В III квартале ВВП вырос на 7%

Объем ВВП России в рыночных ценах в III квартале 2005 г. вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат), валовая добавленная стоимость, в частности в добыче полезных ископаемых, увеличилась на 1%; в обрабатывающих производствах - на 4,9%; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - на 0,9%; в строительстве - на 11,1%, в торговле - на 12%, на транспорте и в связи - на 5,9%, в финансовой деятельности - на 4,1%; в сфере операций с недвижимостью - на 9%; в госуправлении, обеспечении военной безопасности и соцобеспечении - на 3,6%; в образовании - на 2%; в здравоохранении и сфере социальных услуг - на 1,7%.