www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.15 р. 100 JPY: 61.29 р.
EUR: 79.56 р. 10 CNY: 99.89 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Культура
Творческий город
Распечатать

Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает

30 Августа 2018, 19:00 | Владивосток

Толстые стены московского сизо не помешали откровениям

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях. На этот раз он решил поддержать легендарную группу «Мумий Тролль», которая сейчас готовит к выпуску так называемый фан-бук - сборник отзывов о себе фанатов и поклонников. У Пушкарёва, как вы понимаете, нашлось что сказать команде Ильи Лагутенко, для которой Владивосток был и остается как физической, так и творческой родиной.

Некоторое время назад к моим помощникам обратилась представительница группы «Мумий Тролль» с предложением принять участие в их новом проекте. У ребят родилась идея выпустить фанбук. Это книга  📖, которую каждый поклонник или фанат МТ на планете Земля может дополнить своей историей, каким-то образом связывающей его с группой.

Вобщем, меня пригласили принять участие и рассказать свою историю. Мой патриотический энтузиазм и искреннее уважение к Илье вылились в небольшой текст. Мы с Ильей знакомы, дружно делали первый фестиваль «V-ROX», и все видели клип на песню «Четвёртый троллейбус», в котором я принял участие вместе с жителями Владивостока. Именно этот эпизод я решил описать.

Моё повествование и некоторые факты и случаи из жизни других «героев», которые войдут в издание, можно прочитать здесь https://planeta.ru/campaigns/fanbookmt/updates. Ну и, конечно, ждём выхода книги!

Фото Vl.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: лагутенко  поклонник  мумий тролль  альбом  СИЗО  фанбук  Пушкарёв  фанат  концерт  статья  УК 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru