичиноку банком по ипотечному кредитованию под 6-7% годовых в валюте. По мнению Дмитрия Титова, на Дальнем Востоке ставка по ипотечному кредиту должна быть значительно снижена, практически до нуля. Стратегические интересы России по удержанию богатейших территорий должны реализовываться в государственных программах.