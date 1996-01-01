Сбербанк хорошо заработал

Сбербанк России планирует по итогам 2005 г. получить чистую прибыль в размере не менее 60 млрд руб., сообщается в пресс-релизе кредитной организации, посвященном итогам заседания наблюдательного совета.

Основываясь на достигнутых показателях развития бизнеса и учитывая тенденции на рынке банковских продуктов и услуг, по итогам 2005 г/Сбербанк планирует обеспечить основные показатели работы на следующем уровне: активы-нетто - не менее 2,56 трлн руб., балансовая прибыль - не менее 77 млрд руб, чистая прибыль - не менее 60 млрд руб., капитал банка - около 250 млрд руб.

Планируемый финансовый результат позволит обеспечить по итогам текущего года рентабельность капитала (ROAE) 26,6%, рентабельность активов (ROAA) - 2,7%, отмечается в пресс-релизе.

В середине ноября первый зампред правления Сбербанка Алла АЛЕШКИНА на встрече с аналитиками также сообщала, что банк ожидает чистую прибыль по итогам 2005 г. в размере не менее 60 млрд руб. против прогнозировавшихся 46 млрд. Затем заместитель председателя правления банка Белла ЗЛАТКИС сообщила, что чистая прибыль Сбербанка в 2005 г. составит 62 млрд.

Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрел итоги работы банка за 9 месяцев и принял к сведению отчет президента, председателя правления Андрея КАЗЬМИНА об итогах работы банка в январе-сентябре.

На заседании наблюдательного совета было отмечено, что целенаправленная работа банка по развитию операций с частными и корпоративными клиентами позволила сохранить лидирующее положение на основных сегментах российского рынка банковских услуг: на 1 октября 2005 года удельный вес активов Сбербанка в совокупных активах банковской системы составил 26,8%. В условиях возрастающей конкуренции банк удерживает около половины российского рынка потребительского кредитования и около трети рынка кредитования юридических лиц.

Существенный рост доходов от операций кредитования, дальнейшее развитие услуг, оказываемых на комиссионной основе, позволили Сбербанку получить за 9 месяцев 2005 г. балансовую прибыль в размере 63,3 млрд руб., что на 20,3% превышает объем балансовой прибыли за весь 2004 г.

Значительный объем полученной Сбербанком чистой прибыли и привлечение субординированного кредита в размере $1 млрд позволили увеличить собственный капитал банка за отчетный период на 38,3% - до 239,3 млрд руб., отмечается в сообщении.

По состоянию на 20 декабря рыночная капитализация Сбербанка составила $24 млрд.