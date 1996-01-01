Ограниченный капитал

По прошествии 7 лет после дефолта российские банки по темпам роста опережают рост ВВП в 4-5 раз. В то же время масштаб отечественной банковской системы несопоставим с потенциалом производственного комплекса. О том, что мешает российским банкам развиваться, и о том, что делается для поступательного движения вперед, c читателями "ЗР" поделился президент Ассоциации банков Азиатско-Тихоокеанского региона, президент РЕГИОБАНКа Сергей ГРЕБЕНЮК.

- Сергей Григорьевич, совсем недавно в Москве состоялось заседание Совета Ассоциации российских банков, на котором вы представляли Ассоциацию банков Азиатско-Тихоокеанского региона. Такие совещания проводятся на регулярной основе. Какие вопросы обсуждались на этот раз?

- Основное внимание на этой встрече было уделено вопросам, сдерживающим развитие банковской системы в настоящий момент. В частности, обсуждался вопрос о минимальном размере собственного банковского капитала. И Банк России, и банковское сообщество согласились с тем, что минимальный размер 5 млн евро для собственного капитала - это тот барьер, который может быть установлен с 2007 года для вновь организуемых кредитных организаций. При условии, что те банки, которые уже работают в России и соблюдают требование норматива достаточности капитала, под действие этого закона не попадут. Последним надо будет поддерживать капитал на уровне не ниже, чем на 1 января 2007 года.

Однако думский комитет, возглавляемый Владиславом РЕЗНИКОМ, рекомендует убрать из законопроекта условие, по которому вступление закона не может ухудшить положения уже действующих участников. В заключении комитета говорится, что при сохранении этой "дедушкиной оговорки" действующие и новые банки будут поставлены в неравные условия. В Хабаровском крае, как и в России, в настоящий момент практически половина всех банков имеет капитал ниже 5 млн евро. В Москве их представители говорили о том, что сегодня они не могут увеличить собственные средства до требуемых 5 млн евро (доходность банковских операций сейчас ниже, чем раньше), а также подчеркивали важность своего существования в регионах. И Банк России поддерживает их в этом, в то время как законодатели выступают против.

- На встрече с главой Банка России Сергеем ИГНАТЬЕВЫМ был затронут вопрос достаточности капитала, т.е. ожидаемое ужесточение требований к достаточности собственных банковских средств. Расскажите, что предполагается сделать.

- Вопрос достаточности капитала сейчас является очень актуальным. Так, сегодня банковская лицензия отзывается, если соотношение капитала к рисковым активам (кредитам) равно 2%, а норма достаточности составляет 10%. Законодатели предлагают поднять планку отзыва лицензии до 8% . Для чего это делается - непонятно. В настоящее время экономика России остро нуждается в кредитных ресурсах. Перед банковской системой стоит задача повысить долю кредитов в ВВП. Пока в России это соотношение равно 20%, в то время как даже в странах с переходной экономикой этот показатель гораздо выше. И вроде бы государство должно предоставить нам возможность расширять кредитный портфель. Тем более, что спрос на кредитные ресурсы есть. А вместо этого, повышая требование к достаточности капитала, оно ограничивает нас в кредитовании. На вопрос об источниках увеличения собственных средств председатель Банка России Сергей Игнатьев посоветовал нам выходить на рынок публичного первоначального размещения акций (IPO). Но на IPO сегодня еще не вышел ни один российский банк, и перспективы такого выхода особенно для региональных банков очень туманны.

В этой ситуации наши законодатели фактически работают на иностранные банки. Мы начали переговоры с думским комитетом, чтобы попытаться изменить ситуацию. Если сегодня нам не будет хватать капитала, кто придет на наш рынок? Западные банки с практически неограниченными возможностями по объему собственных средств. Таким образом, на деле принятие этой поправки ставит под угрозу существование российской банковской системы.

- Но Владимир ПУТИН на совещании в Новосибирске, прошедшем в середине декабря, дал понять, что иностранным банкам вход на российский финансовый рынок будет затруднен.

- Путин говорил о другом. То, о чем шла речь в Новосибирске, связано, прежде всего, с вопросом вступления России в ВТО. Когда 4 года назад на Дальний Восток приезжал Максим МЕДВЕДКОВ, который и тогда, и сейчас возглавляет переговорный процесс по вступлению России в ВТО, мы говорили ему о том, что нужно просчитать риски вступления в ВТО для финансового сектора России. Нам ответили: "Да о чем вы говорите, кому нужна Россия? Иностранные банки не хотят к нам идти". Через несколько лет банки-нерезиденты идут к нам плотным строем (открывают дочерние банки) и уже ставят условия на уровне своих правительств о необходимости открыть им финансовый рынок, т.е. предоставить возможность регистрировать здесь свои филиалы. Почему они говорят о филиалах? Потому что в отличие от дочерних банков филиалы работают по законодательству той страны, где находится их головная организация. К чему в этом случае приведет появление филиалов, догадаться несложно - к исчезновению национальной банковской системы. Не случайно Китай на 5 лет после вступления в ВТО отложил рассмотрение вопроса о деятельности иностранных банков на территории страны. И то, что сказал президент в Новосибирске - о запрете открытия филиалов зарубежных банков, я поддерживаю.

Досье По данным, приводимым Ассоциацией российских банков, банковская система России сегодня не соответствует потребностям экономики. Соотношение банковских активов к ВВП составляет в России 45%, тогда как в США оно равно 65%, в странах ЕС превышает 300%. Соотношение капитала банков к ВВП у нас находится на уровне 5,6%, в Германии - превышает 16%, во Франции и Англии - 28%. На кредиты банков в структуре источников финансирования капиталовложений российских предприятий приходится только 8%, в то время как собственные средства составляют 47%, бюджетные - 17%, а прочие привлеченные - 28%. Низкий уровень кредитования в стране сдерживает решение важнейших социально-экономических задач. Так, на ипотечное кредитование в России приходится менее 1% к ВВП. В ЕС этот показатель равен 34%, в США - 55%. Доля потребительского кредитования составляет у нас 5%, в ЕС - 28%, в США - 32%. Кредиты малому бизнесу в России выдаются в объеме 1% от ВВП, в США - 20%, в ЕС - 30%.

Эти и другие вопросы, которые обсуждались банкирами в Москве, являются ключевыми при подготовке программы "Национальная банковская система России - 2010, 2020". Как было отмечено на совещании, в настоящее время необходимо определить долгосрочные направления развития банков России, что позволит создать эффективную и устойчивую к финансовым потрясениям модель банковской системы.

Банкиры берутся рассчитать количественные характеристики развития банковской системы по этапам до 2010 и до 2020 годов (темпы роста активов и капитала, его источники, обеспечивающие этот рост); определить те виды банковской деятельности, которые целесообразно развивать ускоренными темпами, оценить факторы, обеспечивающие их рост; проработать политику по вливанию иностранного капитала и меры по обеспечению кредитными ресурсами российских банков за счет внутрироссийских источников, а также разработать программу предоставления банковских услуг в регионах.

По мнению Ассоциации российских банков, первоочередными условиями расширения объема среднесрочного и долгосрочного кредитования, снижения процентных ставок должно стать: повышение капитализации банковской системы, усиление защиты прав кредиторов, расширение ресурсной базы банков, определение методов надзора, способствующих ускоренному развитию банковской системы.