Кредитовать по-мелкому

Простая архаичная модель - что "заработали, то и вложили", позволила многим малым бизнесам выжить во времена катаклизмов. Не так уж глупо это большинство. Работа в рамках своих ресурсов предполагает большую независимость, развитие идет медленно, но верно, без дополнительных обязательств. Плохо другое: серьезно страдают темпы развития.

Согласно одним данным, в России насчитывается около 1 млн малых предприятий. К малому бизнесу относится каждое пятое российское предприятие. Несмотря на это, доля производства продукции и услуг малыми предприятиями составляет лишь около 8%. Сказывается дефицит оборотных средств для "раскрутки" бизнеса. Кроме того, на долю малых предприятий приходится лишь 3,4% общего объема инвестиций в основной капитал. С заемными средствами темпы значительно выше, но нужно набраться смелости и взять кредит. Не стоит тратить целую жизнь на то, что можно сделать за несколько лет.

И кто даст кредит?

Зачастую работа с малым бизнесом для банкиров - это высокие риски при небольших доходах. Кроме того, банки не кредитуют "нулевой" бизнес, необходим минимальный опыт работы. "Самый большой отсев происходит еще на первичной консультации. Основных причин две: отсутствие залога и отсутствие опыта работы на рынке, т.е. стартовый бизнес", - считает Ольга КРИВЕЦ, руководитель группы кредитования малого бизнеса Приморского филиала Росбанка. Риск "первого рывка" предприниматель полностью берет на себя. В дело идут кровные сбережения, потребительские кредиты под залог личного имущества. Бизнес-инкубаторов в Приморье пока нет. Для приобретения положительной кредитной истории начинающие предприниматели применяют тактику "смешных кредитов": берем часто, помалу, исправно возвращая заем. Тем не менее, программы кредитования малого бизнеса есть в половине уполномоченных банков и филиалов, работающих на территории Владивостока и края. Кто такие, малые? В банке "Приморье", к примеру, требования такие: годовая выручка не менее 3 млн руб. и не более 25 млн руб. с учетом НДС, численность штата до 50 человек. Контрольный пакет в частных руках, хозяйственная деятельность ведется не менее 6 месяцев.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) так определил "малых" для российского рынка, в частности, для Приморья. Это ЧП или юридическое лицо, в штате не более 200 человек; годовой оборот не выше $20 млн в эквиваленте. Без госучастия.

На российских просторах в числе зарегистрированных малых предприятий доминируют предприятия оптовой и розничной торговли (50%), затем следуют предприятия, занимающиеся операциями с недвижимостью (14,5%), малые предприятия обрабатывающего сектора (12,7%) и строительные организации (10,6%). В Приморье картина разнообразнее за счет небольших рыбацких предприятий и автосервиса, но также доминирует торговля. Средняя численность работников на одно малое предприятие в России составляет 9 человек. В строительстве их 15, в промышленности - 14, а меньше всего - в финансово-кредитной, страховой сфере и пенсионном обеспечении населения - 4 предприятия.

Правила игры по регламенту

Первое, что приходится уяснить, обращаясь в банк - банк кредитует не фирму и не предпринимателя как такового, банк кредитует бизнес. Таким образом, все начинается с оценки финансового состояния заемщика, и проводится она по результатам финансово-хозяйственной деятельности клиента.

Методики оценки могут отличаться в деталях, но суть везде одна. Клиент классифицируется с точки зрения возможности или невозможности выдачи кредита. Здесь же оцениваются риски невозврата.

"В день к нам обращается в среднем по 15 человек - только каждый пятый получает кредит. Самые распространенные причины отказа - убыточная деятельность и отсутствие залога, - рассказывает Евгения ШУБИНА, начальник сектора кредитования малого бизнеса Приморского Сбербанка. - Мы работаем с официальной отчетностью. Ограничения в размере кредита нет, но сумма кредита должна быть увязана с возможностями погашения. При этом процентная ставка в 16% годовых может быть снижена при наличии кредитной истории в нашем банке".

В то же время банки понимают: малый бизнес еще не вышел из тени. Учитывая это, работа ведется с так называемой управленческой отчетностью на уровне "верю - не верю". Специалисты нарабатывают опыт оценки объемов бизнеса, рентабельности, динамики. В такой ситуации им приходится быть физиономистами.

Говорить о своем бизнесе в банке полезно: документы часто говорят о проблемах. Есть случаи, когда специалисты банков видят вполне нормальный устойчивый бизнес, но из рук вон плохо ведется документация, в таких случаях банк может выступить советником по финансовому менеджменту, т.к. всегда заинтересован в клиенте.

