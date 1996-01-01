Кредиты для "отвергнутых"

Вы уже брали кредит для собственных нужд в банке? А ваши родственники, проживающие на селе в отдаленном районе Приморского, Хабаровского краев, ЕАО, Амурской, Магаданской, Камчатской областей или Якутии? А на предпринимательскую деятельность, владея тремя киосками, за ссудой обращались? Легко получили? Если даете положительный ответ - значит с микрофинансированием на Дальнем Востоке все в порядке. Если отрицательный, то чего-то нам не хватает.

Прошедший 2005 год был объявлен ООН годом микрофинансирования. Во всем мире бурно обсуждали проблемы и перспективы развития микрофинансовых организаций (МФО). Речь идет об организациях, которые, как правило, предоставляют финансовые услуги людям, "отвергнутым" крупными финансово-кредитными институтами, - пенсионерам, малым предприятиям, сельским жителям. Существует несколько типов таких организаций. В ДВФО наиболее широко представлены кредитные кооперативы и негосударственные Фонды поддержки малого предпринимательства.

Досье Кредитный кооператив - это некоммерческая организация граждан, объединяющая пайщиков - физических лиц (граждан), иногда юридических лиц. За счет вкладов пайщиков создается Фонд финансовой взаимопомощи, который служит источником выдачи займов. Займы выдаются только членам кооператива. Условия их выдачи, так же, как и условия приема личных сбережений, устанавливают сами пайщики. Свою деятельность кредитные союзы осуществляют в соответствии со статьей 116 ГК РФ, ФЗ "О кредитных потребительских кооперативах граждан № 117-ФЗ от 7 августа 2001 г.", ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" № 193-ФЗ от 8 декабря 1995 г. (в ред. от 11 июня 2003 года) или ФЗ "О потребительской кооперации" № 3085-1 от 19 июня 1992 г. (в ред. от 23 марта 2002 г.), Уставом и иными внутренними документами, принимаемыми органами управления.

Начиная с нуля

Часто кредитные кооперативы создают предприниматели. Говорит Александра ГУРЬЕВА, бывший исполнительный директор потребительского кооператива финансовой взаимопомощи "Аврора" (г. Якутск): "Инициаторами учреждения нашего кооператива в 1998 году выступила Ассоциация женщин - предпринимателей Республики Саха (Якутия). Решение было принято в том числе и потому, что кредитный кооператив дает каждому пайщику не только возможность пользоваться финансовыми услугами, но и участвовать в управлении".

Начинали многие кредитные союзы с нуля. И, как правило, сталкивались с недоверием граждан. Недоверие это было велико, поскольку, не разобравшись, что и как, люди считали кредитные кооперативы очередной финансовой пирамидой. "Принципиальная разница между нами и финансовой пирамидой в том, что в кооперативе нет собственников, - подчеркивает Юрий МИНКИН, председатель правления кредитного потребительского кооператива граждан "Союз" (г. Арсеньев). - Один пайщик - один голос. Общее собрание - высший орган управления. На нем избираются члены правления, комитета по займам и ревизионной комиссии. Текущую деятельность кооператива осуществляет исполнительная дирекция. При этом в Уставе прописано, какие полномочия за кем закреплены. Вся финансовая информация кредитного союза открыта. Любой пайщик может прийти ознакомиться с отчетом о состоянии дел в организации".

Сегодня численность пайщиков тех кредитных союзов, что были образованы несколько лет назад и успешно развивались все это время, составляет сотни человек. Причем, и это отмечает большинство представителей кредитных союзов, в последние два года наметилась тенденция увеличения количества пайщиков из числа пенсионеров, служащих. Конечно, этому во многом способствует разработка кредитными союзами финансовых продуктов, предназначенных для этих категорий граждан. Они, например, предлагают пенсионерам накопительные программы под более высокие проценты ("Первый Дальневосточный" или "Союз"). Выдают учителям и врачам кредиты по более низкой процентной ставке ("Аврора"). Однако основная заслуга кредитных кооперативов состоит в методе их работы.

"Мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество с каждым членом кооператива, - говорит Александра Гурьева. Мы не просто выдаем деньги или собираем, мы проводим мероприятия для наших пайщиков. Например, у нас есть программа "Дети войны". Ее участники - люди, рожденные в годы Второй мировой войны и обделенные льготами и вниманием как в советский период, так и сейчас".

Чтобы стать членом кредитного союза, где-то достаточно написать заявление и пройти собеседование, где-то надо выполнить ряд обязательных условий - представить рекомендации 2-х пайщиков кооператива, например. Везде необходимо заплатить паевой и вступительный взносы (первый возвращается при выходе из кредитного союза, второй идет на его развитие) - суммы варьируются от 50/200 руб. до 1000/500 руб. Кроме того, в ряде кооперативов ежемесячно собираются членские взносы.

