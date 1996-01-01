Регион может рассчитывать на нас

1 января 2001 года, ровно 5 лет назад, в рамках реализации новой стратегии развития старейшего российского банка был создан Дальневосточный банк Сбербанка России. Этот факт с интересом был воспринят банковским сообществом региона - как поведет себя на рынке этот "тяжеловес", как быстро будет набирать скорость?

Ведь что ни говори, а стремительное внедрение в рыночную нишу Дальневосточного Сбербанка очень активно меняло конкурентную среду - банкам, работающим в регионе, пришлось иметь дело не с многочисленными Сберкассами, а с современным финансовым учреждением, аккумулировавшим самые большие в регионе ресурсы и нацеленным на завоевание ведущих позиций в экономике. Теперь, по прошествии пяти лет, очевидно, что реорганизация Сбербанка стала несомненным плюсом как для самого банка, так и для финансового рынка: усиление конкуренции, как известно, - двигатель прогресса. Но самым важным итогом можно считать то, что в лице Дальневосточного банка Сбербанка России промышленно развитые территории ДВФО - Приморский и Хабаровский края, Амурская, Сахалинская и Еврейская автономные области - получили финансовый институт, отвечающий потребностям экономического развития региона.

Валерий ПЫТНЕВ, председатель Дальневосточного банка Сбербанка России:

Накануне "ДК" подводил деловые и философские итоги первой пятилетки Дальневосточного Сбербанка с его председателем Валерием ПЫТНЕВЫМ.

- Валерий Владимирович, обслуживание экономических интересов огромного пространства Дальневосточного федерального округа Сбербанк поручил двум своим банкам - Дальневосточному и Северо-Восточному (зона деятельности - Магаданская и Камчатская области, Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ). Насколько, на ваш взгляд, создание такой структуры оправдало себя?

- Нам надо было решить две глобальные задачи: повысить эффективность работы банка и обеспечить максимальное использование его возможностей применительно к той территории, где расположены его отделения. Как показала жизнь, решение о реорганизации оказалось верным. Подтверждением этому могут служить прежде всего показатели нашей деятельности, то положение, которое сейчас занимает Дальневосточный банк Сбербанка России на финансовом рынке региона. Если на момент создания банка объединенный кредитный портфель всех наших пяти краев и областей составлял 3,1 млрд руб., а остаток частных вкладов - около 10 млрд, то сегодня денежные средства, которыми мы оперируем выросли в разы: общий кредитный портфель - более 38 млрд руб. (рост в 12 раз!), средства населения - 42 млрд руб., остатки на расчетных счетах предприятий - более 8 млрд руб.

Для того чтобы предприятия и население делали выбор в пользу Сбербанка, за эти пять лет мы увеличили филиальную сеть. Сегодня Дальневосточный банк Сбербанка состоит из 466 подразделений, в которых работают более 8 тыс. человек. И работают эффективно, судя по темпам роста кредитного портфеля и прибыли.

Кстати, как подтверждение правильности сделанного шага - действия наших коллег. В последнее время многие крупные российские банки создают территориальные структуры, т. е. фактически идут по тому пути, который несколько лет назад прошли мы. И это разумно. Основное преимущество - аккумулирование возможностей, любому крупному клиенту гораздо выгоднее использовать объединенные ресурсы территориальной банковской структуры, чем контактировать с одним из 23 отделений (как было в Сбербанке), обладающих меньшими возможностями.

- Какие еще плюсы получили клиенты?

- Сегодня Дальневосточный банк Сбербанка России может принимать решения о выдаче кредита, отталкиваясь от срока в 5 лет и лимита на одного заемщика в 774 млн руб. Это одно их наших конкурентных преимуществ. У нас есть клиенты, потребности которых превышают указанную величину, но тогда мы подключаем ресурсы головного банка и делаем это оперативно. Но клиентов интересует не только кредитование, но и такая необходимая и важная вещь, как эффективность, скорость расчетов. Эти потребности также легче обеспечить в рамках территориального банка. Одна из самых масштабных задач, которую мы смогли решить в последнее время, - строительство новой информационной сети. К ней уже подключены подразделения Владивостока, Благовещенска, Находки, Хабаровска и ряд других, к середине 2006 г. в единой сети будут работать все наши подразделения. И тогда, находясь на Курилах, клиент сможет совершать операции по счету, открытому в Тынде. Мы вложили в оборудование и программное обеспечение десятки миллионов долларов - клиенты должны быть уверены, что платежи дойдут до адресата в срок и в целости. Система способна обслуживать до 10 млн счетов и имеет значительный резерв мощности.

