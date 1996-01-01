Банкам требуется минимум 170,9 млн

В соответствии с Указанием Банка России от 1 декабря 2003 г. №1346-У "О минимальном размере уставного капитала для создаваемых кредитных организаций, размере собственных средств (капитала) для действующих кредитных организаций в качестве условия создания на территории иностранного государства их дочерних организаций и (или) открытия их филиалов, размере собственных средств (капитала) для небанковских кредитных организаций, ходатайствующих о получении статуса банка", на первый квартал 2006 г. Банк России устанавливает следующее:

1. Рублевый эквивалент уставного капитала для создаваемых банков, независимо от доли участия в них иностранного капитала, на день подачи документов в территориальное учреждение Банка России должен составлять не менее 170 868 500 руб.

2. Рублевый эквивалент уставного капитала для создаваемых небанковских кредитных организаций на день подачи документов в территориальное учреждение Банка России должен составлять не менее 17 086 850 руб.

3. Рублевый эквивалент собственных средств (капитала) для действующих кредитных организаций, ходатайствующих о получении Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, по состоянию на первое число месяца, предшествующее дню подачи документов в территориальное учреждение Банка России, должен быть не менее 170 868 500 руб.

4. Рублевый эквивалент собственных средств (капитала) для небанковских кредитных организаций, ходатайствующих о получении статуса банка, по состоянию на первое число месяца, предшествующее дню подачи документов в территориальное учреждение Банка России, должен быть не менее 170 868 500 руб.