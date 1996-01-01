"Нефтеполис": мы - профессионалы

В первой декаде декабря начальник управления страховой компании "Нефтеполис" Виктор Демьянович ДЫМОВ и директор Комсомольского филиала компании Наталья Сергеевна ЛАНКИНА побывали в самой отдаленной точке Хабаровского края - в северном порту Де-Кастри, где строятся нефтеналивной терминал и нефтепровод. Это своего рода ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион, откуда планируется с середины 2006 года начать продажу нефти и газа проекта "Сахалин-1" на международные рынки. Поселок Де-Кастри расположен в 400 километрах от Комсомольска-на-Амуре, за многочисленными перевалами и сопками.

- Нас здесь давно ждали, - рассказывает Наталья Сергеевна. - Объемы работ тут очень большие. Задействовано много иностранных подрядчиков. Что-то мы уже страхуем. Но возможностей гораздо больше, и упускать их мы не собираемся. Потому что "Нефтеполис" здесь уже знают и нам доверяют.

В ноябре руководство компании побывало во всех дальневосточных филиалах компании с рабочим визитом. Поездка еще раз показала, что все филиалы в этом регионе динамично развиваются. Кстати, за 2004 год в рейтинге страховых компаний по величине сборов страховой премии на территории Дальнего Востока "Нефтеполис" занял третье место, в Хабаровском крае - пятое, на территории Сахалинской области - первое.

И этот год не стал исключением. Сборы старейших филиалов компании - Сахалинского и Комсомольского (в 2005 г. они перешагнули пятилетний рубеж) - перевалили в первом случае за 50 млн руб., во втором - за 40 млн руб. Прошедшая аттестация специалистов еще раз подтвердила высокий потенциал всех дальневосточных филиалов. Насколько авторитетен "Нефтеполис" в Комсомольске-на-Амуре, мы убедились своими глазами: поздравить коллектив приехали руководители Комсомольского нефтеперерабатывающего завода, банков и многих других предприятий и организаций города и края. Причем чувствовалось, что в лице этого коллектива, и в первую очередь его руководителя - Натальи Сергеевны, они видят своего союзника.

В планах страховщиков дальневосточных филиалов - развитие новых страховых продуктов, программ, повышение сервиса в работе с клиентами. Так, Хабаровский филиал предложил недавно своим клиентам новый вид услуги: страхование ответственности производителя за качество. На это быстро откликнулись предприятия, которые дорожат своей торговой маркой. Теперь в городе на предприятиях сферы обслуживания населения на видном месте можно увидеть полис СК "Нефтеполис" как гарант качества их услуг.

Активно развивается в дальневосточных филиалах ипотечное страхование. Со второго полугодия 2005 г. в нефтяной компании "Роснефть" стартовала программа ипотечного кредитования для молодых специалистов, в которой генеральным страховщиком по страхованию рисков, возникающих при покупке жилья в кредит, выступает СК "Нефтеполис". Уже получены первые кредиты.

Комплексное развитие Дальнего Востока обещает страховщикам большое поле деятельности. Строительство газопровода Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск, нефтепровода в порт Де-Кастри, газопровода с Сахалина в Китай, развитие международных транзитных перевозок, сахалинские проекты - на каждом этапе люди, производство, техника нуждаются в страховой защите. Инвестиции для Дальнего Востока по проекту должны составить в 2006 г. 17 млрд руб. "Работы здесь хватит всем, - говорит генеральный директор страховой компании "Нефтеполис" Евгений Григорьевич ДЕРЕВЕНСКОВ. - "Нефтеполис" никогда никому не переходил дорогу. У нас на страховом рынке есть своя ниша. Мы в ней профессионалы. С учетом этого выстроены и наша стратегия, и текущие планы".