- Летом 2005 г. Сбербанк принял решение о создании головных отделений. Зачем?

- Это продолжение той идеи, которая начала воплощаться в 2001 г. Головные отделения создаются для того, чтобы решить проблему максимально эффективного взаимодействия экономики субъектов Федерации и Сбербанка. На территории каждого субъекта у нас находится в среднем по пять отделений. Через систему головных организаций мы сможем более эффективно координировать их деятельность. Им будут делегированы полномочия по вопросам обслуживания населения, кредитования клиентов, они будут по всем направлениям взаимодействовать с региональными властями, т. е. полностью отвечать за работу Сбербанка на территории. Это - развитие, и я считаю, что мы опять оказались на шаг впереди других банков.

В Хабаровском крае остается территориальный банк, поэтому создавать головную организацию не придется. Для головных отделений в Южно-Сахалинске, Благовещенске в 2006 г. начнем строительство зданий. Во Владивостоке нам его надо только завершить.

- Каким образом в рамках измененной структуры будет развиваться филиальная сеть?

- В конце ноября был принят план развития филиальной сети Дальневосточного банка Сбербанка России. Основной принцип, заложенный в нем, - сделать нашу филиальную сеть более эффективной и быстрой, а офисы Сбербанка удобными для посещения. В Хабаровске реализация этого плана уже началась - один за другим мы окрыли два допофиса, которые достаточно сильно отличаются от наших прежних отделений, прежде всего большой площадью. В будущем мы постараемся не открывать допофисы менее 200-250 кв. м, поскольку из-за нехватки площадей возникают трудности в обслуживании клиентов. Для решения вопроса оптимизации филиальной сети нам будет полезен институт головных отделений, т. к. будет легче контролировать ее развитие на местах. Мы все-таки обслуживаем клиентов на огромной территории. Наше самое северное подразделение находится в Охотске, самое южное - в Хасанском районе, самое восточное - на Курилах, самое западное - в Тынде.

- Какие направления Дальневосточный банк Сбербанка России намечает для себя в качестве основных приоритетов на 2006 г.?

- Сбербанк давно уже представляет собой универсальный банк, поэтому мы намерены расширять свою рыночную нишу во всех традиционных сегментах - от кредитования крупных проектов, до совершенствования работы с населением. Мы не выделяем приоритетов, но стараемся чутко реагировать на спрос на банковские услуги и формировать его. Сейчас наиболее динамично развивается кредитование населения - по итогам 2005 г. портфель кредитов частным лицам составил 15 млрд руб. И мы не рассматриваем это направление как отдельно взятое: наша стратегия - комплексное предложение клиентам, ведь многие частные лица, с которыми сейчас всем банкам так приятно работать, являются работниками предприятий. У нас есть связанные кредитные продукты, когда мы кредитуем и предприятие, и сотрудников. Финансируя какую-нибудь организацию, мы прорабатываем вопросы расчетно-кассового обслуживания, реализации зарплатного проекта, предлагаем карточные продукты. Это значимые плюсы универсального банка, и мы их будем умножать и делать все, чтобы лидировать на рынке сегодня и в будущем.

- Валерий Владимирович, в канун Нового года что можете пожелать читателям журнала "Дальневосточный капитал"?

- И жителям Дальнего Востока, и работникам Сбербанка хочу пожелать крепкого здоровья, тепла и счастья каждой дальневосточной семье. Со своей стороны обещаю, что Дальневосточный банк Сбербанка России будет делать все возможное, чтобы наш регион развивался, чтобы здесь было комфортно жить и работать.

Андрей КОМОГОРЦЕВ, директор Управления кредитования Дальневосточного банка Сбербанка России:

- Сбербанком России были реализованы первые инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. Создание Дальневосточного банка Сбербанка России позволило принимать решения о долгосрочном кредитовании на месте. Росту инвестиционного портфеля способствуют большие лимиты кредитования на одного заемщика, гибкие процентные ставки плюс доскональное знание специалистами банка предприятий, ведущих деятельность в пяти субъектах Дальневосточного региона.

Если раньше речь шла о предоставлении кредита на пять лет, то сегодня мы реализуем проекты со скором окупаемости восемь лет. Головной офис готов рассматривать проекты и на десять лет. Рост лимитов кредитования идет вслед за потребностями предприятий, и мы всегда готовы пойти на увеличение сумм займов для заемщиков, которые сформировали отличную кредитную историю в банке. Если мы знаем, например, компанию "В-Лазер" по работе в Приморье, то на хабаровский рынок она идет вместе с нами, мы участвуем в развитии ее сети.

Сбербанк - крупный сетевой банк, готовый предложить клиентам самые разнообразные формы финансирования - кредитные линии, поэтапное финансирование, аккредитивы с отсрочкой платежа, лизинговые схемы. При рассмотрении инвестиционных проектов учитываем особенности деятельности клиента. Так, сегодня при финансировании строительных проектов в качестве обеспечения возможно принятие в залог имущественных прав на строящийся объект.

Для удовлетворения потребностей крупнейших заемщиков Дальневосточный банк Сбербанка России привлекает также средства иностранных банков. Сбербанк имеет высокий общемировой рейтинг, и это дает возможность привлекать большие суммы под меньшие проценты. Ставка при применении схем экспортного финансирования составляет в среднем 7% в валюте. Но может быть еще меньше. Так, совокупная ставка по одному из выданных нами в прошлом году займов при финансировании поставки зарубежным банком сложилась на уровне немногим более 5% в евро.

В зависимости от сложности мы рассматриваем инвестиционные проекты от 3-4 месяцев до 2-3 недель. Решение о выдаче простого кредита для тех заемщиков, с кем банк работает не первый год, выносится в течение нескольких дней.

Если говорить о тех изменениях, которые произошли за последние пять лет, то можно отметить значительное расширение отраслевого круга заемщиков. Если 2001 г., в момент своего образования, мы вообще не кредитовали строительную отрасль, то сегодня остаток задолженности по строительным организациям составляет 1,5 млрд руб. Значительно за это время увеличились объемы кредитования предприятий торговли и транспорта.

Банк стремится оперативно реагировать на потребности самых разных клиентов. Для этого с 2006 г. в субъектах Федерации создаются головные офисы и наделяются частью полномочий, которые прежде были сосредоточены в Хабаровске. Это существенно упростит процедуру принятия решений, создав гибкую систему управления проектами. При этом управление и сопровождение крупных финансовых проектов у нас всегда ведут высококлассные специалисты.

В реализации многих проектов Дальневосточный банк Сбербанка России активно сотрудничает с администрациями территорий. Например, к строительству завода "Амурагроцентр" по переработке сои большой интерес проявляла администрация Амурской области. Дальневосточный банк Сбербанка России помог в этом, и сегодня фермеры Приамурья знают, куда сбывать продукцию.

В проекте по модернизации предприятия "Ургалуголь" участвовало правительство Хабаровского края. На деньги Сбербанка предприятие закупило оборудование по добыче угля, ввело в действие новую шахту. Косвенно - опять же через правительство Хабаровского края - банк участвует в строительстве газопровода.

Одно из активных направлений деятельности нашего банка - работа с лизинговыми компаниями. В Хабаровске нашим партнерами являются "Универсальная лизинговая компания" с открытым лимитом в 150 млн руб., "Дальмашлизинг" с лимитом в 180 млн руб. На Сахалине мы сотрудничаем с "Сахалинской лизинговой компанией" (открытый лимит - 100 млн руб.) В Приморье у "Русско-азиатской лизинговой компании" открытый лимит - 90 млн руб.".

Если говорить о перспективах и возможностях банка, то Сбербанку было бы интересно поучаствовать в проектах по строительству заводов с привлечением крупного западного капитала. Банк готов взяться за финансирование проектов, реализуемых на территории особых экономических зон (в случае если таковые будут созданы на территории Дальнего Востока).