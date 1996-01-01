www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Внешторгбанк финансирует модернизацию завода "Амурметалл"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Речь идет о финансировании покупки электродуговой сталеплавильной печи емкостью 125 тонн, которую специально для завода изготовит швейцарская фирма Concast. Стоимость печи составляет более 10 млн евро.

По информации представителей банка, для финансирования проекта ВТБ использовал схему с дисконтированием аккредитивов, выпущенных на 15 и 85% стоимости контракта с предоставлением рассрочки платежа от авторитетного европейского банка на срок более шести с половиной лет. Эффективная ставка кредитования для "Амурметалла" составила около 5,5% годовых. Помимо финансирования собственно контракта, банк выразил готовность за счет средств иностранных банков прокредитовать внутренние расходы предприятия, связанные с приобретением основных средств (таможенные расходы и НДС) на сумму в 11 млн. евро.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru