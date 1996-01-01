Страху нет

Министерство финансов сделало новогодний подарок российским страховщикам. Накануне нового года был подписан приказ, регламентирующий качество собственных средств страховых компаний. Это уже второй знаковый документ после введения требований к резервам страховщиков. Опрос показал, что большинство дальневосточных страховщиков нового закона не боятся и считают его мерой жесткой, но необходимой для оздоровления рынка.

Минфин запретил дуться

Новый приказ Министерства финансов касается требований к составу и структуре активов, принимаемых в покрытие собственных средств страховщиков. Требования установлены к двум показателям деятельности - к нормативному размеру маржи платежеспособности (ликвидные активы должны превышать обязательства компании) или к уставному капиталу. По мысли Минфина, новые нормативы позволят убрать с рынка компании, которые пришли на рынок ненадолго или существуют за счет дутого капитала.

"До сих пор нормативов, устанавливающих требования к качеству собственных средств страховых компаний, не существовало, - комментирует Евгений ВОРОБЬЕВ руководитель Инспекции страхового надзора по ДВФО. - Следовательно, практики их применения еще нет. Чем вызвано принятие этого закона именно сейчас, сказать затрудняюсь. В 90-е годы действительно были компании, финансовые активы которых состояли из нескольких векселей. Такие фирмы существовали, как правило, два года: первый уходил на завоевание доверия, во время второго велась активная деятельность. Заканчивалось все закрытием. Но сегодня таких страховщиков на рынке уже не осталось".

Вероятно, Минфин считает по-другому, и новый приказ призван препятствовать формированию капитала сомнительными активами. Вопрос о качестве собственных средств компаний возник вполне закономерно. Недобросовестные страховщики научились надувать капитал различными способами: резко завышая стоимость недвижимости, зачисляемой в капитал, или учитывая в составе собственных средств устаревшее оборудование по стоимости качественного имущества, а также формируя уставный капитал векселями фирм-однодневок.

Теперь же активы страховщика должны будут отвечать требованиям диверсификации, ликвидности, прибыльности и возвратности. Страхнадзор не выпустит на рынок компанию с необеспеченным уставным капиталом. За нарушение норм и раздутие капиталов страховщикам грозит сначала предписание, потом приостановление лицензии, а затем ее отзыв.

Утвержденные Минфином требования вступают в силу 1 июля 2007 г., а новые страховщики должны отвечать им уже сейчас, с момента выхода на рынок. Первоначально документ должен был "заработать" уже 1 января 2006 г., но, во многом благодаря активному участию в подготовке проекта Дальневосточного союза страховщиков, ФССН дала компаниям время привести активы в соответствие с новыми нормами. Так, введение требований по страховым резервам отложено на 1 год, а по собственным средствам на 1,5 года. При этом соблюдать нормативы с 1 июля 2007 г. страховщики будут обязаны в любой момент времени, а не на какую-либо отчетную дату.

Евгений Воробьев считает, что новые правила резко не повлияют на дальневосточный страховой рынок: "Для собственников местных страховых компаний страховой бизнес не является единственным. Поэтому возможна передача собственных средств с баланса одного предприятия на баланс другого. До середины 2007 года тот, кто захочет продолжить работу, приспособится к нововведениям. Другое дело, что некоторые до указанной даты не доживут, поскольку не выдержат предстоящее в июле этого года повышение уставного капитала (к 1 июля 2006 г. страховщики должны довести размер уставного капитала до 2/3 от требуемого законодательно. - Прим. "ДК"). В 2004 году из-за необходимости увеличить УК до 1/3 с рынка ушло несколько страховых компаний. 2005 год прошел без потрясений. 2006 год обещает стать неспокойным".

Слабое звено

Московские эксперты считают, что многим страховщикам придется изменить инвестиционную политику, а сотням мелких компаний (читай - региональным) и вовсе уйти с рынка. Некоторые центральные страховщики называют новые требования даже революционными.

В Дальневосточном страховом надзоре так не считают. "Задача нового закона не в том, чтобы с рынка ушли мелкие региональные компании, а в том, чтобы убрать неплатежеспособных. К 2007 году региональные страховщики в большинстве своем останутся на плаву и приведут капиталы в соответствие нормам. Конечно, есть на рынке отдельные компании, которые уже потихоньку сворачивают работу", - говорит Сергей ФЕДАКОВ, заместитель руководителя Инспекции страхового надзора по ДВФО.

Другое дело, что общие тенденции последнего времени, а не новый закон вытесняют небольших местных страховщиков. "Региональным компаниям приходится все хуже и хуже, потому что рынок завоевывают филиалы и представительства общероссийских страховых компаний, - рассказывает Евгений Воробьев. - Страхователь отдает предпочтение мощным компаниям, предоставляющим качественные услуги, в то время как небольшие потихоньку сворачивают свои дела. Вполне вероятно, что некоторые из них будут предоставлять услуги по страхованию в каком-то одном узком сегменте".

"Нововведение полезно для страхового рынка, - считает Андрей БАСЛЫК, генеральный директор страховой компании "Защита-Находка". - Мы, региональные компании в составе Дальневосточного союза страховщиков, принимали участие в его обсуждении. В частности, приняты наши поправки в отношении переноса срока начала действия приказа. Единственное, о чем можно спорить, - что и в каких долях можно учитывать в качестве уставного капитала. Но это уже детали, а в общем мы приветствуем этот приказ".

Юрий ШАТОВ, генеральный директор "Росгосстрах - Дальний Восток", согласен с тем, что закон благотворно повлияет на рынок: "Новые требования приведут к очистке резервов страховщиков от неликвидных инструментов, используемых для фиктивной капитализации, а также схем налоговой оптимизации и т.д. С рынка уйдет значительное число компаний, в основном небольшие региональные игроки, которые не смогут конкурировать с федеральными страховщиками".

Однако исконно дальневосточные страховщики не считают, что новые правила отсеют с рынка именно региональных игроков. "Мнение, что новый закон касается только небольших региональных компаний, ошибочно. Страховой рынок России переходит на качественно новый этап развития, когда количественные показатели уже не являются главными для страховщика и его клиента, - говорит Людмила ЕРОХИНА, генеральный директор "Тихоокеанской страховой компании". - Мои беседы с директорами местных компаний показали, что никто уходить с рынка не собирается. Во-первых, многие работают уже не первый год. Во-вторых, к активам и собственным средствам регионалы традиционно относятся аккуратнее коллег из центра".

Оказалось также, что регионалов нисколько не пугают новые требования: "На деятельность стабильных страховых компаний, которые дорожат доверием своих клиентов и стремятся своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства, новые требования существенно не повлияют", - считает Анастасия СЕМАШКИНА, заместитель генерального директора по маркетингу компании "Дальстар".

Нереальные правила

Однако все, что в последние годы происходит на страховом рынке, наводит на мысль о том, что нормативные акты готовятся в министерстве финансов без учета реальности.

Своим взглядом на последние события поделилась Татьяна МЕДВЕДЕВА, заместитель генерального директора страховой компании "ДальЖАСО":

- Совсем недавно были ужесточены требования по размещению страховых резервов. Все вроде бы логично и лаконично изложено: страховые резервы должны покрываться, прежде всего, ликвидными инструментами. Размещаться можно только в банках с высоким международным рейтингом, т.е. в тех, которые в состоянии обеспечить возвратность и доходность вложенных средств. Сужен спектр ценных бумаг, которые принимаются в покрытие. Но проблема, на мой взгляд, сегодня заключается в том, что как из-за отсутствия механизма реализации, так и по причине недоступности самих инструментов эти требования Росстрахнадзора трудновыполнимы. Особенно для региональных компаний.

Так, критериям Росстрахнадзора удовлетворяют корпоративные ценные бумаги всего лишь нескольких российских эмитентов. Дополнительная сложность для нас состоит в том, что региональным компаниям они недоступны. Это москвичи имеют своих представителей на бирже. Мы нет. Что касается государственных ценных бумаг, то, во-первых, у них доходность очень маленькая, а во-вторых, после 1998 года мало кто из страховщиков рискует связываться с ними.

В итоге нам остается размещать резервы либо в коммерческие банки, либо вкладывать в недвижимость. При этом московские банки в последнее время давали очень низкую ставку по депозитам, и мы, опираясь на здравый смысл, хранили деньги в региональных банках. Теперь, когда нам говорят о том, что резервы надо переводить на счета в национальные банки, мы вынуждены считаться с потерей процентов, что, несомненно, скажется на доходности вложений и отразится на нашей марже платежеспособности. Кроме того, переводя страховые резервы в национальные банки, которые, как правило, аккредитуют только самых крупных российских страховщиков, мы можем потерять клиентов по страхованию кредитных рисков.

По поводу приказа Минфина, регламентирующего качество собственных средств страховых компаний, замечу, что в этом документе очень туманно излагаются нормы по срокам вступления его в силу и условия по рейтинговым ограничениям. Нам, региональным компаниям, будет трудно определиться по способам размещения инвестиций, т.к. в нашем регионе недостает квалифицированных специалистов - профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Другие страховщики дополняют сказанное Татьяной Медведевой. "Сегодня собственный капитал нашей компании в основном представлен средствами акционеров (нераспределенная прибыль) и уставным капиталом. И тот факт, что ФССН своими действиями накладывает ограничения по покрытию собственных средств акционеров, противоречит закону об акционерных обществах, где говорится о том, что нераспределенная прибыль является собственностью акционеров. Т.е. в любой момент они могут собраться и распределить ее по собственному усмотрению, в том числе направить на выплату дивидендов. Обязательной частью собственного капитала является только уставный капитал".

Убрать лишнее

Итак, новый приказ - и ожидаемое продолжение серии законопроектов, направленных на регулирование деятельности страховых компаний. ФССН последовательно и методично борется за "чистоту рынка". К концу 2004 г. с рынка ушли те страховщики, которым оказалось не под силу довести уставный капитал до 1/3 от требуемой законодательно величины. Оставшиеся к середине 2005 г. подали документы на лицензирование. Во второй половине прошлого года вышел закон о требованиях, налагаемых на страховые компании при размещении ими страховых резервов. Накануне новогодних праздников появился приказ, содержащий требования к структуре и составу активов, принимаемых в покрытие собственных средств страховщиков. К середине этого года страховщики должны увеличить УК еще на треть.

Судя по всему, государство изо всех сил пытается сделать рынок страхования прозрачным и предсказуемым. Убрать лишнее - вот главный девиз. Чем вызвана поспешность принятия новых законов и непродуманность последних нормативных актов, сказать трудно. Но можно предсказать, к чему приведут действия властей: общенациональные страховщики в обозримом будущем станут доминировать на рынке. Правда, в Росстрахнадзоре высказываются не столь пессимистично. Они считают, что новые правила отсеют единицы.

Рядовые страхователи от прозрачности рынка скорее выиграют, чем проиграют. При условии, что ФССН по-прежнему будет обращать пристальное внимание на качество страховых продуктов. Поскольку ввести требования - полдела, еще необходимо следить за их соблюдением.