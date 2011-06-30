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Во Владивостоке появится целый зоопарк из растительных композиций
В районе остановки общественного транспорта "Академгородок" появился зелёный островок. Специалисты МБУ "Горзеленстрой" при поддержке компании "Приморнефтепродукт" высадили 120 кустов сирени венгерской, форзицию, спирею, вейгелу, а также пихты, клёны, груши и калину. Зелёная композиция - это подарок Владивостоку к 151-ой годовщине.
Стоит отметить, что "Приморнефтепродукт" второй год активно участвует в озеленении столицы Приморья.
Как сообщил директор "Горзеленстроя" Павел Демичев, эти виды растений выбраны, потому что устойчивы к неблагоприятным факторам - климатическим и экологическим. В ближайшее время здесь появится рулонный газон и цветник. Кроме того, именно здесь появилась первая в городе цветущая изгородь из сирени венгерской.
Топиарная фигура тигра уже обнесена сеткой из кокосового волокна и набита специальным составом земли. В ближайшее время на подготовленный каркас высадят цветы - очетки. По словам специалистов, сложно подобрать рассаду нужного цвета - рыжую и чёрную, но цветовая гамма будет максимально приближена к природному окрасу хозяина тайги, сообщает пресс-служба администрации Владивостока www.vlc.ru.
"Есть планы добавить композицию тигрицей и тигрятами, но мы только начинаем осваивать технологию топиарного искусства, поэтому процесс протекает медленно, - отметил Павел Демичев. - Также готовится проект озеленения площади Луговой, где предположительно появится целый зоопарк из топиарных фигур, а на кольце улицы Бородинской планируем расположить морских котиков и дельфинов".
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