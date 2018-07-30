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Экс-мэр Владивостока сожалеет, что город остался без рока
В своем посте в соцсетях он ссылается на песню группы Мумий Тролль
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, над которым сегодня идет судебный процесс в Москве, опубликовал свой очередной пост в социальных сетях.
«В 2013 году мы впервые провели во Владивостоке рок-фестиваль V-Rox. Тогда, в нем за три дня приняли участие 200 музыкальных групп и исполнителей из 8 стран и 30 тысяч зрителей (в последующие годы эта цифра увеличилась до 100 000). С тех пор Владивосток преобразился, стал местом проведения ежегодного Восточного экономического форума, территорией опережающего развития с «прорывным» законом о Свободном порте.
В СМИ пишут и говорят о том, как Владивосток развивается, каким становится открытым и привлекательным, как меняется роль Приморья на международной арене. Да, мы по праву гордимся Владивостокской крепостью, красивейшими островами Рейнеке и Попова, Днём тигра, филиалом Мариинки, и Центром современного искусства ЗАРЯ, строим (неважно, что долго) центр инновационной культуры на Русском. С постоянными заходами круизных лайнеров во Владивосток мы стали обсуждать открытие в городе круизного сезона. Мы буквально кричим о необходимости развития туризма и пытаемся сделать край привлекательным для иностранцев. И в то же время мы напрочь лишаем себя и, не побоюсь этого громкого слова, весь Азиатско-Тихоокеанский регион праздника рока во Владивостоке.
Владивосток 2018 года будет без Международного музыкального фестиваля V-ROX. А ведь это была не только отличная попытка сделать Владивосток культурным центром АТР, но и возможность для молодых российских музыкантов представить себя в мировой индустрии.
Здесь, пожалуй, очень актуально прозвучит отрывок из песни группы Мумий Тролль: Мне бы твои пули переплавить в струны, может быть, другая песня получилась бы…».
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