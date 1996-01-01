Спокойной жизни у меня и не было

Объединение Росбанка и банка "Дальневосточное О.В.К." теперь уже состоявшийся факт. Не только де-юре. И это событие можно считать самым важным на финансовом рынке региона, в значительной степени меняющим не только формальный расклад. На дальневосточный рынок вышел высокотехнологичный амбициозный игрок, сумевший оперативно и без потерь пройти по непростому пути объединения бизнеса и располагающий мощным потенциалом.

Гость "ДК" директор Дальневосточного территориального управления "Росбанка" Сергей БЕЛАВИН.

- Сергей Юрьевич, все, что происходило в течение года в паре Росбанк-Дальневосточное О.В.К., вызывало интерес и у ваших коллег, и у клиентов. И не только потому, что вы шли по пока что неизведанному пути - подобное объединение бизнесов происходило в российской практике впервые, но и потому, что именно присоединение к крупным национальным банкам может стать одним из основных направлений развития банковского бизнеса в регионах. Давайте о технологии процесса поговорим.

- Я не думаю, что такого масштаба работа по объединению бизнесов предстоит еще кому-то из региональных банков, это уникальное событие для российского финансового рынка. Банки, входившие в группу "О.В.К.", были самыми розничными в России, и сегодня, когда объединение завершилось, мы получили самый крупный частный банк с мощной филиальной сетью.

Дальневосточное О.В.К., в соответствии с графиком объединения, завершало процесс консолидации бизнеса Росбанка, который начался еще в 2003 году. Мы провели эту работу за полгода. За это время были зарегистрированы филиалы Росбанка во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. Последним в декабре 2005 г. открыли филиал в Якутии и не присутствуем пока только на Чукотке. Таким образом, у нас 9 филиалов и 75 отделений в ДВФО. За полгода переоформлены сотни тысяч договоров по обслуживанию счетов - только вкладчиков перешло в Росбанк порядка 200 тысяч, передан кредитный портфель, который составляет $ 300 млн, объединены балансы, завершается работа по передаче движимого и недвижимого имущества, перезаключены договоры аренды. Создано Дальневосточное территориальное управление, которое будет курировать работу дальневосточных филиалов. На работу в Росбанк переведено порядка 2,5 тысяч человек. Сказать, что каждый работал эти полгода за двоих, - это ничего не сказать.

- Каковы функции территориального управления? Это самостоятельная бизнес-единица или управленческая надстройка?

- По существу это часть московского головного офиса, вынесенная на конкретную территорию, которая может оперативно решать вопросы в рамках данных нам значительных полномочий. Такие управления созданы во всех федеральных округах. Идея очень проста и понятна: у нас удаленный регион, имеющий большую временную разницу с головным офисом, есть региональная специфика бизнеса, особенный менталитет, поэтому невозможно, находясь в пределах Садового кольца, оперативно решать многие вопросы как бизнеса, так и административно-хозяйственные, технологические. Чтобы динамично существовать в рынке, мы должны быть мобильными и максимально учитывать местные реалии.

- Какова дальнейшая судьба столь популярного в регионе бренда "Дальневосточное О.В.К."?

- После завершения формальных процедур в начале 2006 года он перестает существовать. У кого-то по этому поводу, может быть, капнет скупая слеза... Но у нас теперь единый отличный бренд - "Росбанк". И он, по оценкам рынка, один из самых лучших в стране не только в банковском секторе.

- Именно Дальневосточное О.В.К. в последние годы демонстрировало самую высокую динамику роста прибыли. У этого имени были самые хорошие позиции на рынке.

- У объединенного Росбанка они стали еще лучше, чем были у самостоятельного банка О.В.К. Во-первых, за счет того, что появились новые банковские продукты - от Калининграда до Камчатки введен единый привлекательный для клиентов универсальный продуктовый ряд, в котором объединено самое эффективное, что наработано ОВК и Росбанком. Традиционно в Росбанке были лучшие продукты для корпоративных клиентов, среднего бизнеса. В течение года мы добавили к ним программу по кредитованию малого бизнеса, по всей стране начали автокредитование, чего не было в О.В.К., с нового года запускаем ипотеку. Так что можно смело сказать, что мы предлагаем самый широкий спектр банковских услуг в стране.

Во-вторых, у большого банка и большие возможности. Мы не испытываем проблем с капиталом и ликвидностью, не гонимся за дорогими ресурсами. Это позволило, пока шла реорганизация, не только не потерять темпы, но и значительно увеличить эффективность работы, а значит, и прибыль. Рост бизнеса составил по сравнению с 1-м полугодием 2005 г. более 30%, что справедливо считаем неплохим результатом с учетом трудностей периода консолидации.

- Все с интересом наблюдали, как произойдет соединение менталитетов. Росбанк всегда позиционировался как достаточно консервативный банк крупного корпоративного клиента, не такой скорый на внедрение новых продуктов, как О.В.К., очень осторожный и основательный. О.В.К. - современный динамичный, иногда работающий на грани "можно" и "нельзя". Как удалось соединить эти подходы, от чего пришлось отказаться?

- На самом деле "проводниками" менталитета являются конкретные люди - люди "совместились". Мы избавились от худших черт и О.В.К., и Росбанка. При этом играть на грани фола мы не будем, авантюрный план нам не приемлем. Банк - это разумное сочетание доходов и риска.

- Все громче слухи о том, что растет невозврат потребительских кредитов. В центральной России это уже оборачивается многочисленными судебными тяжбами. На Дальнем Востоке такая тенденция есть ?

- Этот вопрос как раз связан с предыдущим. Такие проблемы могут возникнуть у тех, кто позволяет работать на грани фола. У нас хороший сбалансированный портфель, в котором примерно поровну потребительских и корпоративных кредитов, поэтому процент невозврата очень низкий.

- Филиалы Росбанка ( а их было на Дальнем Востоке два - в Хабаровске и Южно-Сахалинске) не были столь активны на рынке региона. Как мне кажется, они занимали определенную нишу - именно как филиалы московского банка, не оказывающие принципиального влияния на развитие экономики региона. Вы возглавляли Южно-Сахалинский филиал, и вам как руководителю территориального управления теперь необходимо выбираться из этой более-менее спокойной колеи. Как вы себя ощущаете?

- Не могу согласиться, что Южно-Сахалинский и Хабаровский филиалы были не активными. К началу объединения у нас только корпоративный кредитный портфель составлял ни много ни мало около $150 млн на двоих. Работали с крупными корпоративными клиентами из всех сфер местной экономики - нефтяниками, энергетиками, строителями, с администрациями субъектов РФ и муниципалитетами. Так что спокойной жизни у меня и не было. И сейчас я ощущаю себя превосходно - мне нравится то бурление, которое испытывали наши коллективы в последнее время. Все мы за полгода прошли серьезные испытания, притирались друг к другу - процесс в динамике. Нас всех объединяет желание добиваться высоких результатов. Впереди огромный фронт работы, того, что мы можем и должны сделать на Дальнем Востоке. Нам предстоят и территориальная экспансия, и внедрение новых продуктов, которые уже запущены в европейской части страны, в Сибири и к которым мы только приступаем. Я уверен, что мы добьемся неплохих результатов. Сегодня Дальневосточное территориальное управление занимает 18% в структуре доходов Росбанка. Я считаю, что это хороший показатель. И мы намерены расти.

- Я слышала о том, что руководство банка склоняется к тому, чтобы Дальневосточное территориальное управление расположить во Владивостоке. Почему? Ведь головной офис Дальневосточного О.В.К. - в Хабаровске. Там основные службы, настроенные на управление подразделений на территории округа?

- Система управления поменялась технологически, и жесткой привязки к Хабаровску теперь нет. Филиалы замыкаются в основном на Москву, территориальному управлению делегированы полномочия, исполнять которые можно, находясь даже на Чукотке. В Приморье достаточно динамичный филиал, очень активно идет развитие экономики и бизнеса, есть помещение для офиса - будем работать здесь.

- Сергей Юрьевич, на Сахалине вас хорошо знают, на Дальнем Востоке пока нет. Расскажите немного о себе.

- Среднюю школу окончил в Южно-Сахалинске, с английским уклоном. Потом учился шесть лет в Москве в МФТИ на факультете Аэрофизики и космических исследований. Специализация моя была физика моря. Четыре года работал в Академии наук по специальности, ходил в моря, строил серьезные научные планы. А дальше все традиционно - когда начался период перестройки, все работы нашего большого СКБ в Академии наук были свернуты? Два года занимался коммерцией.

- ЧУБАЙС начинал с торговли цветами?

- Нет, цветами и сникерсами я не торговал, делал то, что умел и что было востребовано, на что были заточены мозги: привозили и продавали компьютеры, средства связи, устанавливали программное обеспечение. В 1994 году меня пригласили в сахалинский Сахсоцбанк. Потом создавал филиал Онэксимбанка, потом Росбанка, с первого дня был его руководителем. Можно сказать, я уже ветеран банка.

- У вас биография банкира-отличника. Финансовое образование у вас есть?

- Я прошел много различных курсов, но специально получать экономическое образование не стал. К этому у меня принципиальное отношение. Вокруг нас бродит много людей с визитками кандидатов наук и докторов непонятных наук и никому не известных академий - в этом много дутого, не настоящего. Может быть, кто-то со мной и не согласится, но я считаю, что образования, полученного в московском физтехе, хватит, чтобы освоить любою специальность. Из физика можно сделать банкира, а вот наоборот - попробуйте.

- Вы вот про ветерана банковского бизнеса сказали, а я подумала: "Хорош ветеран, не слишком ли вы молодо выглядите?"

- Мне 40 лет. И мне интересно жить, я обожаю читать, у меня много разных хобби, люблю спорт - волейбол, футбол, не могу без моря.

- Вот почему вы решили во Владивосток перебраться?

- Наверное (улыбается). На самом деле сегодня интересно жить и работать на Дальнем Востоке. Здесь один из центров притяжения, именно эта территория имеет огромный экономический потенциал. Федеральное правительство думает, как выстроить концепцию развития Дальнего Востока и Сибири, как здесь задержать народ, как дать толчок инвестиционной активности... На самом деле в нашем регионе живет достаточное количество толковых людей, которые все это могут вытянуть. Просто нужно не мешать.

- Мне нравится ваш патриотизм.

- На самом деле здесь нет ничего пафосного. Кому-то может и нравится часами стоять в пробках в дороге на работу и домой, а кому-то - тратить это драгоценное время на более полезные и интересные дела. Мне не очень понятно, почему для многих способных людей Москва, например, как будто медом помазана. Столица нашей родины и так уже переполнена капиталом, людьми и всем остальным. Нужно развивать Сибирь и Дальний Восток.