Ловушки для потребителей

Бум потребительского кредитования лишь нарастает. Реклама предлагает россиянам поднять с земли деньги, которые просто валяются у них под ногами. Крупные банки называют кредитование населения основным направлением своего розничного бизнеса. И это при том, что, по опросам, их в первую очередь заботит как раз невозврат займов частными клиентами. Как адаптируется российский менталитет к условиям западных стандартов "жизни в долг"?

Пока нет официальных итогов деятельности банков в 2005 г., мы решили воспользоваться теми цифрами, которыми располагаем, - в них уже отражаются тенденции, которые, собственно, и составляют тему этого материала. За последние полтора года объем займов населению вырос почти в три раза и, по данным ЦБ, составил по итогам первого полугодия 2005 г. 770 млрд руб. Впервые их доля в структуре банковских активов превысила 10%, и, судя по продолжающемуся ажиотажу, будет только расти. Объемы просроченной задолженности по розничным кредитам растут одновременно с активным ростом потребительского кредитования. Наибольший уровень невозврата розничных кредитов отмечен у банков, специализирующихся на потребительских кредитах в местах продаж. Лидер потребительского кредитования в России - банк "Хоум Кредит энд Файненс" показал убытки по итогам первого полугодия прошлого года в размере 600 млн руб., т.е. 16% объема выданных кредитов. Возможно, мы столкнулись с реальным положением вещей.

Досье По итогам полугодия 2005 года в банках Приморского края задолженность физических лиц по кредитам на потребительские цели возросла на 43,2%, за 9 месяцев года рост объемов кредитов, выданных физическим лицам, составил 63%. По данным опроса, проведенного ROMIR Monitoring, уже около 20% россиян тратят на обслуживание потребительских кредитов почти четверть семейного бюджета. Еще одна примета времени: в кредитование вовлекаются малообеспеченные слои населения.

Скоринг работает по принципу пирамиды

Знакомая картина: быстрые ссуды в магазинах выдаются практически всем. Очередь дышит друг другу в затылок, тут не до проверок. Но именно по таким кредитам уровень неплатежей наиболее высокий. Рискованное для банка беззалоговое кредитование в торговых точках на практике нередко оборачивается ростом числа недобросовестных заемщиков. Все чаще появляются клиенты, которые при покупке товара в кредит заранее не собираются возвращать деньги банку. К примеру, схему апробировали наркоманы, сбывая легко доставшуюся технику в нескольких точках. Впоследствии судебное взыскание может быть наложено даже на долю в квартире, как правило, неработающего гражданина. Что делает заложниками его семью.

При этом следует разделять экспресс-кредитование по скорингу и классическую схему работы с конкретным заемщиком через создание кредитного портрета, проверку клиента службой безопасности с последующими выводами кредитного эксперта. Классический подход предполагает больше субъективности, но несравнимо меньше невозвратов. Что же касается скоринга, то сама программа довольно дорогая. Выдача кредитов производится на основании статистических страниц по устным данным человека о возрасте, доходе, статусе и зарплате. Программа в течение 5-10 минут выдает оценку данных по категориям среднестатистических данных с вероятностным определением порога - можно ли дать кредит или не стоит.

В самом "статистико-оценочном" подходе заложен подводный камень. Российский скоринг работает на статистических таблицах, не прошедших проверку практикой. Нет достаточной статистики для настройки и коррекции программы. Кроме того, скоринговый кредит обычно не имеет обеспечения. Таким образом, в процессе работы неминуемо появляются "невозвраты". Чем легче получить кредит, тем больше за него приходится платить. Банк закладывает в стоимость продукта легко предсказуемые для себя риски. Но "дорогие" деньги не останавливают разгоряченных потребителей.

Банки небезрассудны

Высокая норма прибыли по займам - основная причина повального увлечения банков. Доходность по потребительским кредитам в среднем в полтора раза выше, чем по корпоративным ссудам. Такова статистика ЦБ. И это при том, что учитываются лишь официальные ставки, без дополнительных издержек, которые также оплачивает заемщик в виде комиссий за досрочное погашение кредита, открытие и обслуживание счета и пр.

