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Нерасторопных страховщиков будут наказывать
Законопроект о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" приняла в первом чтении Госдума РФ. Законопроект устанавливает неустойку (пени) в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ в случае несвоевременного осуществления страховщиком выплаты по договору обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
Также документ предлагает в случае взыскания суммы страховой выплаты в судебном порядке удовлетворять требования потерпевших с учетом размера ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день предъявления или на день вынесения решения.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время страховщики имеют возможность без каких-либо неблагоприятных последствий производить выплаты страховых возмещений с нарушением установленных сроков. Санкция в виде приостановления действия либо отзыва лицензии может быть применена к страховщикам лишь при значительном количестве подобных нарушений.
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