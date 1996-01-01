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Застраховались по-крупному
С начала нынешнего года развитие страхового бизнеса в Приморском крае происходит по вполне определенному сценарию. Соотношение страховых премий и выплат постоянно снижается, а наибольших успехом на рынке добиваются компании, имеющие развитую инфраструктуру. Иными словами, рынок становится более зрелым. Однако темпы его роста оставляют желать лучшего.
Нынешний год для развития страхового бизнеса в Приморском крае вряд ли можно назвать удачным. По итогам 9 месяцев 2005 г. объем поступлений страховых премий без учета обязательного медицинского страхования (ОМС) вырос лишь на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что уже само по себе можно считать негативным результатом.
Инфляция в нынешнем году в Приморье, даже по официальным данным, составит около 13%, то есть рынок в целом растет в 2,5 раза медленнее естественных макроэкономических процессов и не успевать за ними крайне опасно.
Хотя и это еще не все. Темпы роста объемов страховых выплат на протяжении нынешнего года, напротив, заметно обгоняли инфляцию. По итогам 9 месяцев 2005 г. они достигли практически 50%, что напрямую свидетельствует о снижении прибыльности страхового бизнеса.
Впрочем, соотношение премий и выплат в целом по Приморью остается достаточно высоким. На каждый собранный рубль в январе-сентябре нынешнего года приходилось 36,3 коп. выплат, поэтому волноваться об убыточности страхового сектора пока рано.
Принято считать, что опережающий рост страховых выплат в нынешнем году произошел из-за ОСАГО, тарифы на которое, в отличие от все той же инфляции, не менялись на протяжении нескольких лет. Отчасти это действительно так - страховые выплаты по ОСАГО действительно растут гораздо быстрее, чем поступления, - 76,4% против 38,1%.
Но в том-то и дело, что отчасти. Нельзя не замечать, что именно в ОСАГО по-прежнему наблюдается наибольшая динамика. Поступления от автогражданки по-прежнему растут намного более быстрыми темпами, чем от всех других основных видов страховых услуг.
Основная причина низких темпов роста страхового рынка в Приморском крае - это сокращение поступлений от добровольного страхования. По итогам 9 месяцев 2005 г. оно составило сразу 8,1%. Произошло это из-за значительного, почти в два раза, сокращения поступлений от страхования жизни (при этом размер выплат уменьшился лишь на 9%) и добровольного страхования ответственности - на 38%. Не слишком хорошо обстоят дела и в основной разновидности добровольного страхования - страховании имущества. Объем поступлений здесь сократился на 2,1%, а выплат, напротив, возрос - на 40%.
Таким образом, можно говорить о том, что тенденция ускоренного роста страховых выплат наблюдается во всех основных секторах рынка страховых услуг.
Ничего странного в этом нет. Конкуренция на рынке постоянно возрастает, в том числе и за счет развития трансрегионального страхования (то есть страхования без открытия филиалов на территории Приморья). Но при этом сам по себе рынок фактически не растет, не позволяя страховщикам зарабатывать на обороте.
Проблема, с которой столкнулись страховые компании, хорошо известна. Это крайне низкий спрос на услуги страховщиков со стороны корпоративных клиентов и целый ряд объективных сложностей при работе на розничном рынке.
В отличие от банков, которые смогли расширить свою деятельность за счет потребительского сектора экономики, возможности вовлечения в страхование физических лиц в настоящее время ограничены. Импульс, которой несколько лет назад дало ОСАГО, фактически исчерпан, а популярность добровольного страхования оставляет желать лучшего.
Однако даже на фоне стагнации страхового рынка в рейтинге страховщиков, работающих в Приморском крае, произошли значительные изменения. Наибольшего прогресса добились страховые компании, головные офисы которых зарегистрированы в Москве - "Лидер", "Согаз" и "Макс", а также "Ингосстрах", который за год смог войти в пятерку крупнейших страховщиков Приморского края. Впрочем, первые места в рейтинге по-прежнему занимают не они, а страховые компании, имеющие приморскую прописку.
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