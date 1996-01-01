Акции "телекомов" будут одними из лидеров роста

2005 г. стал одним из самых удачных за небольшую историю российского фондового рынка. Основные индикаторы нашего рынка, индексы РТС и ММВБ, прибавили в своём весе более 80%. Главными факторами, которые повлияли на столь позитивную динамику, являются рекордные цены на нефть, ожидание либерализации рынка акций "Газпрома" и политическая стабильность.

Политические риски, которые являются одной из важных составляющих при принятии решения инвестором вкладывать свои средства, в 2005 г., особенно во втором полугодии, находились на самом минимальном уровне. Президент ПУТИН на своих встречах с крупнейшими бизнесменами мира доказывал им необходимость вложений в российскую экономику (а по непроверенным данным, даже дал устные гарантии).

Благодаря серьезному притоку нефтедолларов золотовалютные резервы Российской Федерации выросли на 40% и на конец года составили $174 млрд. По нашему прогнозу, в конце 2006 г. объем ЗВР составит $260 млрд благодаря сохранению среднегодовой цены на нефть на уровне $60-65 за баррель.

Правительству РФ удалось не только договориться о досрочном погашении части внешнего долга России, но и выплатить его. Это стало одним из оснований для повышения кредитных рейтингов до инвестиционного уровня со стороны крупнейших мировых рейтинговых агентств. Выросшие рейтинги России повысили её инвестиционную привлекательность для западных фондов.

Главным разочарованием 2005 г. стали акции телекоммуникационных компаний. Большинство из них значительно отставали от рынка. Пожалуй, единственным исключением стали акции "Дальсвязи", котировки которых за прошедший год выросли на 130%. Столь негативному отношению к "телекомам" способствовала неопределенность с приватизацией "Связьинвеста". Инвесторы ожидали, что она пройдет в 2005 г., но их ожидания не оправдались.

По нашему мнению, в наступившем 2006 г. на российском фондовом рынке общая положительная динамика будет продолжена, но с немного меньшими оборотами.

Ключевыми событиями, которые нас ожидают в этом году, являются следующие:

1. В глобальном масштабе это - G8. Для России 2006 г. пройдет под знаком председательства в "большой восьмерке". Мы надеемся, что руководство страны сумеет извлечь из этого выгоды и привлечь дополнительные инвестиции в российскую экономику. А также запланированное вступление во Всемирную торговую организацию, которое, скорее всего, состоится во второй половине 2006 г.

2. Главное событие на российском фондовом рынке - IPO "Роснефти". Мы считаем, что практически все основные фигуры российского политического Олимпа заинтересованы в удачном проведении IPO. Поэтому вероятность возникновения событий, способных подорвать доверие инвесторов к России (а-ля "ЮКОС"), близка к нулю. Более того, все действия политической элиты будут направлены на создание позитивного фона. По предварительным прогнозам, данное событие состоится в конце III квартала 2006 г.

3. Приватизация "Связьинвеста". Это действительно долгожданное событие как для телекоммуникационной отрасли, так и для всего фондового рынка. По нашему мнению, акции телекоммуникационных компаний будут одними из лидеров роста. Во многих МРК дисконт к их справедливой стоимости превышает 50%. Правда, большинство аналитиков не разделяют нашего оптимизма, указывая на обострение конкуренции с сотовыми операторами. Мы считаем эти опасения преувеличенными и прогнозируем резкое увеличение спроса на новые виды услуг связи, базирующиеся на широкополосном доступе в Интернет, и, соответственно, увеличение доли от этих услуг в общем объёме выручки МРК до 35-40% в течение 2-х лет. Полностью раскрыть потенциал роста "телекомов" позволит приватизация "Связьинвеста", которая, мы надеемся, состоится в 2006 г.

4. Реформа электроэнергетики. В этой отрасли, в принципе, все идет по плану. Каких либо эксцессов в этом году мы не ожидаем. Постепенно происходят формирование и вывод на биржи новых компаний. Рекомендуем обратить внимание на реформу дальневосточной энергетики, которая радикальным образом отличается от общероссийской.

Но не стоит забывать, что российский фондовый рынок уже достаточно сильно интегрирован в мировые рынки и негативная динамика на них может омрачить радужные перспективы. В 2006 г. сохранится зависимость нашего рынка от цен на сырьевые товары (нефть, газ, металлы и т.д.), которые в свою очередь зависят от темпов мирового экономического роста.

Официальные статистические данные свидетельствуют о позитивных тенденциях, сохраняющихся в экономике США. По прогнозам экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, американская экономика выросла на 3,3% в четвертом квартале (и на 3,4% в целом за год) и прибавит 3,8% в январе-марте. Безработица продолжает снижаться, что позволяет прогнозировать продолжение роста одной из самых масштабных экономик. По нашему мнению, сокращение дефицита торгового баланса США и слабость европейской экономики (которая не позволит ЕЦБ повышать ставку вслед за ФРС США) окажут позитивное влияние на наметившуюся в прошлом году тенденцию укрепления американской валюты по отношению к европейской. Курс доллара будет стремиться к паритету с курсом евро (1$=1UR), но пока у нас недостаточно данных, чтобы утверждать, что эта цель будет достигнута в 2006 г.

Укрепление курса доллара сделает весьма привлекательными активы, номинированные в этой валюте, что позволит индексу Dow Jones преодолеть исторические максимумы.