Куда вложить деньги?

Если у вас появились не то чтобы лишние, но свободные деньги, вы становитесь потенциальным инвестором, а деньги - капиталом. А деньги, как известно, должны работать. Вариантов может быть несколько. Один из них - паевые инвестиционные фонды, или ПИФы.

Сегодня фондовый рынок оживлен, идет рост объемов сделок, формируется спрос. Популярны с точки зрения вложения телекоммуникации и мобильная связь, энергетика, нефтяные компании, предприятия легкой и пищевой промышленности.

"Деньги должны работать с доходом. Стоимость акций той или иной компании на рынке зависит от многих факторов, основные - рост прибыли и улучшение управления компанией. Это и составляет основу экономического роста. Объектом вложений инвестиционных фондов преимущественно являются акции работающих крупных компаний, имеющих многомиллиардные активы. Поэтому, покупая долю в портфеле акций того или иного фонда, вы получаете доход от роста экономики, - считает Тимофей БАРАНОВ, начальник отдела ресурсов Приморского отделения Сбербанка РФ. - Такова идеология инвестирования".

Речь идет о коллективном инвестировании в ценные бумаги. ПИФ представляет собой "денежный мешок", сформированный из средств вкладчиков. Все средства таких инвесторов аккумулируются в единый пул, который в дальнейшем управляющая компания на основе договора о доверительном управлении размещает в различные активы. В основном это акции и облигации, реже - недвижимость. Для инвесторов-непрофессионалов вхождение в ПИФы означает доступ к сбалансированному инвестиционному портфелю с минимумом издержек.

О достоинствах и недостатках.

Риск инвестора - всегда дело добровольное. Оптимальный риск обесценивания части денег для каждого человека свой. В нем эмоции, характер человека, склонности к игре и азарт, если хотите.

Стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Закон однозначно запрещает управляющим компаниям давать какие-либо гарантии. Дело не только в запрете: гарантировать доходность - абсолютно неестественно для динамичной природы фондового рынка. Риск цены на фондовом рынке - понятие не только негативное, но и позитивное. Таким образом, владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. Пай не имеет номинальной стоимости, а число паев, которое принадлежит одному пайщику, может выражаться дробным числом. На пай не начисляются ни дивиденды, как на акции, ни проценты, как на облигации. Пока пай находится у владельца, реальных денег он ему не приносит. Их можно получить, только расставшись с паем, т.е. "вернув" его по цене выкупа. Надбавка и скидка - это своеобразная комиссия при входе и выходе из фонда. Размер надбавки и скидки в виде процента от стоимости пая устанавливается правилами фонда.

ПИФы привлекательны для инвестора по нескольким причинам. Во-первых, для инвестирования в ПИФ не требуется обладать профессиональными навыками, достаточно просто выбрать интересующую управляющую компанию.

Вторым явным преимуществом ПИФов можно назвать ограниченный риск, т.к. коллективное инвестирование подлежит жесткому регулированию со стороны государства. Следующее преимущество - это налоговый режим. Пайщики хоть и уплачивают налог, но только в момент реализации пая. И еще, паевые фонды отличает относительно высокая доходность.

Однако у ПИФов есть и некоторые недостатки. Во-первых, это расходы, которые могут показаться довольно большими относительно других форм инвестирования. Дело в том, что законодательство устанавливает максимальную величину расходов, которые ложатся на пайщика, в размере 10%. Во-вторых, ликвидность вложений в ПИФ довольно низка. Законодательство предусматривает срок до 3 дней на удовлетворение заявки на приобретение или погашение паев. Более того, получить свои деньги обратно реально можно будет только еще через 15 дней, хотя срок может быть и меньше.

Разделяют три вида ПИФов: открытые, интервальные и закрытые. Разница между ними очень проста. Пай открытого ПИФа можно купить или продать управляющей компании в любой рабочий день, интервального - в определенные периоды (интервалы). Паи закрытого фонда предъявляются к погашению управляющей компании только после окончания срока действия договора доверительного управления. Правда, только в закрытых ПИФах выплачивается промежуточный доход.

Акции или облигации?

Изучение стратегии фонда - первый шаг, который должен сделать инвестор при выборе паевого фонда. Важно ее соответствие вашим индивидуальным целям и ожиданиям. При задаче перебороть инфляцию и заработать средства инвесторов могут быть вложены в акции, долговые обязательства (облигации), инструменты денежного рынка или их сочетания. Этими ценными бумагами управляют от имени участников фонда профессионалы - аналитики и портфельные менеджеры управляющих компаний. Облигации - инструмент с фиксированным уровнем доходности. Они более ликвидны с точки зрения безубыточной продажи. По акциям выше вероятность получения убытка. Если срок инвестирования небольшой или неизвестен - предпочтительнее облигации. Если вы готовы инвестировать на срок от полугода до года - можно вкладываться в акции, т. к. их стоимость может бесконечно высоко подниматься.

Если вы готовы к длительному промежутку инвестирования - выбирайте фонд акций. В любом случае это не должны быть разовые инвестиции. УК рекомендуют покупать паи регулярно, наращивая инвестиционный портфель.

"Тактика пайщика должна быть такой: не суетиться и не паниковать при небольшом снижении текущих котировок стоимости пая. Часто входить и выходить невыгодно из-за потерь на курсах. Нужно помнить - коррекции курсов, спады, боковые тренды возможны, - считает Сергей МИХАЙЛЮКОВ, начальник управления денежными ресурсами Дальневосточного банка. Чаще обращайтесь к аналитической информации в Интернете, отслеживайте фондовые индексы".

Стоимость чистых активов (СЧА)

Каждый инвестор должен отслеживать ситуацию на рынке и инвестиционные показатели. СЧА - одни из основных показателей, с которым придется столкнуться. Объем рынка коллективных инвестиций составляет около 135 млрд руб. СЧА показывает объем средств, привлеченных управляющей компанией. Он - основной показатель в открытом доступе для пайщиков, по нему можно судить о доле УК на рынке. Изменение стоимости СЧА означает движение средств: прилив или отток. Очевидно, чем больше СЧА, тем больше компания привлекла клиентов. Косвенно это говорит о доверии и напрямую - о популярности. Значит, управляющая компания обеспечивает инвесторам уровень доходности. В то же время вновь образованные УК зачастую показывают высокие результаты, проводя исключительные операции на рынке. Как говорится, поставили и угадали. Это скорее единичные случаи, но они красноречиво говорят об условности любых критериев.

Рейтинги

Второй показатель - надежность. С долей уверенности о ней можно судить по рейтингам уважаемой НЛУ - Национальной лиги управляющих. Рейтингов довольно много. По мнению экспертов, отечественные рейтинги страдают отсутствием единых стандартов оценки. Очень часто в тени остаются важные параметры фондов, влияющие на их "качество".

Основные показатели третьего рейтинга НЛУ таковы. Объем средств, находящихся в доверительном управлении компаний-участников рейтинга, в том числе и ПИФов, за год увеличился на 60% и достиг 342 млрд руб. Размер собственных средств УК за год вырос на 11% и составил 7,2 млрд руб.

Также рейтинг НЛУ продемонстрировал, что за последние три года управляющие значительно расширили клиентскую базу. Значительное влияние на рынок доверительного управления оказали негосударственные пенсионные фонды. Доля этой категории клиентов в общем объеме рынка управляющих выросла на восемь процентных пунктов и составила 44%.

Несмотря на затяжное падение фондового рынка во второй половине прошлого года, рынок ПИФов бурно развивается. Количество новых фондов постоянно растет. Только среди участников рейтинга их число за год увеличилось на 43% (или на 45 фондов) и составило уже 150. В целом же на сегодняшний день в реестре ФСФР содержатся данные о 371 фонде. В рейтинге приняли участие УК, на которые приходится около 80% от общего объема российского рынка ДУ. Деятельность управляющих компаний оценивалась по трем основным блокам и 12 критериям: устойчивость компании на рынке, эффективность управления средствами и доверие со стороны клиентов.

Паевые инвестиционные фонды, паи которых предлагают банки Дальнего Востока

Сбербанк работает с "ПиоГлобал Эссет Менеджмент" и ОФГ "Инвест". Предлагаются паи трех видов фондов: акций, облигаций, смешанных инвестиций. "ПиоГлобал Фонд" "Сбалансированный", "ПиоГлобал Фонд" "Акций", "ПиоГлобал Фонд" "Облигаций".

Также Дальневосточный банк Сбербанка России принимает заявки на покупку, обмен и погашение паев фондов, находящихся под управлением ЗАО "Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ" - фонда акций "Петр Столыпин" и фонда облигаций "Русские облигации".

Все фонды открытые. Показатели доходности на 11 ноября 2005 г.: "Петр Столыпин" - 41,72%, "Русские облигации" - 11,21%. "ПиоГлобал Фонд" "Акций" - 37,53%, "Облигаций" - 13,09%, "Сбалансированный" - 28,36% "Кроме уровня риска различают активно и пассивно управляемые фонды, - комментирует Тимофей Баранов. - Но в целом и "ПиоГлобал", и ОФГ "Инвест" нацелены не на получение сиюминутной прибыли в расчете на конъюнктурные обстоятельства, а стремятся обеспечить инвесторам стабильный доход в средне- и долгосрочной перспективе. Такой подход подразумевает тщательный отбор финансовых инструментов".

В филиалах Банка Москвы можно составить заявку на паевое участие в семи ПИФах. Дадим короткую характеристику нескольких фондов управляющей компании Банка Москвы. Один интервальный, остальные открытые, т.е. приобретение паев возможно в любой рабочий день.