Высокие проценты по кредитам банки объясняют просто, мол, каждый сотый кредит не возвращается. Эксперты оценивают уровень невозвратов до 15% от объема займов. Официальный объем просроченной потребительской задолженности пока не преодолел порога беспокойства ЦБ в 5-6% - в целом по системе он лишь несколько превысил 2%. Тем не менее в банках неохотно распространяются по поводу проблемы невозвратов кредитов. Как правило, проблема представляется решаемой, т.к. с точки зрения оптимального ведения бизнеса за недобропорядочных заемщиков платят добропорядочные. При этом очевидно, что завышенные ставки противоречат здравому смыслу, но что хуже - уровню платежеспособности населения.

62% годовых! Кто выше?

Итак, с учетом комиссий и платежей "дармовой" кредит оборачивается в 40% годовых. Но для того, чтобы это понять, нужно внимательно прочитать договор и подсчитать все издержки. Азарт приобретателя, рекламная накачка больших скидок в магазинах, очередь при оформлении делают свое дело - за приобретаемой вещью не виден договор.

Из общих соображений привлекательности товара, для банка это деньги, делается акцент на процентной ставке. Иногда вместо годовой ставки указывается месячная. Кроме того, в тени остаются дополнительные платежи и комиссии, утяжеляющие кредит порой до 62% годовых. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пытается урегулировать процесс общения недобропорядочных кредиторов с клиентами. В Госдуму поступили правительственные поправки в закон о рекламе. В случае их одобрения в рекламе о кредите будут указываться все условия договора, "определяющие стоимость ссуды, если указана хотя бы одна составляющая этой стоимости". Сказали "А" - говорите и "Б". За нарушение ФАС предлагает взимать штрафы - до 500 тыс. руб. Таким образом, методом проб и ошибок мы подошли к давно известному правилу, принятому в развитых странах: говоря о стоимости кредита, указывай эффективную ставку. Иначе говоря, не хочешь быть обманутым - настаивай на расчете конечной суммы выплат по кредиту.

Горькая правда банкрота

Совершенно ясно, что пока население не осознает печальных последствий невозврата долгов банкам. В большинстве случаев речь идет о переоценке собственных финансовых возможностей либо непредвиденной для заемщика утрате платежеспособности. Например, увольнение с работы.

Проблемы начинаются, когда гражданин не погашает очередной платеж в срок. С этого момента ему придется иметь дело с работниками службы безопасности банка. Помимо собственной системы проверки клиентов, службы безопасности практикуют "предозвон" - постоянные напоминания клиенту о платеже. Крупные банки могут позволить себе целый штат сотрудников для так называемой работы "сопровождения" кредита. По своим каналам они находят телефоны родных и друзей клиента-должника для косвенного психологического воздействия. "Бомбить" звонками будут до тех пор, пока клиент не поймет серьезность намерений банка. Как правило, методика срабатывает. Вот только штрафы за несвоевременный возврат средств могут оказаться такими, что легкомысленный клиент будет не в состоянии расплатиться.

Работа со злостными неплательщиками выстраивается по индивидуальному плану. Если добровольно вернуть деньги не удается, работает цепочка: возврат с поручителей и суд. Между банками существует система обмена информацией о недобросовестных клиентах, так называемые "черные списки" должников и неплательщиков. Обмен информацией исключает возможность перекредитовки, когда заемщики оформляют кредит в одном банке, чтобы погасить в другом задолженность. Таким образом, уверены "безопасники", обмануть банки более одного - двух раз не удастся: информация сохранится. А кредитная история будет раз и навсегда подмочена.

Специалисты службы безопасности говорят, что если человека находят на момент возбуждения дела, как правило, он гасит кредит. Поэтому нельзя сказать, что суды завалены исками от банков. Путь этот хотя и в рамках закона, но слишком долгий. При этом взыскание налагается на "белые" доходы и официально принадлежащее имущество, но со всеми процентами и прочими накрутками за просрочку платежа. Судебные приставы заберут имущество, а вырученные от продажи деньги пойдут на счет банка. Как правило, судебные решения применяются к гражданам, попавшим в состояние дефолта без злого умысла.

