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Во Владивостоке устроили "The Драму"
В рамках лектория о современной драматургии в библиотеке «БУК» состоялась открытая дискуссия с представителями нового театра
Актеры ответили на вопросы аудитории и поделились со слушателями собственным мнением. Творческая встреча в формате круглого стола позволила собеседникам обсудить проблемы разносторонне. Задача лекторов и гостей состояла в том, чтобы понять, какая она — драматургия XXI века.
Дискуссию посетили профессиональные и непрофессиональные актеры: три студента Дальневосточного государственного института искусств и два любителя театра. Артисты оказались участниками проекта Виктории Костюкович «The Драма», где жителей Владивостока знакомят с текстами современных российских пьес.
За время беседы ребята успели поговорить о восприятии роли, внимании зрителя, принципах актерской игры и новых тенденциях. В обсуждение животрепещущей темы об актуализации старых произведений включился почти весь зал. Перед единомышленниками встали вопросы: как сделать интересной классическую пьесу «о вечном» и что делать с пьесой «об определенном времени»?
По окончании споров решение нашлось: оставить главную идею пьес, но внести некоторые изменения для современного человека. Такой представители театра видят современную драматургию — облеченную в новые формы. Играть драмы в оригинальном варианте актеры посчитали сложной миссией, поэтому для классических постановок предложили аудитории задействовать одаренных артистов и режиссеров.
Участница дискуссии Юлия Жукова не согласилась с выводами лекторов: «Произведение потеряет индивидуальность, ведь индивидуальность — в авторской идее, в его видении мира. Когда происходит реинкарнация пьесы, то получается уже друга пьеса. Не та, которую задумывал автор. Пьеса живет в той эпохе и в том мире, когда она была написана».
Напомним, что лекторий «Современная драматургия» — это цикл лекций, открытых дискуссий, научно-практических занятий и мастер-классов. Программа мероприятия расписана с 4 марта по 8 апреля. Следующая лекция на тему «Как читать пьесу? Нечитабельное чтение может быть захватывающим» соберет слушателей в библиотеке «БУК» 1 апреля.
Фото «Владивосток-3000».
Надежда ТОРМЫШЕВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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