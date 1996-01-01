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Путин указал иностранным банкам их место
"Хочу подтвердить, что Правительство РФ согласно с нашим банковским сообществом, что филиалы иностранных банков и их деятельность в РФ должна быть сегодня ограничена, по сути, должна быть запрещена", - заявил президент Владимир ПУТИН на совещании в Новосибирске.
"Это связано не только с конкурентной борьбой, это связано в том числе с невозможностью отслеживать в современных условиях движение денег, капиталов. Это связано в том числе с борьбой с терроризмом - об этом тоже не будем забывать. Это связано с необходимостью борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем", - сказал глава государства.
В ходе совещания Ассоциация российских банков (АРБ) выступила категорически против открытия в России филиалов иностранных банков. Владимир Путин поинтересовался, как банковское сообщество относится к идее открытия филиалов иностранных банков, которая обсуждается в рамках работы по присоединению России к ВТО. "Мы однозначно относимся к этому плохо, филиалы категорически нельзя открывать, поскольку появляется неконкурентная среда", - заявил президент АРБ Гарегин ТОСУНЯН.
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