Случаи из практики

Сегодня банки настойчиво отрабатывают практику работы с должниками. Оговариваясь, что добропорядочных заемщиков значительно больше, но попустительство приучает и вполне надежных граждан к просрочкам. Конкурируя друг с другом, банки всячески упрощают процедуру выдачи, отменяют поручительство и справки. Соблазн воспользоваться ситуацией для нечистых на руку или слабых людей велик, но они должны понимать, что, соблазнившись однажды, им придется столкнуться с системой. Типичный случай: человек организовал фиктивную строительную фирму, набрал подрядов и кредитов. Но все деньги методично проигрывал на автоматах и в казино. Сейчас находится в СИЗО. Другим азартным гражданам, набравшим кредитов, приходится долго скрываться.

Время от времени в банках выявляют случаи предоставления поддельных паспортов. Задача служащего задержать клиента до момента появления службы безопасности. При определении фальшивки злоумышленника передают под опеку правоохранительных органов. В данном случае следствию особо доказывать ничего не приходится: человек собрался получить деньги по поддельным документам, это уже говорит о его намерении совершить мошенничество. В одном из банков нам рассказали случай с использованием подставного лица - человека с улицы (бомжа), но с документами. Его одели, отмыли. После получения кредит у него, разумеется, отобрали.

Классические схемы мошенничества с более крупными суммами требуют и более серьезной подготовки. В таких случаях, чтобы провести свою аферу, мошенники приезжают в другой город. В ход идут поддельные паспорта, иногда они специально прописываются или регистрируются. Одна такая семейная пара, вошедшая в доверие хозяину квартиры и нескольким банкам, находится сейчас в розыске. Но такого рода аферы раскрываются редко.

Горепоручители

Банки обращаются в правоохранительные органы с заявлениями привлечь не желающих возвращать кредиты клиентов. Но практически всегда получают отказ в возбуждении уголовного дела. Особенно по статье 159 УК РФ -мошенничество. При возбуждении уголовных дел тяжело доказать, а был ли умысел? Требуется предоставить доказательства, что клиент не возвращает кредит по преступным соображениям. А если просто не в состоянии вернуть? Он никуда не скрывается, идет на контакт со следователями, признает свой долг. Был ли умысел, т.е., получая кредит, гражданин заранее не собирался его отдавать. Что может быть тому свидетельством? Например, предоставленные в банк поддельные документы. В случае, если предоставлены фиктивные документы, дело возбуждается, но чаще по другой статье -изготовление фальшивых документов".

Тем не менее должники знают - чистосердечное признание в подобных случаях исключает уголовную ответственность. Ситуацию осложняют поручители. А они всегда есть при более-менее серьезных суммах банковского кредита. Вот тут и выясняется, что граждане смутно понимают меру своей ответственности, ставя подпись в документах. Они автоматически попадают в число ответчиков по делу.

И судебные приставы не обязаны разбираться в том, кто и что отдаст в счет погашения долга. Исполнитель имеет право выбрать среди должников самого перспективного и арестовать все его имущество. Сторонами искового производства становятся друзья и родственники. После таких разбирательств человеческие отношения безвозвратно рушатся. Иногда поручители помогают разыскать должников, но чаще им приходится расплачиваться имуществом и деньгами за свою доверчивость. Так, главный бухгалтер крупной компании выступила поручителем по кредиту лучшей подруги. Уже через месяц ей пришлось внести крупную сумму, испытав психологический стресс, потеряв и подругу, и деньги.

Простые выводы

Человек слаб, а российский человек еще и доверчив. Не самое лучшее сочетание. Нам придется учиться считать деньги и принимать взвешенные финансовые решения. А банки готовы вести планомерную подготовку своего персонала, исключая любые попытки недобросовестных граждан, готовы создавать кредитные бюро.

Аксиома: чем стабильнее положение в экономике, тем меньше неплатежей. Но следует учесть уровень финансовой грамотности и ментальные установки. Средний американец гордится своей способностью платить по счетам. Значит, он на плаву, он достойный член общества. Тем не менее при всем оптимизме экспертов отношения с должниками в нашей стране все чаще принимают нежелательный оборот. Но, несмотря ни на что, потребительскому кредитованию прочат большое будущее: к концу 2008 года объем займов может превысить сумму в $82 млрд. Эксперты прогнозируют значительный его рост в ближайшие годы в основном за счет регионов.