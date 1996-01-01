"ДальСАОР" увеличивает капитал

В связи с требованиями закона "Об организации страхового дела в РФ" страховая фирма "ДальСАОР" увеличивает уставной капитал.

Летом 2005 г. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных акций компании. Акции будут распределены по закрытой подписке. Ожидается, что к концу января уставный капитал "ДальСАОРа" будет значительно увеличен и составит 35,5 млн руб.