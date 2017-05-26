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Финансы

15 Июля 2017, 10:29 | Финансы | Дальний Восток

Ждем доллар по 62

Основные факторы указывают на ослабление позиций рубля во второй половине года

14 Июля 2017, 18:27 | Финансы | В России

Россия выходит из ВТО

Страны теряет от членства в этой организации, которая, к тому же не защищает от санкций, около 1 трлн рублей в год - соответствующий законопроект уже поступил в Госдуму

14 Июля 2017, 18:12 | Финансы | В России

Растущая нефть потянула за собой рубль

Пока основные мировые новости играют на стороне российской валюты

13 Июля 2017, 18:41 | Финансы | В России

Рубль опять начал давить доллар

Уровень в 60 рублей за одну американскую валюту вновь остались позади

13 Июля 2017, 10:52 | Финансы | В России

"Личный кабинет предпринимателя" теперь в мобильном

Мобильное приложение "Личный кабинет индивидуального предпринимателя" введен в эксплуатацию

12 Июля 2017, 19:07 | Финансы | В России

Рубль ослаб, несмотря на то, что выросла нефть

Позитивный внешний фон, но риски остаются

11 Июля 2017, 17:40 | Финансы | В России

Итоги встречи Трампа и Путина продолжают нервировать рубль

При этом оптимизм на финансовом рынке сходит на нет

11 Июля 2017, 17:21 | Финансы | В России

Рубль будет с интересом ждать 28 июля

В этот день курс российской валюты определится как минимум до начала осени

11 Июля 2017, 14:14 | Финансы | Приморье

Ипотека будет только дешеветь

По оптимистичным прогнозам приморских экспертов, ставки к началу следующего года могут упасть до уровня 6-7%

10 Июля 2017, 18:54 | Финансы | В России

Путин и Трамп дали рублю шанс на отскок

Итоги встречи президентов стали приятной неожиданностью для рынков

10 Июля 2017, 12:26 | Финансы | В России

Дети, родители которых неизвестны, получат право на социальную пенсию

Государственной Думой России одобрен во втором чтении законопроект, касающийся пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны

10 Июля 2017, 12:02 | Финансы | В России

160 тысяч приморцев продолжают трудиться даже после выхода на пенсию

С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после увольнения

06 Июля 2017, 09:20 | Финансы | В России

Доллар превысил 60 рублей

Поводом стало заявления Минфина России о планах снизить покупку валюты в июле в сотни раз

04 Июля 2017, 19:11 | Финансы | В России

Рождаемость влияет на ипотеку больше, чем ипотека на рождаемость

Исследования ипотечного банка "ДельтаКредит" показали, что только 1,5% из опрошенных клиентов расторгли брак после заключения кредитного договора.

04 Июля 2017, 16:44 | Финансы | В России

Рубль ждет итогов встречи Путина и Трампа

Настроения инвесторов будут определяться итогами "высокой политики"

04 Июля 2017, 15:30 | Финансы | Приморье

Пенсионерам начали выдавать карты национальной платежной системы "МИР"

Приморцы, которым назначат пенсию с 1 июля 2017 года и позднее, смогут получать ее, используя карту национальной платежной системы "МИР".

03 Июля 2017, 16:04 | Финансы | В России

В сценарии развития ситуация с российской валютой заложили курс 73,8 рубля/$

Правда, оговорились, что, скорее всего, произойдет уточнение в сторону укрепления рубля

30 Июня 2017, 17:58 | Финансы | Приморье

Заявление на получение или отказ от набора соцуслуг федеральные льготники могут подать без визита в ПФР

За два последних месяца в Приморском крае электронной услугой воспользовались более 200 человек

30 Июня 2017, 17:46 | Финансы | Приморье

Новые бюджетники Приморья начнут получать карты "Мир" с 1 июля

С 1 июля 2017 года все новые выплаты из бюджета и внебюджетных фондов будут переводиться на национальные платежные карты "Мир", к этому же сроку кредитные организации России должны обеспечить прием и обслуживание карт "Мир" в своей сети банкоматов и электронных терминалов

30 Июня 2017, 17:09 | Финансы | В России

Из НПФ в УК и обратно пока не перейти

Счетная палата приостановила передачу заявлений граждан в связи с проверкой удостоверяющих центров

30 Июня 2017, 11:56 | Финансы | В России

С 1 июля онлайн-кассы – это обязанность

75% российских предпринимателей установили онлайн-кассы

30 Июня 2017, 11:56 | Финансы | В России

С 1 июля налогоплательщики переходят на онлайн-кассы

75% российских предпринимателей установили онлайн кассы

29 Июня 2017, 18:14 | Финансы | В России

Рубль опять погнал доллар вспять

Новости из Америки пока держат цены на нефть

29 Июня 2017, 09:30 | Финансы | В России

Нефть прибавила, а рубль - ослаб

Неопределенность на финансовых рынках нарастает

28 Июня 2017, 11:07 | Финансы | Приморье

Каждый уважающий себя житель Приморья имеет сразу несколько кредиток

Кредитные карты становятся привилегированным продуктом. Банки тормозят желающих получить кредитные карты еще "на входе"

28 Июня 2017, 09:18 | Финансы | В России

Рубль опять начал давить доллар

Тем не менее российский рынок находится под давлением

27 Июня 2017, 11:40 | Финансы | Дальний Восток

Рубль держит удар нефтью

Геополитические риски на финансовой рынке уступают место нефтяным спекуляциям

26 Июня 2017, 19:21 | Финансы | В России

Малый бизнес получит надзорные каникулы через Единый реестр

Федеральная налоговая служба призывает вступить в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства до 30 июня 2017 года

26 Июня 2017, 18:39 | Финансы | В России

Очередная пенсионная революция ждет россиян

Каждый сам будет отвечать за накопление своей пенсии

26 Июня 2017, 18:33 | Финансы | В России

Банк России утвердил новый стандарт услуг для МФО

Микрофинансовым организациям (МФО) запретят предоставлять заемщикам больше 10 займов в течение года.

26 Июня 2017, 13:31 | Финансы | В России

На сайте Пенсионного фонда России запущен голосовой ассистент

На сайте Пенсионного фонда России (www.pfrf.ru) заработал голосовой ассистент – новая функция, которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию

24 Июня 2017, 19:02 | Финансы | Приморье

В Приморье приняты две "дорожные карты" по переводу на платежную систему "МИР"

C июля в Приморье начнется постепенный переход на новую платежную национальную систему "МИР"

23 Июня 2017, 18:33 | Финансы | В России

Озвучен предельный курс падения рубля

Могло быть и хуже, считает один из ведущих аналитиков страны

23 Июня 2017, 10:43 | Финансы | В России

Новые правила для микрозаймов начнут работать с 1 июля

Новый стандарт будет обязателен для всех микрофинансовых организаций в России с 1 июля 2017 года

22 Июня 2017, 11:40 | Финансы | Приморье

Региональные банки в Приморье наращивают капитал

Суммарный объем собственных средств (капитала) кредитных организаций, зарегистрированных на территории Приморского края, за 1 квартал 2017 года увеличился на 6,9% и составил 16 млрд рублей

22 Июня 2017, 08:32 | Финансы | В России

Рубль пугают не новые санкции, а нефть

Котировки Brent упали ниже $46, санкции – под сомнением

21 Июня 2017, 16:06 | Финансы | Приморье

Банк "Восточный" конвертирует евробонды в базовый капитал

Банк "Восточный" договорился с держателями субординированных еврооблигаций на $125 млн о конвертации этих бумаг в бессрочные.

21 Июня 2017, 16:05 | Финансы | Приморье

Приморские банки разделят на две группы

Какую специализацию выберут банковские учреждения, зарегистрированные на территории Приморья

21 Июня 2017, 07:59 | Финансы | В России

Биржевой курс доллара превысил 59 рублей, евро - 66

Гонка продолжается - курсы доллара и евро растут на фоне снижения нефтяных цен

20 Июня 2017, 07:41 | Финансы | В России

Рубль готов сорваться в пропасть из-за новых санкций

Тренды дня: brent по $47, переговоры по Brexit, антироссийские санкции

19 Июня 2017, 08:07 | Финансы | В России

Россиян хотят освобождать от подоходного налога после рождения ребенка

Не секрет, что после рождения даже одного ребенка многие семьи в России переходят в разряд бедных

14 Июня 2017, 17:40 | Финансы | Владивосток

Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей

Это касается только физических лиц

14 Июня 2017, 17:32 | Финансы | В России

Россиян предупредили о сокращении пенсионного обеспечения

Хотя пенсию работающим пенсионерам повысят с 1 августа

07 Июня 2017, 15:40 | Финансы | Приморье

В Приморском крае заметно вырос спрос на банковское потребительское кредитование

Снижение ключевой ставки Банка России подстегивает потребительское кредитование в ряде регионов страны, которые принято называть "недепрессивными"

07 Июня 2017, 13:39 | Финансы | Приморье

В Приморье наступает "МИР"

Этапы и сроки перехода на российскую национальную систему платежных карт "МИР" обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора Приморья Василия УСОЛЬЦЕВА.

07 Июня 2017, 13:00 | Финансы | Приморье

Вкладчики распробовали накопительное страхование

В мае страховщики жизни завершают подсчет доходов от инвестирования резервов по накопительным полисам и объявляют застрахованным гражданам, на сколько за прошлый год смогли увеличить их накопления

06 Июня 2017, 14:42 | Финансы | В России

Мораторий на формирование пенсионных накоплений не затрагивает программу софинансирования

48 тысяч приморцев получат удвоенные взносы от государства

06 Июня 2017, 08:50 | Финансы | Приморье

Как защититься от мошенничества с банковскими картами?

По прогнозам экспертов, в 2017 году в России произойдет 135-140 тысяч случаев краж денег с банковских карт. Как не стать одним из пострадавших, разбирался финансовый обозреватель Деловой газеты "Золотой Рог"

31 Мая 2017, 09:56 | Финансы | Приморье

Бюджетники и военнослужащие первыми в Приморье переходят на новую платежную систему "МИР"

Жители Приморья начнут получать социальные выплаты на карты "Мир" с 1 июля

26 Мая 2017, 18:37 | Финансы | В России

Экономика России продолжает восстанавливаться

Об этом говорят цифры

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