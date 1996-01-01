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Внешторгбанк финансирует модернизацию завода "Амурметалл"
Речь идет о финансировании покупки электродуговой сталеплавильной печи емкостью 125 тонн, которую специально для завода изготовит швейцарская фирма Concast. Стоимость печи составляет более 10 млн евро.
По информации представителей банка, для финансирования проекта ВТБ использовал схему с дисконтированием аккредитивов, выпущенных на 15 и 85% стоимости контракта с предоставлением рассрочки платежа от авторитетного европейского банка на срок более шести с половиной лет. Эффективная ставка кредитования для "Амурметалла" составила около 5,5% годовых. Помимо финансирования собственно контракта, банк выразил готовность за счет средств иностранных банков прокредитовать внутренние расходы предприятия, связанные с приобретением основных средств (таможенные расходы и НДС) на сумму в 11 млн. евро.
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