Будущих заемщиков оценивают, как правило, строже, чем вкладчиков. "Систему оценки кандидатов в клиенты мы разрабатывали, используя методики зарубежных микрофинансовых организаций, - говорит Александра Гурьева. - Мы смотрим, где человек работает, сколько тратит на проезд, питание, наводим справки через знакомых. Обязательно выезжаем к человеку на дом и проверяем, когда он последний раз платил за мобильный телефон, квартиру. Если кредит берется на предпринимательскую деятельность, то осматриваем место ведения бизнеса".

Обязательно проводится мониторинг текущих платежей пайщиков. Результат такой "горячей " опеки - предельно низкий процент невозврата, хотя практически во всех кредитных союзах были случаи, когда пайщики оказывались неплатежеспособны. Справляться с такими ситуациями помогает взаимодействие со страховыми компаниями. Часто страхуется предмет залога, ответственность заемщика. Однако следует оговориться, что в кредитных кооперативах предпочитают оформлять поручительства. Поручителями выступают в размере своих вкладов пайщики. Это, с одной стороны, значительно упрощает процедуру получения денег заемщиками, с другой - защищает кооператив от проходимцев, готовых поживиться за чужой счет.

Займы, выдаваемые кредитными кооперативами, как правило, не превышают 300 тыс. руб. Сроки - редко составляют больше года. Исключение - кредитный кооператив "Первый Дальневосточный". Здесь пайщикам предлагают программы потребительских займов до 500 тыс. руб. (с залоговым обеспечением) сроком до 5 лет, "Жилье в рассрочку" - до 1,5 млн руб. сроком до 15 лет, "Свое дело" - до 500 тыс. руб. на срок 18 месяцев и др.

Накопительные программы кредитные кооперативы предлагают самые разнообразные - годовые проценты варьируются от 3% до 30%. На сумму компенсации кооперативы, в отличие от банков, выплачивают подоходный налог. Таким образом, они - источник пополнения местного бюджета.

Гранты для фондов

Что касается негосударственных фондов поддержки малого предпринимательства, то большинство из них начинали с грантовых средств. Так, в конце 90-х на грант Агентства США по Международному Развитию (USAID) в Хабаровске была создана некоммерческая организация - Фонд "Рабочий Капитал - Россия" (сегодня широко известный на территории Дальнего Востока Фонд поддержки малого предпринимательства "Каунтерпарт Бизнес Фонд").

Похожую историю создания имеет камчатский Фонд "Содружество". Светлана ПРОСИНА, руководитель рабочей группы по устойчивым механизмам финансирования Фонда, рассказывает: "Наш Фонд создан на средства международного донора -канадского агентства международного развития (CIDA) в рамках проекта по сохранению биоразнообразия Камчатки. Какое отношение имеет финансирование предпринимателей к сохранению биоразнообразия? Когда рассматривалась тема уничтожения природных богатств полуострова, специалисты пришли к выводу, что истоки этого следует искать и в низком уровне жизни населения. Люди не могут вести цивилизованный бизнес, поэтому занимаются браконьерством и наносят вред окружающей среде. Не могут из-за отсутствия финансовых средств на организацию и развитие собственного дела. Отсюда логичное решение -создание финансового механизма, который помог бы людям развивать свой бизнес, отвлекал бы их от браконьерства. Так в рамках проекта был создан наш Фонд".

В отличие от кредитных союзов, фонды занимаются исключительно финансированием малых предприятий. Андрей АРТЕМЬЕВ, операционный директор "Каунтерпарт Бизнес Фонд", подчеркивает, что фонд по российскому законодательству представляет собой такую организационно-юридическую форму, при которой его учредители не могут забрать назад деньги, однажды в него вложенные. Другими словами, все средства создателей фонда идут на уставную деятельность.

Это порождает проблему, которая сегодня в России стоит перед десятком наиболее успешных фондов по поддержке предпринимательства, - поиск инвесторов. Спрос на микрокредиты из-за неактивного участия банков в кредитовании малых предприятий, особенно на селе, по-прежнему превышает предложение. В результате те фонды, которые хотят расширять свою деятельность и не имеют источника доходов в виде зарубежных грантов, вынуждены искать дополнительные финансовые ресурсы. При этом они, в отличие от кредитных союзов, не могут рассчитывать на рост ресурсной базы за счет привлечения средств большего числа граждан.

