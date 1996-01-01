Нерасторопных страховщиков будут наказывать

Законопроект о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" приняла в первом чтении Госдума РФ. Законопроект устанавливает неустойку (пени) в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ в случае несвоевременного осуществления страховщиком выплаты по договору обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Также документ предлагает в случае взыскания суммы страховой выплаты в судебном порядке удовлетворять требования потерпевших с учетом размера ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день предъявления или на день вынесения решения.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время страховщики имеют возможность без каких-либо неблагоприятных последствий производить выплаты страховых возмещений с нарушением установленных сроков. Санкция в виде приостановления действия либо отзыва лицензии может быть применена к страховщикам лишь при значительном количестве подобных нарушений.