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Приморские заядлые театралы впервые посетили ДОФ ночью

31 Марта 2014, 14:44 | Владивосток

В минувшую субботу в Драматическом театре Тихоокеанского флота состоялась первая в истории Владивостока «Ночь в театре». Событие было приурочено к международному Дню театра, который отмечается 27 марта.

До позднего вечера в ДОФе проходила масштабная культурная программа, включающая в себя выставку «Театр вчера, сегодня, завтра», бардовскую песню, выступления местных поэтов, класс-концерт студентов театрального факультета ДВГАИ. Кроме того, на мастер-классе по сценическому фехтованию посетители ознакомились с этим сложным видом искусства и даже сами могли поорудовать шпагами. В Андреевском зале прошел показ лучших театральных студий города – от детских до взрослых.

Алексей ПОХРЕСНЫЙ, артист Театра флота:

- Это мероприятие уже долгие годы регулярно проходит в разных городах России, и однажды я предложил Станиславу Мальцеву попробовать организовать что-то подобное у нас. Владивосток – это достаточно культурный город, здесь люди интересуются театром. Я сам преподаю в некоторых театральных студиях и вижу, что очень многие проявляют настоящий интерес к этому искусству. Когда я вижу их горящие глаза, я понимаю, что не зря работаю. К нам театр ходит много молодежи, студентов. Этим проектом, само название которого звучит заманчиво для молодых людей, мы постараемся внести лепту в культурное воспитание молодежи.

Артист добавил, что на следующий год руководство ДОФа планирует предложить этот проект другим театрам города. «У меня была встреча с Виктором Галкиным – худруком Театра молодежи, я рассказал ему о «Ночи», и он воскликнул: «Вы своровали идею!» Но объединяться было уже поздно – мы работали над своим проектом, они – над своим. Предлагать сотрудничество и начинать разрабатывать концепцию нужно за полгода до мероприятия. Возможно, в следующем году так и сделаем».

- «Ночь в театре» позволяет молодежи приобщиться к театру, а людям, которые давно его любят, дает возможность еще раз насладиться спектаклями, послушать стихи, - считает Анна ВОЛОШИНА, студентка ДВГАИ. - Зрителям постарше интересно взглянуть на выступление молодого поколения – студенты нашей академии, например, читали сегодня стихи Маяковского.

В тот же день состоялась премьера спектакля «Примадонны» - комедии, которая была написана Кеном Людвигом в Америке в 60-х годах на фоне популярности фильма «В джазе только девушки». Главные герои – два актера, которые, чтобы выжить в своей профессии и заработать денег, решаются на авантюру. Переодевшись в барышень, они выдают себя за потерянных и вдруг нашедшихся племянниц старой богатой тети, которая находится при смерти. Но, как любая рискованная афера, эта хитрость оборачивается против аферистов.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Алексей Похресный.

- Это мой режиссерский дебют, и я благодарен Станиславу Мальцеву, главному режиссеру Театра флота, что он доверил мне выпустить премьеру, - сказал артист. - Это пьеса о театре, об актерах, о зрителях. В ней много переодеваний, танцев, искрометного юмора, она дает возможность для актерской реализации. Для Театра флота эта постановка – эксперимент, поскольку ничего подобного в нем еще не представляли. Сейчас нет ни одного театрального города в России, где не идет эта пьеса. Теперь она добралась и до Владивостока.

Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: ночь театров 
   



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