В партнерах банк

"Каунтерпарт Бизнес Фонд", который первый на Дальнем Востоке столкнулся с обозначенной проблемой, нашел выход, заключив партнерское соглашение с Далькомбанком. Банк предоставил Фонду кредитные ресурсы, получив взамен право обслуживать счета Фонда. Для России подобное взаимодействие микрофинансовой организации и банка - случай уникальный. Дело в том, что банки и МФО чаще видят друг в друге конкурентов, и банки, как более богатые, не спешат оказывать поддержку нуждающимся МФО. "Мы единственный российский банк, кто пошел на сотрудничество вроде бы с потенциальными конкурентами, - говорит вице-президент Далькомбанка Владимир ФЕВРАЛЕВ. - Но мы не считаем их своими конкурентами. Да, мы идет в одном направлении, но у каждого из нас своя ниша".

Далькомбанк направляет на обслуживание в Фонд клиентов, которые не вписываются в профиль, установленный Банком России. "У нас есть клиент - 70-летняя женщина-предприниматель, - говорит директор Фонда "Каунтерпарт Бизнес Фонд" Алексей ШУМИЛОВ. - Из-за возраста она не может получить кредит в банке, хотя бизнес ее успешен. А по активности она даст фору многим молодым. Держит торговую точку, закупает оборудование и товар". С другой стороны, Фонд снабжает рекомендациями клиентов, финансовые потребности которых превышают его возможности по кредитованию, при переходе на обслуживание в банк.

Однако, прорабатывая планы по дальнейшему расширению сети своих представительств на ДВ (Фонд в 2005 году открыл представительства в Бикине и Владивостоке), Алексей Шумилов указывает на возможность привлечения в программу иностранного капитала. Для этого Фонду, вероятней всего, придется сменить организационную форму - стать коммерческой организацией.

Судя по тому, как активно наиболее успешные из негосударственных фондов поддержки предпринимательства ищут пути доступа к финансовым ресурсам, микрокредитование большинство из них считает перспективным направлением деятельности. "Мы конкурентоспособны, - заявляют их представители, - потому что занимаем нишу действительного мелкого бизнеса. Кредитуем тех предпринимателей, кому достаточно займа в 100, 200, 500 тыс. руб. на срок до 1,5 лет". "И хотя 30% годовых - это больше, чем в банке, -замечает Светлана Просина, - предприниматели к нам идут, так как банки по-прежнему не жалуют мелких клиентов".

Ее слова об отношении банков к мелким заемщикам подтверждает Владимир ПИСЬМАКОВ, владелец фотоателье, один из хабаровских клиентов "Каунтерпарт Бизнес Фонд": "До того как прийти в "Каунтерпарт Бизнес Фонд", я раза 2 или 3 обращался в банки, но они, принимая решение о выдаче кредита, смотрят на прошлые показатели - "выручка у вас маленькая, поэтому работать мы с вами не можем". Банки в пользу будущих доходов не кредитуют, а фонды кредитуют. Клиенты "Каунтерпарт Бизнес Фонд" также обращают внимание на то, что в Фонде их учат грамотному финансовому планированию. "Там умеют считать, прогнозировать, - говорит Владимир Письмаков. - Они научили меня составлять отчет о прибылях и убытках, показали, как можно посчитать реальную прибыль и учесть реальные расходы. Теперь я регулярно пишу такой отчет для себя и действую по нему как по плану".

Прогнозируется рост

Попытаемся оценить объем рынка микрофинансирования Дальнего Востока. Исходя из того, что наиболее активно и дольше всего по времени микрофинансирование развивается в Хабаровском крае, опираться будем на результаты финансовой деятельности двух наиболее успешных в своих областях МФО - кредитный кооператив "Первый Дальневосточный" и Фонд поддержки малых предпринимателей "Каунтерпарт Бизнес Фонд". За 2005 год "Первым Дальневосточным" было выдано займов на 98 млн руб., в том числе на развитие малого и среднего бизнеса - 21 млн руб. Величина привлеченных за год средств составила 111 млн руб.

У "Каунтерпарт Бизнес Фонд" объем выданных кредитов в 2005 году составил около 120 млн руб. Очевидно, что итоговые цифры по микрофинансированию по всему Дальнему Востоку не превышают нескольких сотен миллионов рублей. Если сравнивать с объемами, которыми оперируют банки на рынке розницы (потребительское кредитование и кредиты малому бизнесу), - это капля в море. Однако, если говорить о потенциале и возможностях, при этом учитывать мировой опыт (стран Западной Европы и Юго-Восточной Азии), следует ожидать роста в этом сегменте рынка. Особенно если государство проявит к этому интерес и завершит начатое - ускорит принятие закона о кредитной кооперации и активней "сверху" начнет лоббировать на местах идею микрофинансирования.