Квартирная выставка объединила художников

Владивостокская школа современного искусства организовала в центре города выставку под объединяющим названием «Вместе»

В конце марта тем, кто желал окунуться в творчество художников объединения Владивостокская школа современного искусства (ВШСИ), было предложено обойти четыре площадки и собрать историю-мозаику воедино. Траектория движения не ограничивалась рамками, поэтому зрители выбирали места старта и финиша самостоятельно. В каждой из квартир поклонники искусства оценили работы художников, которые они сделали попарно, сообщает деловая газета "Золотой Рог".





На первой площадке в мастерской художника и музыканта Михаила Павина произведения представили несколько человек. Марина Давидович написала живопись, где люди стоят в очереди, а Денис Ерастов экспонировал свое стихотворение на эту же тематику и «зашил» его и в аудиоинсталляцию. Об очереди гости могли прочесть, услышать, посмотреть на нее и, наконец, в ней там же постоять. Совместной работой представители школы задали людям вопросы: удовлетворяется ли человек после получения «приза», за которым он отстоял в очереди, как участники временного сообщества коротают время, и чем еще определяется очередь, помимо симптома общества потребления?

Произведение Миланы Пестеревой и Александра Куклина экспонировалось вместе с фотоработами Михаила Павина. Инсталляция с лирическим названием «Зримое суть пустота» являла собой композицию из большого черного полого гнезда – именно так напарники видели бытовую жизнь с ее циклическими явлениями.

«Инсталляция изображает колесо сансары и круговорот событий, который нас окружает. Наше гнездо – это метафора общего места, в котором находится все наше человечество. Это постоянно меняющиеся события, составляющие нашу жизнь: жесткие, острые, колющие, но по факту внутри них – пустота, изменчивость, легкость и облака. На них подуешь, — и они растворятся», — объяснила Милана Пестерева.

На второй площадке художника Алексея Филатова царила гнетущая атмосфера: тюремная обстановка и картины с черепами и пугающими лицами. Но, по словам Алексея Филатова, она никак не связана со смертью или сатанизмом. В этом же месте перформанс «Игра» показали два художника Владивостокской школы современного искусства – Антонина Плотникова и Антон Лапшин. Перформанс был поставлен Анастасией Есауленко и хозяином мастерской и заключался в трехчасовой игре в карты надзирателя с заключенным. Два героя тюремной системы постоянно проводили время вместе (вторя названию выставки), размывали границы идентичностей и менялись символическими ролями.





Третья площадка в мастерской «Бардак» отличилась тесной квартирой, уличным дизайном и разнообразием тематик. Маша Ламзина, Алексей Коротков, Таня Нельмина и Маргарита Лабонина поделились с посетителями видением нынешнего отношения российского общества к насилию над женщинами. В перформансе «#Самавиновата» художники связали коврик из порванных женских колготок, а затем предложили посетителям вытереть об него ноги. Радикальным жестом мастера подняли вопрос о публичном осуждении не насильников, а жертв насилия. Обвинения исходят сегодня от многих в ответ на серию признаний женщин по всему миру.

Виктор Шульц, Максим Федоров и Вероника Кирпика собрали карту-коллаж со статистикой телесных модификаций (пластических операций, тату и пирсинга). Ксения Шмель, Иван Новиков и Николай Овсянников создали видеозарисовку о нарушении личных границ и общественных запретов вроде призыва «Не прислоняться» в транспорте.

Инсталляция Жени Елковой и Олеси Чернявской «Кордицепс однобокий» через живопись, аудиоинсталляцию и банки с опарышами рассказала реальную историю о тропическом грибе. Гриб жил в теле муравья, как пример паразитирования одного организма на другом, но они продолжали существовать вместе.

«Этот процесс происходит в жизни каждого человека. Здесь не только паразитирование кого-то на ком-то, но еще и изображение внутренней темной стороны человека, его бессознательного, которое зомбирует, манипулирует и заставляет сознание делать то, что это бессознательное пожелает», — рассказала Олеся Чернявская.





В программу последней, четвертой площадки, где расположилась мастерская Елены Гуляевой, вошел показ фильма «Зеркало заднего вида» от Светланы Богдановской и Марины Каплиной. В короткометражке шла речь о познавании Владивостока Мариной, которая недавно приехала в город, и о любви к Владивостоку Светланы, которая родилась в городе и любит его вопреки всему. Гостям предложили дополнить кино и сказать пару своих слов о Владивостоке на камеру. Авторы фильма вмонтируют фрагменты с интервью этого вечера в видео и сделают целостный финальный проект.

«Идея фильма в том, чтобы два человека с разными взглядами на Владивосток поделились своими точками зрения на город. Мое впечатление, как человека, прожившего здесь всю жизнь, и Марины Каплиной, которая приехала сюда на учебу – это два разных спектра восприятия одного несуразного, но очаровательного города на краю света», — отметила Светлана Богдановская.





Стоит напомнить, что Владивостокская школа современного искусства организовывает квартирные выставки каждый месяц. Следующая выставка под названием «Игра» пройдет в неожиданном месте вечером 25 апреля.