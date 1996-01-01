Процентные ставки по вкладам будут снижаться и в 2006 году

Центр экономических исследований МФПА опубликовал прогноз процентных ставок на 2006 год. На начало января 2006 г. средняя ставка по наиболее популярным у населения годовым депозитам составляла 9,45%. С октября 2004 г., когда закончился "кризис доверия", процентная ставка по годовым депозитам неуклонно снижается.

По прогнозам экспертов МФПА, она будет также снижаться в 2006 г., хотя и меньшими темпами. Главная причина сокращения ставки - предстоящее уменьшение инфляции. Властям вполне по силам к началу 2007 г. сбить темпы прироста цен до 8,5%-10%. Мы исходим из предположения, которое подтверждается статистикой ставок, что реальная доходность рублевых вкладов поддерживается на постоянном уровне в минус 2-2,5%. Соответственно, ожидаемая доходность годовых рублевых вкладов на начало 2007 г. - от 6,5% до 8%. Иными словами, в течение предстоящего года снижение рублевых ставок должно составить (при сохранении нынешних макроэкономических условий), по меньшей мере, 1,5%.