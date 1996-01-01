Совет директоров банка "Приморье" возглавил сын Виталия Кирсанова

Совет директоров банка "Приморье" на заседании в декабре избрал председателем совета Олега КИРСАНОВА, сына бывшего начальника Дальневосточного таможенного управления Виталия КИРСАНОВА.

31-летний Олег Кирсанов руководит ООО "Транспортно-логистическая компания "Альянс", входит в совет директоров ОАО АКБ "Приморье" с июня 2005 г.

С 2004 г. совет директоров банка "Приморье" возглавлял один из наиболее влиятельных бизнесменов Приморья Геннадий ЛЫСАК, также возглавляющий совет директоров ОАО "Владхлеб" и "Фонд деловых инициатив "Приморье".

"За прошедшие два года в банке были проведены значительные организационные изменения, цель которых состояла в превращении АКБ "Приморье" в современное эффективно функционирующее финансовое предприятие. В минувшем году акционерами был значительно увеличен уставный капитал. 2004 г. и, как показывают предварительные итоги, 2005 г. принесли рекордную в истории банка прибыль. Цели, поставленные собственниками, были успешно достигнуты: акционерный коммерческий банк "Приморье" стал не только крупнейшим финансовым учреждением Приморского края, но и стабильным, прибыльным бизнесом", - сообщили "ЗР" в пресс-службе банка.