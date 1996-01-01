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Банки: Прибыльность против динамики

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

После почти четырехлетнего перерыва на Дальнем Востоке вновь появился банк, входящий в первую сотню крупнейших в России по величине чистых активов. Им оказался хабаровский Далькомбанк, занявший в федеральном рейтинге 97 место и тем самым наверставший упущенные на несколько лет позиции. Приморские банки, которые до августовского кризиса 1998 г. имели в TOP-100 сразу двух представителей, по-прежнему далеки от первой сотни крупнейших.

Впрочем, назвать эту сотню заветной в нынешней ситуации вряд ли возможно. Пример все того же Далькомбанка показывает, что внушительные темпы роста - почти 45% с начала года - чреваты потерей прибыльности. Несмотря на колоссальный отрыв от ближайших конкурентов по величине чистых активов, по итогам 9 месяцев 2005 г. банк не смог войти даже в первую десятку по величине полученной прибыли. Ну а если сравнить рентабельность банковского бизнеса, то Далькомбанк вообще расположился в нижней части рейтинга.

Все это в очередной раз подтверждает тезис о том, что в нынешней ситуации очень сложно расти быстрее рынка и при этом сохранять высокую рентабельность. Работающим на территории Дальнего Востока банкам так или иначе приходится выбирать между прибыльностью и динамикой развития.

Причины этого хорошо понятны - усиление конкуренции, наблюдающееся на фоне весьма умеренных темпов экономического роста.

Необходимо признать, что по уровню своего развития банковская система на Дальнем Востоке в целом превосходит региональную экономику.

Не менее очевиден и самый реальный выход из сложившейся ситуации - это активное развитие потребительского кредитования. Именно оно, при прочих равных условиях, обеспечивает банкам более высокую прибыльность (подробнее об этом - в аналитическом сборнике "Финансовая система Дальнего Востока").

Возвращаясь все к тому же противопоставлению динамики и прибыльности, можно говорить о том, что в нынешнем году победу одержала вторая установка, о чем весьма наглядно подтверждает соотношение темпов роста и рентабельности активов. Так, впервые за последние несколько лет активы банковской системы Дальнего Востока росли значительно медленнее, чем по России в целом - 19,8% против 25,1% по итогам 9 месяцев 2005 г.

Между тем чистая прибыль, полученная всеми кредитными организациями, увеличилась более чем в полтора раза. Особых успехов в данном случае добились региональные банки, которые смогли увеличить прибыль практически в два раза - с 833,8 млн до 1 млрд 689 млн руб.

Эта фокусировка на прибыли, кроме чисто коммерческой подоплеки, имеет и стратегическое значение. Постепенное ужесточение требований Банка России, громкие истории с отзывом лицензий сразу у нескольких кредитных учреждений и достаточно радикальные заявления некоторых высокопоставленных чиновников заставили почти все региональные банки всерьез озаботиться проблемой наращивания собственного капитала.

Ну а без высокой прибыльности это вряд ли возможно. Настоящие и будущие акционеры, какими бы близкими они ни были, в любом случае должны видеть успешность и эффективность банковского бизнеса.

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