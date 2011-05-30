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Евгений Гришковец вернется во Владивосток не скоро

30 Мая 2011, 18:09 | Владивосток

Евгений Гришковец вернется во Владивосток не скоро. "Всё, что мог сыграть, я там сыграл. Повторяться перед любимыми дальневосточниками не хочется. Так что, наша следующая встреча будет зависеть от того, как скоро я сделаю новый спектакль", - пишет в своем дневнике Евгений Гришковец на сайте Odnovremenno.com.

"…Если в прошлом году я писал про Владивосток, что тем, кто ни разу его не видел нужно подождать с приездом в этот прекрасный город, то нынче я бы сказал, что в ближайшие год-полтора туда не то что ехать не стоит, а ехать туда просто нельзя. …Просто он сейчас истерзан стройками, ремонтом дорог, а главное, каким-то бессмысленным и явно броуновским процессом всего этого строительства. Мои знакомые, приятели, и те, кого я могу назвать друзьями… те, кто ещё год назад был полон оптимизма и готов был многое терпеть, ждать и по мере сил участвовать, а главное осмыслять происходящую в городе подготовку к грядущему в следующем году саммиту, теперь полны отчаянных настроений. А просто они насмотрелись на то, как всё делается шиворот-навыворот, делается непоследовательно, изначально плохо, изначально только чтобы хоть как-то успеть к назначенному сроку, изначально неправильно и совсем неосновательно. Если бы этого не было, если бы не было очевидного и непостижимого воровства, то и без того терпеливые и жизнерадостные владивостокцы потерпели бы ещё и сколько надо…

...Столько чемоданных речей и монологов на тему ближайшего отъезда… причём, отъезда ни в центральную часть или в столицу, ни на наши юга, а куда-то в Тайланд или Китай, я не слышал ни в конце 80-х ни в 90-е, вообще никогда не слышал. Люди, которые ещё год назад строили планы, амбициозные и скромные, маленькие и большие, сейчас говорят о том, что семьи уже осваиваются в Тайланде, и дети с первого сентября там же пойдут в школу. Наслушался я этого так сильно, что стало мне не просто грустно, а тошно… Люди работящие, сильные и много пережившие. Однако и их допекло. Доканало. И доканало, в основном, отсутствие видимого смысла и перспектив прикладывать усилия в своих родных городах", - пишет в своем дневнике Гришковец. И это лишь пара абзацев. Весь дальневосточный дневник Евгения Гришковца можно прочитать на его сайте Odnovremenno.com.

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