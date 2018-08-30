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Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
Толстые стены московского сизо не помешали откровениям
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях. На этот раз он решил поддержать легендарную группу «Мумий Тролль», которая сейчас готовит к выпуску так называемый фан-бук - сборник отзывов о себе фанатов и поклонников. У Пушкарёва, как вы понимаете, нашлось что сказать команде Ильи Лагутенко, для которой Владивосток был и остается как физической, так и творческой родиной.
Некоторое время назад к моим помощникам обратилась представительница группы «Мумий Тролль» с предложением принять участие в их новом проекте. У ребят родилась идея выпустить фанбук. Это книга 📖, которую каждый поклонник или фанат МТ на планете Земля может дополнить своей историей, каким-то образом связывающей его с группой.
Вобщем, меня пригласили принять участие и рассказать свою историю. Мой патриотический энтузиазм и искреннее уважение к Илье вылились в небольшой текст. Мы с Ильей знакомы, дружно делали первый фестиваль «V-ROX», и все видели клип на песню «Четвёртый троллейбус», в котором я принял участие вместе с жителями Владивостока. Именно этот эпизод я решил описать.
Моё повествование и некоторые факты и случаи из жизни других «героев», которые войдут в издание, можно прочитать здесь https://planeta.ru/campaigns/fanbookmt/updates. Ну и, конечно, ждём выхода книги!
Фото Vl.Ru.
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