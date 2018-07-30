Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В День воинской славы России фестиваль детского творчества "Добрая волна" выберет победителей 5-го отборочного тура во Владивостоке
Отборочный тур во Владивостоке состоится 8-9 августа, в нем примут участие талантливые дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации
9 августа – День воинской славы России- День победы в Гангутском сражении. Это первая в российской истории морская победа русского флота под командованием Петра Первого, которая состоялась в 1714 году.
В канун этого праздника во Владивостоке в театрально - концертном комплексе «Андеграунд» состоится 5-й отборочный тур Всероссийского благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». Региональный оператор проведения фестиваля - рекламное агентство «Пасифик Медиа».
Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, Правительства Республики Татарстан, Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организатор регионального тура Академия популярной музыки Игоря Крутого. Члены попечительского совета Фестиваля «Добрая волна»: Мэр Казани И.Р. Метшин и народный артист России, композитор, Генеральный продюсер «Добрая волна» И.Я.Крутой. Послы Фестиваля - артисты российской эстрады: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Валерия, Юлианна Караулова и Лера Кудрявцева.
Отборочный тур во Владивостоке состоится 8-9 августа, в нем примут участие талантливые дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. 9 августа состоится Гала-концерт победителей 5-го отборочного тура во Владивостоке.
Региональные отборочные туры «Доброй волны» уже состоялись в Казани, Курске, Краснодаре, Севастополе. Следующие туры пройдут в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге. Гала-концерт фестиваля «Добрая волна» состоится 30 ноября в Казани.
В соответствии с Указом N 240 Президента Российской Федерации В.В.Путина 2018-2027 годы объявлены Десятилетием Детства. Высокая социально-культурная значимость Проекта всероссийского масштаба «Добрая волна» дает возможность всем участникам Фестиваля дать старт ежегодному Всероссийскому движению, которое будет способствовать развитию культуры благотворительности в России и за ее пределами.
Новости тематики
- В День воинской славы России фестиваль детского творчества "Добрая волна" выберет победителей 5-го отборочного тура во Владивостоке
- Игорь Пушкарёв вспомнил Владимира Высоцкого
- Владивосток догоняет Москву по этому уникальному показателю
- Во Владивосток из Эрмитажа привезли всего одну голову
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Дальневосточная весна" согреет приморцев классической музыкой
- Поэты Владивостока и Хабаровска устроили дуэль
- Во Владивостоке устроили "The Драму"
- Квартирная выставка объединила художников
Новости раздела
- В День воинской славы России фестиваль детского творчества "Добрая волна" выберет победителей 5-го отборочного тура во Владивостоке
- Игорь Пушкарёв вспомнил Владимира Высоцкого
- Владивосток догоняет Москву по этому уникальному показателю
- Во Владивосток из Эрмитажа привезли всего одну голову
- Во Владивостоке состоится мировая премьера симфонии эпатажного композитора
- Сергей Лукьяненко: Чтобы понять Россию, надо побывать во Владивостоке
- Vladivostok Boat Show X открывается во Владивостоке уже в эту пятницу
- Во Владивостоке выступит автор и исполнитель провокационных анти-романсов
- "Хлебозавод" открылся во Владивостоке
- Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X - подготовка в самом разгаре
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона