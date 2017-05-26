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Финансы
Ждем доллар по 62
Основные факторы указывают на ослабление позиций рубля во второй половине года
Россия выходит из ВТО
Страны теряет от членства в этой организации, которая, к тому же не защищает от санкций, около 1 трлн рублей в год - соответствующий законопроект уже поступил в Госдуму
Растущая нефть потянула за собой рубль
Пока основные мировые новости играют на стороне российской валюты
Рубль опять начал давить доллар
Уровень в 60 рублей за одну американскую валюту вновь остались позади
"Личный кабинет предпринимателя" теперь в мобильном
Мобильное приложение "Личный кабинет индивидуального предпринимателя" введен в эксплуатацию
Рубль ослаб, несмотря на то, что выросла нефть
Позитивный внешний фон, но риски остаются
Итоги встречи Трампа и Путина продолжают нервировать рубль
При этом оптимизм на финансовом рынке сходит на нет
Рубль будет с интересом ждать 28 июля
В этот день курс российской валюты определится как минимум до начала осени
Ипотека будет только дешеветь
По оптимистичным прогнозам приморских экспертов, ставки к началу следующего года могут упасть до уровня 6-7%
Путин и Трамп дали рублю шанс на отскок
Итоги встречи президентов стали приятной неожиданностью для рынков
Дети, родители которых неизвестны, получат право на социальную пенсию
Государственной Думой России одобрен во втором чтении законопроект, касающийся пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны
160 тысяч приморцев продолжают трудиться даже после выхода на пенсию
С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения
Доллар превысил 60 рублей
Поводом стало заявления Минфина России о планах снизить покупку валюты в июле в сотни раз
Рождаемость влияет на ипотеку больше, чем ипотека на рождаемость
Исследования ипотечного банка "ДельтаКредит" показали, что только 1,5% из опрошенных клиентов расторгли брак после заключения кредитного договора.
Рубль ждет итогов встречи Путина и Трампа
Настроения инвесторов будут определяться итогами "высокой политики"
Пенсионерам начали выдавать карты национальной платежной системы "МИР"
Приморцы, которым назначат пенсию с 1 июля 2017 года и позднее, смогут получать ее, используя карту национальной платежной системы "МИР".
В сценарии развития ситуация с российской валютой заложили курс 73,8 рубля/$
Правда, оговорились, что, скорее всего, произойдет уточнение в сторону укрепления рубля
Заявление на получение или отказ от набора соцуслуг федеральные льготники могут подать без визита в ПФР
За два последних месяца в Приморском крае электронной услугой воспользовались более 200 человек
Новые бюджетники Приморья начнут получать карты "Мир" с 1 июля
С 1 июля 2017 года все новые выплаты из бюджета и внебюджетных фондов будут переводиться на национальные платежные карты "Мир", к этому же сроку кредитные организации России должны обеспечить прием и обслуживание карт "Мир" в своей сети банкоматов и электронных терминалов
Из НПФ в УК и обратно пока не перейти
Счетная палата приостановила передачу заявлений граждан в связи с проверкой удостоверяющих центров
С 1 июля онлайн-кассы – это обязанность
75% российских предпринимателей установили онлайн-кассы
С 1 июля налогоплательщики переходят на онлайн-кассы
75% российских предпринимателей установили онлайн кассы
Рубль опять погнал доллар вспять
Новости из Америки пока держат цены на нефть
Нефть прибавила, а рубль - ослаб
Неопределенность на финансовых рынках нарастает
Каждый уважающий себя житель Приморья имеет сразу несколько кредиток
Кредитные карты становятся привилегированным продуктом. Банки тормозят желающих получить кредитные карты еще "на входе"
Рубль опять начал давить доллар
Тем не менее российский рынок находится под давлением
Рубль держит удар нефтью
Геополитические риски на финансовой рынке уступают место нефтяным спекуляциям
Малый бизнес получит надзорные каникулы через Единый реестр
Федеральная налоговая служба призывает вступить в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 30 июня 2017 года
Очередная пенсионная революция ждет россиян
Каждый сам будет отвечать за накопление своей пенсии
Банк России утвердил новый стандарт услуг для МФО
Микрофинансовым организациям (МФО) запретят предоставлять заемщикам больше 10 займов в течение года.
На сайте Пенсионного фонда России запущен голосовой ассистент
На сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru) заработал голосовой ассистент – новая функция, которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию
В Приморье приняты две "дорожные карты" по переводу на платежную систему "МИР"
C июля в Приморье начнется постепенный переход на новую платежную национальную систему "МИР"
Озвучен предельный курс падения рубля
Могло быть и хуже, считает один из ведущих аналитиков страны
Новые правила для микрозаймов начнут работать с 1 июля
Новый стандарт будет обязателен для всех микрофинансовых организаций в России с 1 июля 2017 года
Региональные банки в Приморье наращивают капитал
Суммарный объем собственных средств (капитала) кредитных организаций, зарегистрированных на территории Приморского края, за 1 квартал 2017 года увеличился на 6,9% и составил 16 млрд рублей
Рубль пугают не новые санкции, а нефть
Котировки Brent упали ниже $46, санкции – под сомнением
Банк "Восточный" конвертирует евробонды в базовый капитал
Банк "Восточный" договорился с держателями субординированных еврооблигаций на $125 млн о конвертации этих бумаг в бессрочные.
Приморские банки разделят на две группы
Какую специализацию выберут банковские учреждения, зарегистрированные на территории Приморья
Биржевой курс доллара превысил 59 рублей, евро - 66
Гонка продолжается - курсы доллара и евро растут на фоне снижения нефтяных цен
Рубль готов сорваться в пропасть из-за новых санкций
Тренды дня: brent по $47, переговоры по Brexit, антироссийские санкции
Россиян хотят освобождать от подоходного налога после рождения ребенка
Не секрет, что после рождения даже одного ребенка многие семьи в России переходят в разряд бедных
Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей
Это касается только физических лиц
Россиян предупредили о сокращении пенсионного обеспечения
Хотя пенсию работающим пенсионерам повысят с 1 августа
В Приморском крае заметно вырос спрос на банковское потребительское кредитование
Снижение ключевой ставки Банка России подстегивает потребительское кредитование в ряде регионов страны, которые принято называть "недепрессивными"
В Приморье наступает "МИР"
Этапы и сроки перехода на российскую национальную систему платежных карт "МИР" обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора Приморья Василия УСОЛЬЦЕВА.
Вкладчики распробовали накопительное страхование
В мае страховщики жизни завершают подсчет доходов от инвестирования резервов по накопительным полисам и объявляют застрахованным гражданам, на сколько за прошлый год смогли увеличить их накопления
Мораторий на формирование пенсионных накоплений не затрагивает программу софинансирования
48 тысяч приморцев получат удвоенные взносы от государства
Как защититься от мошенничества с банковскими картами?
По прогнозам экспертов, в 2017 году в России произойдет 135-140 тысяч случаев краж денег с банковских карт. Как не стать одним из пострадавших, разбирался финансовый обозреватель Деловой газеты "Золотой Рог"
Бюджетники и военнослужащие первыми в Приморье переходят на новую платежную систему "МИР"
Жители Приморья начнут получать социальные выплаты на карты "Мир" с 1 июля
Экономика России продолжает восстанавливаться
Об этом говорят цифры