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В День воинской славы России фестиваль детского творчества "Добрая волна" выберет победителей 5-го отборочного тура во Владивостоке

30 Июля 2018, 12:54 | Владивосток

Отборочный тур во Владивостоке состоится 8-9 августа, в нем примут участие талантливые дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации

9 августа – День воинской славы России- День победы в Гангутском сражении. Это первая в российской истории морская победа русского флота под командованием Петра Первого, которая состоялась в 1714 году.

В канун этого праздника во Владивостоке в театрально - концертном комплексе «Андеграунд» состоится 5-й отборочный тур Всероссийского благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». Региональный оператор проведения фестиваля - рекламное агентство «Пасифик Медиа».

Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, Правительства Республики Татарстан, Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организатор регионального тура Академия популярной музыки Игоря Крутого. Члены попечительского совета Фестиваля «Добрая волна»: Мэр Казани И.Р. Метшин и народный артист России, композитор, Генеральный продюсер «Добрая волна» И.Я.Крутой. Послы Фестиваля - артисты российской эстрады: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Валерия, Юлианна Караулова и Лера Кудрявцева.

Отборочный тур во Владивостоке состоится 8-9 августа, в нем примут участие талантливые дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. 9 августа состоится Гала-концерт победителей 5-го отборочного тура во Владивостоке.

Региональные отборочные туры «Доброй волны» уже состоялись в Казани, Курске, Краснодаре, Севастополе. Следующие туры пройдут в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге. Гала-концерт фестиваля «Добрая волна» состоится 30 ноября в Казани.

В соответствии с Указом N 240 Президента Российской Федерации В.В.Путина 2018-2027 годы объявлены Десятилетием Детства. Высокая социально-культурная значимость Проекта всероссийского масштаба «Добрая волна» дает возможность всем участникам Фестиваля дать старт ежегодному Всероссийскому движению, которое будет способствовать развитию культуры благотворительности в России и за ее пределами.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: добрая волна  дети  гангут  тур  творчество  петр первый  конкурс 



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