Компанейский футбол

Акционерный коммерческий банк "Приморье" провел в спорткомплексе "Динамо" турнир по волейболу и мини-футболу среди кредитных учреждений и компаний Приморья.

В турнире приняли участие команды "Примтеплоэнерго", "Приморнефтепродукта", Владивостокской таможни, компании "Ольга-Влад", завода "Изумруд", Счетной палаты Приморского края, Дальневосточного банка, Примсоцбанка, Владивостокского филиала Росбанка, Примтеркомбанка.

В первенстве по футболу третье место заняла команда банка "Приморье", второе - Примтеркомбанка, а первое победное место завоевала команда Росбанка.

В соревнованиях по волейболу в напряженной борьбе победа досталась игрокам "Ольга-Влад". На втором месте - "Приморнефтепродукт". Третье место заняла команда Счетной палаты.