Фонд смешанных инвестиций "Кузнецкий мост". Интервальный, соответственно, прием заявок проводится раз в квартал. Стратегия фонда предполагает долгосрочный прирост. В портфеле активы (акции и облигации) с долгосрочным потенциалом роста. Допускаются активы с невысокой ликвидностью. Сочетание умеренных рисков и оптимальной доходности с учетом рисков низколиквидных активов. Интересен клиентам, готовым к вложению на срок не менее 1 года, ожидающим значительного прироста недооцененных (в том числе низколиквидных) активов. Работает на рынке с марта 2003 г. Доходность с начала года - 51,6% годовых.

Фонд смешанных инвестиций "Рождественка". Работает с наиболее ликвидными акциями и облигациями с признаваемой рыночной котировкой. В основном это бумаги, торгуемые на фондовой бирже. Соотношение "риск/доходность" - в пользу снижения риска при снижении доходности. Предпочтителен для клиентов, желающих иметь возможность в любой момент выйти из фонда, согласных на умеренную доходность в обмен на высокую ликвидность. Работает с июня 2003 г. Доходность с начала года - 45,2% годовых.

Фонд "Красная площадь - акции компаний с государственным участием". Работает с акциями государственных компаний. Речь идет о 10 компаниях со значительным участием государства в капитале. Бумаги относительно ликвидные с признаваемой рыночной котировкой, торгуемые в основном на фондовой бирже. Стратегия вложений в "госкомпании" позволяет рассчитывать на более предсказуемые и стабильные результаты, чем инвестирование в акции в целом. Выбор для тех, кто старается избегать риска вложений в компании с частным капиталом. Работает с февраля 2005 года. Доходность с момента формирования на 3 октября 2005 г. - 55,4%.

Фонд "Манежная площадь - российские акции". Проводит активное вложение в акции ведущих российских компаний. Средства инвестируются в относительно ликвидные ценные бумаги с признаваемой рыночной котировкой, торгуемые в основном на фондовой бирже. Вложение в акции может принести высокий доход, но несет наибольшие риски для инвестора. Предпочтителен для инвесторов, осознающих риски рынка акций. Работает с марта 2005 года. Доходность с момента формирования на 3 октября 2005 г. - 77,3%.

Фонд "Волхонка - российские облигации". Фонд работает с государственными, субфедеральными и корпоративными облигациями, т.е. с инструментами с фиксированным доходом. Одна из самых осторожных стратегий: сравнительно небольшой доход при минимальных рисках. Работает с марта 2005 г. Доходность с момента формирования на 3 октября 2005 г. - 10,9%.

Фонд "Накопительный резерв". Управляющая компания. Пенсионный резерв Фонд смешанных инвестиций с умеренно консервативной стратегией, оправдывающей название "пенсионный". Стратегия умеренно консервативная, "пенсионная", нацеленная на долгосрочную отдачу. Следует ориентироваться на доходность несколько выше банковского депозита. Подобные вложения стоит рассматривать как дополнительную возможность сохранения и умеренного прироста сбережений. Подходит для склонных к многолетнему накоплению. Работает с июля 2004 г. Доходность - 24,5%.

Еще один вариант инвестирования свободных денег - через покупку паев инвестиционного фонда "Агора - открытый рынок" от Дальневосточного банка. Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций. Несмотря на то, что "Агора" - фонд интервальный, ДВ банк предлагает своим клиентам расширенную услугу. "Обладая пакетом этих паев, мы ежедневно выставляем свои котировки покупки-продажи и между интервалами", - комментирует Сергей МИХАЙЛЮКОВ, начальник управления денежными ресурсами Дальневосточного банка. Речь идет об услуге исключительно ДВ банка, активно работающего с интервальным фондом смешанных инвестиций "Агора - открытый рынок".

Пайщик приобретает в Дальневосточном банке минимум 5 паев по текущей котировке дня. Практический расклад простой: все включено. Суммы вложений и возможного возврата средств на каждую дату определяются простым умножением. Доходность по данным на 15 ноября составила 25,96%.

В филиале "Альфа-банка" можно оформить заявку для инвестиций через фонды управляющей компании "Альфа-Капитал". Компания работает на рынке уже более 12 лет. По данным первого полугодия общая сумма активов под управлением УК "Альфа-Капитал" превысила $2 млн.

По данным на 14 ноября 2005 года фонды УК "Альфа-капитал" показали такую доходность: "Альфа-капитал акции" - 59,44%, "Альфа-Капитал Облигации Плюс" - 14,42%, Интервальный ПИФ смешанных инвестиций "Альфа-капитал" (на 31.10) - 27,45%. По результатам работы за первое полугодие этого года чистое привлечение средств в фонды под управлением УК "Альфа-Капитал" составило 179,19 млн рублей. Лидером по привлечению стал открытый паевой инвестиционный фонд "Альфа-Капитал Облигации Плюс" - 93,41 млн руб.