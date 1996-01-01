Доходность вложений в ПИФ

В прошлом году у клиентов Дальневосточного банка появился новый дополнительный инструмент для вложения средств - паи инвестиционного фонда. Банк предоставил услугу инвестирования в ПИФ совместно с Управляющей компанией "Портфельные инвестиции".

За 2005 г. доходность паев инвестиционного фонда ПИФ "Агора - открытый рынок" составила около 34% годовых. Заинтересованность клиентов банка в данной услуге объясняется высокой доходностью (как правило, выше, чем на депозите и валютных операциях) и возможностью оперативного управления своими средствами: покупать и продавать паи в Дальневосточном банке можно в любой удобный для пайщика момент.