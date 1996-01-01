"Голубые фишки" сдуются

Периодом спада станет наступивший год для российского рынка акций. Если за 2005 г. индекс РТС показал рекордный рост - под 90%, то за весь 2006 г., предвещают аналитики, рынок подрастет не более чем на 30%. Приятные сюрпризы для инвесторов закончились в декабре - "голубые фишки" исчерпали потенциал роста, объявление о либерализации рынка акций "Газпрома" состоялось, дальнейшего увеличения цен на нефть не ожидается.

Однако скучать инвесторам не придется - 2006 г. принесет бум IPO. Порядка 30-40 компаний намерены выйти с первичным размещением, и при удачном выборе эти "темные лошадки" способны обеспечить инвесторам доходность, в несколько раз превышающую рост рынка.

2005 г. был очень удачным для российского рынка акций. Индекс РТС, начав год с отметки 614 пунктов, чуть ли не каждый день бил собственные рекорды. К концу декабря индекс приблизился к 1130 пунктам, рост за год составил 85%. Феноменальную доходность показали "голубые фишки". Тройка лидеров - акции "Газпрома" (143% годовых), "Транснефть" (163%), префы Сбербанка (рост в 4,5 раза).

"Есть несколько причин такого роста: в России сохраняются высокие темпы экономического роста, стабильное поступление валютной выручки. Летом этого года наша страна получила устойчивые инвестиционные рейтинги от всех мировых агентств, к нам пришли деньги крупных западных фондов", - говорит аналитик Росбанка Павел СУПУНОВ.

"В 2005 г. ушли политические риски эмитентов - инвесторы убедились, что повторения истории ЮКОСа не будет. Второй момент - благодаря небывалому росту цен на нефть российские нефтяные компании были вне конкуренции на фондовом рынке", - отмечает начальник аналитического отдела УК "Уралсиб" Александр ГОЛОВЦОВ.

Знаковым событием под занавес уходящего года стало долгожданное объявление о либерализации рынка акций "Газпрома" - закон был подписан в конце декабря, когда инвесторы уже потеряли на это надежду. Именно снятие ограничений на торговлю главной российской "фишкой" позволило рынку завершить 2005 г. на мажорной ноте.

Последствия этого российский рынок будет чувствовать и в этом году. "Благодаря ликвидации двойного рынка акций "Газпрома" вес России в индексе MSCI EMF должен увеличиться с 5,3% до 9%. Значит, мы можем рассчитывать на большую активность крупных зарубежных фондов на рынке и приток иностранных денег", - отмечают аналитики Банка ЗЕНИТ.

Но в целом 2006 г. по сравнению с бурным прошлым годом принесет гораздо более скромные результаты. По самым оптимистичным оценкам, рынок вырастет за весь год на 30% - до уровня 1400-1500 пунктов (по индексу РТС).

"Росту рынка будут способствовать высокие цены на нефть - наш прогноз $55 по Brent, $50 по Urals, а также ожидаемая приватизация "Связьинвеста" и дальнейшее реформирование электроэнергетики", - полагают в Банке ЗЕНИТ. В ИГ "АТОН" их оптимизма не разделяют. "Индекс к концу 2006 г. останется на нынешних позициях, поскольку большинство российских акций достигли своей справедливой цены, а некоторые "фишки" ее уже превысили", - объясняет главный стратег ИГ "АТОН" Александр КАНТАРОВИЧ. С ним согласен г-н Головцов: "Для дальнейшего роста нужны мощные катализаторы. Например, позитивная новость по "Газпрому" появилась, рынок ее уже отыграл, и сейчас потенциал роста этой бумаги исчерпан".

Не ожидается появления мощных катализаторов и в нефтяном секторе. "В моделях оценки нефтяных компаний мы закладываем довольно консервативные предпосылки по ценам на нефть - $50 за баррель в 2006 г. и плавное снижение до $35 за баррель к 2010 г., - говорит Кирилл ТРЕМАСОВ из Банка Москвы. - Однако сильным драйвером в нефтянке станет ожидаемое IPO "Роснефти", в преддверие которого правительство может предпринять ряд мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности отрасли. Также интерес инвесторов к российской энергетике может подогреть саммит "большой восьмерки" в Санкт-Петербурге".

Для роста в других отраслях также существует слишком много "если". "В секторе "телекомов" событием года может стать приватизация "Связьинвеста". Если же ее опять отложат, это будет угнетающим событием для всех эмитентов отрасли", - полагает аналитик ИК "Проспект" Игорь КОКОРЕВ. "Качественных изменений в 2006 г. на рынке акций быть не может, - уверен Павел Супрунов. - Зато произойдет количественный рост - рынок ожидает всплеска IPO". "Рынок будет расти не в высоту, а в ширину - мы ожидаем расширения списка торгуемых бумаг, появления новых "фишек"", - вторит ему Игорь Кокорев. "Готовится IPO 30-40 компаний, первичное предложение составит около $20 млрд", - отмечает г-н Головцов. Это достаточно существенный прирост - сейчас весь объем реально торгуемых акций составляет $120-130 млрд. Помимо "Роснефти" планы выхода на рынок озвучили кредитные организации: ВТБ, Росбанк, Газпромбанк. Сейчас в этом секторе только одна бумага - Сбербанк.

"Понятно, что в 2006 г. заработать огромные доходы на "голубых фишках" уже не удастся, но можно сделать ставку на акции новых эмитентов, а также на второй эшелон. Очень интересной "фишкой" станет "Полюс-Золото" - компания, которая в 2006 г. выделяется из "Норникеля". Также готовится IPO "Полиметалла" - его акции уйдут как горячие пирожки", - предрекает г-н Кокорев.

Из второго эшелона аналитики выделяют акции РИТЭКа - потенциал роста около 60%, а также бумаги предприятий башкирского нефтеперерабатывающего комплекса, которые купила АФК "Система". "В 2006 г. "Система" будет консолидировать эти НПЗ в единый холдинг, поэтому капитализация станет расти, акции покажут рост порядка 50%", - полагает г-н Кокорев.

Впрочем, риск может себя и не оправдать. "Консервативным инвесторам лучше традиционно вкладываться в акции компаний, входящих в индекс РТС. В любом случае такие инвестиции принесут больший доход, чем, например, работа на рынке облигаций или депозиты", - резюмирует Александр Головцов.