"Обращаясь в банк за небольшой суммой, клиент, может быть, даже впервые вместе с кредитным экспертом начинает просчитывать свой бизнес, его рентабельность и находит ошибки в ценообразовании или учете, - комментирует ситуацию Марина ШИНКАРЕНКО, начальник Центра кредитования малого бизнеса Дальневосточного банка. - Первый опыт позволяет подобрать удобный для клиента кредитный продукт. Это могут быть кредитные линии с лимитом задолженности и лимитом выдачи, лизинговое финансирование, кредитование в форме "овердрафт", потребительское кредитование".

Банки конкурируют за счет оперативности в принятии решения на основе анализа финансовой и управленческой отчетности. Они готовы выделить персонального кредитного эксперта и сократить объем требуемых документов, обещают гибкий подход к оценке залога (до 75% от рыночной стоимости) и удобный график погашения кредита. Могут быть предусмотрены неровные суммы платежей, увязанные с величиной доходов в конкретном месяце, различная частота погашений, может быть предоставлена отсрочка первого платежа.

"Для банка нет проблемы качества отчетности, - считает Ольга Кривец. - Следует отметить, что наши эксперты опираются на собственную оценку документов после выезда к клиенту. Но с укрупнением бизнеса и увеличением числа собственников финансовый менеджмент, как правило, улучшается".

С другой стороны, банк оценивает перспективность клиента с точки зрения своих рисков. В зависимости от категории риска ему придется формировать резервы на потери по ссудам в ЦБ от 0% до 100%. Растить резервы, увеличивая высокорисковый кредитный портфель, банку не выгодно - замораживаются деньги. 50% резерва - уже много.

Кроме того, каждый кредит должен иметь "минимум 100% обеспечения", учитываемого по рыночной стоимости. Обычно перечень залогов в банках составляет стандартный набор: недвижимость, автотранспорт, оборудование, товар на складе и в обороте, гарантии третьих лиц, ценные бумаги.

Овердрафт

Овердрафт - программа кредитования, основанная на упрощенной процедуре анализа, дает возможность отправлять денежные средства с расчетного счета клиента сверх имеющихся на нем средств в рамках установленного лимита. Это беззалоговая форма кредитования. Кроме того, установление лимита происходит на основании упрощенной процедуры анализа. Основной упор делается на анализ оборотов по счетам клиента в банках. Например, в филиале МДМ-банка, максимальный лимит кредитования - 30 млн руб. Размер лимита равен 50% от величины кредитовых оборотов за тот месяц из последних четырех, где их величина была минимальной. Если рассматривались 9 месяцев - в размере 50% от среднемесячной величины кредитовых оборотов за те три месяца, где эта величина была минимальной. Количество траншей-овердрафтов не ограничено.

Максимальная продолжительность транша - 30 календарных дней. На сегодняшний день процентная ставка в рублях составляет ориентировочно 15-16% годовых. Базовое условие при овердрафте - достаточный срок ведения деятельности с момента госрегистрации юрлица или ИП (не менее 1 года), отсутствие негативной кредитной истории. Отдельно об интересе.

Сегодня малый бизнес может только мечтать о ставках по кредитам от 6-10% годовых по "западному" стандарту, учитывая затраты банков и риски. Тем не менее, доступность денежных ресурсов определяется не только скоростью оформления, но и процентной ставкой. Вот лишь некоторые предложения банков.

Примсоцбанк работает с ресурсами международного финансового института - ЕБРР по программе поддержки малого бизнеса ЕБРР. Банку выделен лимит в 90 млн руб. сроком на 4 года. Ставки от 15-18% в рублях. Лимит на одного заемщика - $300 тыс. в рублевом эквиваленте на финансирование оборотного капитала, $500 тыс. в пересчете на рубли - на развитие бизнеса.

Росбанк кредитует малый бизнес с годовой выручкой до $6 млн и опытом работы в бизнесе не менее 6 месяцев. Ставка от 15-19% годовых в рублях. Сумма кредита - от 150 тыс. руб. до 9 млн руб. сроком до 3 лет.

Филиал "Владивостокский" Импэксбанка предлагает беззалоговую форму кредитования сроком до 12 месяцев. Ставка - от 24% годовых. Сумма - от 40 тыс. до 1 млн руб. Поручительства не требуется, срок рассмотрения 3 дня. Также предлагается кредитование под залог сроком до 36 месяцев. Ставка от 15-22% . Сумма - до 15 млн руб. Срок рассмотрения - в течение 5 дней с момента подачи всех документов.

Дальневосточный банк. Максимальная сумма кредита в рамках Программы - 4,5 млн руб. Ставка - от 16% годовых. Определяется в зависимости от суммы кредита, кредитной истории, потенциала заемщика, залогового имущества.